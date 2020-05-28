Китай готов душить протесты: что изменит для Гонконга скандальный закон

Парламент Китая одобрил новый закон, который фактически ликвидирует автономию города Гонконг и позволяет контролировать его китайским властям и силовым структурам.

Что предусматривает новый закон о безопасности Гонконга



Новый закон из Китая может изменить лицо Гонконга / Фото Al-Jazeera

Парламент Китая (известный как Национальный Народный Конгресс) утвердил резолюцию, дающую возможность его Постоянному комитету написать новый закон для Гонконга. 2878 депутатов проголосовали "за", только один – "против", шесть – "воздержались". Сам закон должны голосовать в июне. 24 канал разобрался, чего ждать от такого шага Гонконгу и миру.

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Самое главное – КНР теперь имеет полное право подавлять протесты в городе-автономии, опираясь на собственные силы. И не только протесты, но и "подрывную деятельность", "отделение", "терроризм" и любые действия, которые могут угрожать нацбезопасности. Город же должен создать "новые институты для защиты суверенитета".

В самом Китае под "терроризм" подпадает очень многое. Например, поправки от 2015 года говорят следующее: "Изготовление и распространение книг, аудио и видео-материалов или других вещей, пропагандирующих терроризм или экстремизм ... с помощью обучения или распространения информации".

Как метко объявил Госсекретарь США Майк Помпео, Гонконг больше не признан "широкой автономией". Происходит переход в еще большую зависимость от КНР.

Это может привести к откату фирм и корпораций из Гоконга (а только американских там 1200! 800 из них это региональные или центральные офисы). В полуавтономии проживает 85 тысяч американцев. Товарооборот составил 31,1 млрд долларов США в 2019 году – это крупнейший торговый профицит среди всех торговых партнеров!

Правительство США должно ежегодно проверять и отчитываться перед Конгрессом, пользуется ли город достаточной автономией от Китая. Если нет, то он рискует потерять свой особый торгово-экономический статус. Он освобождал его от тарифов и экспортного контроля, наложенных на материковую часть страны.

Сколько свободы китайское правительство оставит для "мятежного города", будет ясно в последующие недели, когда закон пополнят дополнительными подзаконными актами. Вступление в действие ожидается в сентябре 2020 года.

Законодательство по поддержке нацбезопасности – чисто внутреннее дело Китая, которое не допускает иностранного вмешательства,

– говорит представитель МИД Китая Чжао Лицзян.



Протесты с колониальными флагами могут стать незаконными / Фото RTHK

До этого, по правилам, в Гонконге была своя полиция, которая не зависела от Китая и в принципе должна была действовать по британским правилам (Гонконг давно был колонией Великобритании, перешел в Китай лишь в конце ХХ века – 24). Впрочем, прошлые и современные протесты показали, что "британская модель полиции" – миф.

КНР могла, если бы хотела, отправлять подкрепление с материковой части страны, но оно стояло на границе и психологически давило на протестующих. Сейчас, правительство Гонконга и Китая говорят, что полиция и прокуратура в городе будут работать и дальше, а КНР – подключаться "при необходимости". Но в этом уже есть обоснованные сомнения.

Что может измениться из-за нового закона:

группы активистов (такие как Demosisto и другие) могут быть запрещены

суды смогут выносить серьезные приговоры за нарушение безопасности;

страховые компании Китая будут открыто работать в городе;

могут открыться филиалы министерств госбезопасности (шпионские сеть) и общественной безопасности (полиция и таможня КНР).

Главный администратор Гонконга Керри Лем тоже отметила, что времена свободы могут закончиться: "Пока у всех есть право говорить то, что люди хотят сказать. Но права и свободы не абсолютны". Правительство автономии уже объявило, что будет плодотворно работать с центральной властью в Пекине.

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Две основных конституции города – Основной Закон и Билль о правах – дають много гражданских свобод, но есть исключения, которые касаются нацбезопасности. Вот именно их КНР сейчас и использует. Причем не консультируясь с экспертами в автономном регионе. Это подтвердила и Керри Лем: "Это работа центрального правительства, а следовательно, я боюсь, что консультаций не будет". Ожидается, что новый законодательный орган будет встроен в гонконгский.



Надпись: "Принятие закона о безопасности закончит принцип "одна страна, две системы " / Фото Time Magazine

Гонконг считает Пекин окончательным арбитром, когда надо объяснить конституционные сложности. Впрочем, Коллегия адвокатов Гонконга уже обеспокоена, потому что статья 22 Основного Закона прямо запрещает вмешательство в управление городом "любых органов центрального правительства". Предыдущие протесты были связаны с проектом депортации совершивших преступление на территории Гонконга в Китай. Пекин обещает, что запрет этого предусмотрен в их проекте (при этом, конечно, мало веры).

