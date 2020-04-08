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      Трамп допустил прекращение финансирования ВОЗ: причина

      - Читати новину українською
      Дональд Трамп / AP

      США могут приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения. Вашингтону не нравится ориентированность ВОЗ на Китай.

      Об этом на брифинге заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, ВОЗ получила огромное количество денег от США.

      Актуально Главу ВОЗ обвинили в помощи Китая скрыть масштабы пандемии

      Мы выделяли как мажоритарные участники большую часть денег, а они критиковали мое решение об ограничении передвижений. И они ошибались относительно многих вещей. Судя по информации от них, было похоже, что они очень ориентированы на Китай,
      – сказал Трамп.

      Трамп уточнил, что имел в виду "изучить возможность" остановки выплат.

      Что известно о критике главы ВОЗ из-за сотрудничества с Китаем

      • В 2017 году должность генерального директора Всемирной организации здравоохранения возглавил чиновник без медицинского образования из Эфиопии Тедрос Аданом Гебреисус. Тогда оппоненты Тедроса Аданома Гебреисуса говорили, что он победил благодаря влиянию Китая в структурах ООН.
      • Китай уже более 10 лет наращивает свое влияние в Африке. В частности, экономика той же Эфиопии зависит от китайских инвестиций. Китай вложил сотни миллионов долларов в строительство гидроэлектростанций, автомагистралей, железных дорог, небоскребов и стадионов. И Гебреисус сам заявлял о том, что тесно сотрудничает с китайскими инвесторами.
      • В 2019 году ВОЗ несколько месяцев не реагировала на вспышку коронавируса, пока китайские власти скрывали ее масштабы. В конце января ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию и стала называть Китай передовой страной в борьбе с пандемией – эти заявления часто цитирует китайская пропаганда.
      • В конце января Тедрос Гебреисус прилетел в Пекин на встречу с Си Цзиньпином и поблагодарил его за "эффективность и прозрачность" в борьбе с новым коронавирусом.
      • Впрочем, через несколько дней ВОЗ объявила коронавирус глобальной чрезвычайной ситуацией. К тому времени китайские власти уже изолировали около 60 миллионов человек в провинции Хубэй, где был эпицентр возгорания. Первые случаи заражения появились за пределами Китая.
      • ВОЗ несколько раз пересматривала свои рекомендации по эффективности масок, а некоторые редактировала в угоду Китая. Наиболее очевидным является влияние Пекина на ВОЗ по вопросам Тайваня, который Китай считает своей территорией.

      коронавірус
      Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Деньги Новости Здоровье Новости США Дональд Трамп ВОЗ Новости политики
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