Острова Сенкаку официально относятся к префектуре Окинава, но на них претендуют также Тайвань и Китай. 24 канал разбирался, чем может закончиться противостояние.

Из-за чего возник спор?

Спорные острова Сенкаку / Фото South China Morning Post

Острова Сенкаку были открыты в XIX веке и находятся под управлением Японии с 1895 года (кроме периода 1945-1972 годов, когда регион был под управлением американцев) только потому, что 10 лет назад "Япония не наблюдала китайского контроля над территорией".

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КНР постоянно ставит под сомнение принадлежность островов к Токио и префектуре Окинава. Они находятся в 1200 милях (1931 км) к юго-западу от Токио. Их аргументация строится на таком доводе: китайцы заселили Сенкаку – восемь ныне необитаемых островов и скал – раньше, чем японцы. Первые рыбаки ловили рыбу возле них еще в 1400-х годах, говорят китайские хроники.

Войны и договоры Островами в XIX веке руководила тогдашняя китайская провинция Тайвань. Вместе с ней территория отошла к Японии после Первой китайско-японской войны (1894-1895 гг.). А когда закончилась Вторая Мировая и японцы подписали Договор Сан-Франциско в 1951 году, то Сенкаку должны были быть возвращены КНР вместе с Тайванем. Этого не произошло из-за вмешательства США.

Первый лидер самопровозглашенной Республики Чан Кайши не ставил этот вопрос, так так зависел от помощи Вашингтона.

Япония в свою очередь отмечает, что подобное поведение началось только с 1970-х, когда нашли возможные залежи нефти и газа, а до того Китай не оспаривал суверенитет Сенкаку. Острова имеют стратегическое значение: через них проходят судоходные пути, там расположены богатые рыболовные угодья, потенциальные запасы нефти и газа.

Чтобы разобраться в историко-политической сути вопроса, 24 канал обратился к директору Дипломатической академии им. Геннадия Удовенко и недавно назначенному послу Украины в Японии Сергею Корсунскому.

Он сказал, что "острова Сенкаку уже достаточно давно являются предметом территориального спора между Японией и Китаем". Когда-то там жили под 200 человек, но они еехали в 1940-х.

Сейчас это просто скалы, где нет ни людей, ни деловой активности. Раньше там было рыболовецкое предприятие Японии, – рассказал Корсунский.

Возможный конфликт и военное строительство

Японский военный самолет над одним из островов / Фото Defense News

Стоит вспомнить несколько важных дат. В 2012 году Япония вообще приобрела три из семи островов у частного лица и национализировала их. Это вызвало волну протестов в Китае.

Через год Пекин создал зону идентификации ПВО в Восточно-Китайском море, которая охватывает и спорные острова. Китайский самолет впервые с 1958 года пролетел над ними в воздушном пространстве Японии. В 2016 году там проплыл китайский фрегат Jiangkai I, а в 2018 году – подводная лодка под водой и фрегат Jiangkai II.

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Военные вопросы, что окутывают остров, 24 канал разбирал вместе с главным консультантом отдела военной политики Национального Института Стратегических исследований Николаем Белесковым.

Он пояснил, что "как такового, военного строительства на островах не происходит", потому что КНР их не контролирует для такого шага, а Япония воздерживается от милитаризации. "Цель Китая при этом – добиться доминирования в локальных конфликтах в прибрежных водах", – объясняет Белесков.

На соседних островах Рюкю "самураи" размещают противоракетную оборону и ПВО среднего радиуса действия. Эти системы охватывают и Сенкаку. Также усилена Амфибийная бригада быстрого развертывания, которая была создана на основе Морской пехоты США.

Море как зона конфликта между сверхгосударствами/ Фото News.com.au

Потенциально эта территория может стать местом конфликта между США и Китаем за доминирование в Восточно-Китайском море. США будут защищать Сенкоку, потому что это – японская территория. Но этот факт еще больше усложняет ситуацию, поскольку Вашингтон тоже конфликтует с Китаем на этом театре.

Уильям Чонг, старший научный сотрудник Института ISEAS Юсуф Исхак в Сингапуре, прекрасно подчеркнул это для CNN: "Восточно-Китайское море – горючая смесь истории, чести и территории". Риск случайной эскалации здесь высокий и страны к нему соответственно готовятся.

"Сами по себе острова являются объектом, а не инструментом противостояния. То есть владение ими с последующей милитаризацией не дает ни одной из сторон значительных военных преимуществ", – подчеркнул Николай Белесков. Но вопрос владения Сенкаку/Даоюйдао является вопросом статусности и лидерства в Восточной Азии.

Кто сможет навязать свои правила игры относительно этих островов, тот и главный в Восточной Азии. А с военной точки зрения их значение невелико, – отметил аналитик.

Опасное решение: что именно изменит новый закон об островах

Политика Японии и Китая возле региона приближает его к конфликту / Фото PRI

На первый взгляд, изменения минимальны: городской совет Исигаки в префектуре Окинава просто... изменил название района! Было "Тоносиро", стало "Тоносиро Сенкаку". Все, чтобы избежать путаницы с другим районом города Исигаки. Казалось бы, не стоящее внимания решение.

Asahi Shimbun, влиятельная японская газета, указала: в этом же законе закреплен японский суверенитет над островами.

Китай отреагировал мгновенно: "Изменения могут только усложнить ситуацию и создать еще больше рисков для кризиса". Так провластному изданию Global Times сказал Ли Хайдун, профессор международных отношений из Университета иностранных дел.

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Чтобы показать силу, Китай отправил в регион свою береговую охрану и снова напомнил, что считает острова своими, а решение властей города – провокацией. Флот КНР уже 70 суток подряд фиксируется возле островов. В мае 2020 года китайская береговая охрана даже преследовала японскую рыболовную лодку.

Потенциально, говорит Корсунский, спор вокруг островов Сенкаку "может осложнить отношения между КНР и Японией. Есть признаки того, что обострением ситуации на границе с Индией и теперь с Японией КНР дает понять, что осознает свою силу и переходит в наступление".

В то же время, отмечает дипломат, реально ожидать силовой сценарий стоит только тогда, когда произойдет какой-то физический захват островов китайскими силами, например, высадка или попытка организовать какую-то деятельность.

Пока самое большое проявление агрессии на материковом Китае – это метание мусора в сторону посольства Японии в Китае, налеты на японские магазины и рестораны и опрокидывание японских машин. Но дальнейшая эскалация все еще возможна.

"Думаю, стороны воздержатся от подобных шагов, – отметил Сергей Корсунский. – Но не зря в Японии уже серьезно думают о смене статуса сил самообороны и даже о внесении изменений в Конституцию с тем, чтобы усилить собственные оборонительные возможности".

Подобные споры никак не приближают стороны к решению проблемы окончательно, резюмировал Корсунский. Пока нет оснований считать, что для этого есть политическая воля. Каждая из сторон будет настаивать на своем.