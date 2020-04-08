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      Трамп допустив припинення фінансування ВООЗ: причина

      -
      Дональд Трамп / AP

      США можуть призупинити фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я. Вашингтону не подобається орієнтованість ВООЗ на Китай.

      Про це на брифінгу заявив президент США Дональд Трамп. За його словами, ВООЗ отримала величезну кількість грошей від США.

      Актуально Главу ВООЗ звинуватили в допомозі Китаю приховати масштаби пандемії

      Ми виділяли як мажоритарні учасники величезну частину грошей, а вони критикували моє рішення щодо обмеження пересувань. Та вони помилялися щодо багатьох речей. Судячи з інформації від них, було схоже, що вони дуже орієнтовані на Китай,
      – сказав Трамп.

      Трамп уточнив, що мав на увазі "вивчити можливість" зупинки виплат.

      Що відомо про критику глави ВООЗ через співпрацю з Китаєм

      • У 2017 році посаду генерального директора Всесвітньої організації охорони здоровʼя очолив чиновник без медичної освіти з Ефіопії Тедрос Адханом Ґебреєсус. Тоді опоненти Тедроса Адханома Ґебреєсуса говорили, що він переміг завдяки впливу Китаю в структурах ООН.
      • Китай вже понад 10 років нарощує свій вплив в Африці. Зокрема, економіка тієї ж Ефіопії залежить від китайських інвестицій. Китай вклав сотні мільйонів доларів у будівництво гідроелектростанцій, автомагістралей, залізниць, хмарочосів і стадіонів. І Ґебреєсус сам заявляв про те, що тісно співпрацює з китайськими інвесторами.
      • У 2019 році ВООЗ кілька місяців не реагувала на спалах коронавірусу, поки китайська влада приховувала її масштаби. Наприкінці січня ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію і стала називати Китай передовою країною у боротьбі з пандемією — ці заяви часто цитує китайська пропаганда.
      • Наприкінці січня Тедрос Ґебреєсус прилетів до Пекіна на зустріч з Сі Цзіньпіном і подякував йому за "ефективність і прозорість" в боротьбі з новим коронавірусом.
      • Втім, через кілька днів ВООЗ оголосила коронавірус глобальною надзвичайною ситуацією. До того часу китайська влада вже ізолювала близько 60 мільйонів людей у провінції Хубей, де був епіцентр спалаху. А перші випадки зараження з'явилися за межами Китаю.
      • ВООЗ кілька разів переглядала свої рекомендації щодо ефективності масок, а деякі редагувала на догоду Китаю. Найбільш очевидним є вплив Пекіна на ВООЗ з питань Тайваню, який Китай вважає своєю територією.

      коронавірус
      Правда та міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Емал Набі
      Теги: Гроші Новини Здоров'я Новини США Дональд Трамп ВООЗ Новини політики
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