Были ли подобные попытки ранее? Да, конечно. В 2003 году протест в Гонконге сорвал законопроект о нацбезопасности. В Макао приняли нечто подобное, но там этот закон почти не использовали за все 11 лет с момента принятия. Но в Макао никогда не было такого про-демократического движения, как в Гонконге, где два года назад запретили партию, которая выступала за независимость.

Новый виток конфликта между КНР и США

Понятно, что новых санкций и ограничений со стороны США по КНР не избежать.

Серьезный аргумент против КНР

По информации South China Morning Post, Трамп рассматривает возможность задействования Акта о Чрезвычайных Международных Экономических Полномочиях (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA), чтобы наложить санкции на КНР. Он позволяет президенту США это делать в случае "необычной или экстраординарной угрозы" со стороны как людей так и стран. Ранее под его действие подпадали Сирия, Иран, Колумбия и Никарагуа.

Уже известно, что китайских аспирантов и исследователей, которые имеют связи с китайскими военными школами, могут отчислить и аннулировать их визы. Госдеп США с 2018 года ограничивает подобные визы до одного года с возможностью продления. Дальнейший запрет коснется около 3 тысяч человек (небольшая доля из 360 тысяч, но они могут работать над важными проектами).

Рассматриваются и более широкие визовые решения. Пекин может отзеркалить меры, запретив американцам учиться в Китае. Обсуждают также запрет на перевод с китайского языка на государственных мероприятиях.Чиновники США подозревают, что китайские студенты могут получать доступ к ноу-хау, которые затем будут переданы китайской "оборонке".

Вообще, согласие на такую ​​деятельность – часто единственное условие выезда за границу и выплаты за обучение, объясняют американские чиновники. ФБР считает, что некоторые китайские студенты обучены некоторым приемам шпионажа, потому что после учебы они идут в большие технологические компании (а это уже возможный промышленный шпионаж).

Американские университеты зависят от студентов из КНР, потому что они часто могут оплатить полную стоимость обучения и не всегда требуют стипендию, поэтому ожидается, что вузы выступят против.

24 канал обратился к члену правления аналитического центра "Украинская призма", известному ученому-китаисту Сергею Герасимчуку за оценкой и комментарием.

"Похоже, что в США и КНР внешнюю политику определяют ястребы (в Китае свой новый подход называют тактикой "воинствующего волка"). Это значит, что очередные эскалации возможны и вероятны", – признал эксперт.

И добавил: "Си нужно доказать, что его государству никто не будет диктовать условий – это позволяет эксплуатировать китайский национализм, волна которого растет. Трампу нужен "враг", образ которого можно инструментуализировать в ходе избирательной кампании".

Европа между КНР и СШАВ неудобном положении оказался ЕС. Европе нужно как сотрудничество с США так и рынок КНР (особенно в условиях, когда немецкая экономика сползла в рецессию). Не исключено, что и на июньских онлайн-переговорах ЕС с КНР и на июньской встречи G7 европейцы, и прежде всего Берлин, будут пытаться найти формулу компромисса для Вашингтона и Пекина. Однако Трамп к Меркель никогда не прислушивался, а теперь и Си и "воинственные волки" китайского МИД все меньше ее слышат, поэтому надежд на компромиссы мало.

Тайвань станет следующим?



Китайская Республика на Тайване тоже не может чувствовать себя в безопасности /Фото CFR

Мы спросили господина Герасимчука, какая судьба может ожидать Тайвань после того, как Пекин окончательно подавит бунт в Гонконге и стоит ли нам готовиться к эскалации на этом направлении.

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"В свое время Си говорил, что вопрос Тайваня будет решен еще при его каденции. Конечно, каденция теперь не ограничена во времени, а сам Си в хорошей форме, поэтому времени, чтобы выполнить обещание у него предостаточно. Поэтому не исключено, что Тайвань будет скорее предметом непубличного торга", – рассказал Сергей Герасимчук.

Однако, если США решат усилить Тайваня военными средствами, то Пекин пойдет на эскалацию минимум, чтобы не "потерять лицо". США в таком случае конечно приложат все усилия, чтобы ограничить влияние Китая на глобальном уровне, и на поддержку ЕС Пекину тогда тоже не стоит рассчитывать.

Брюссель и Берлин длительное время пытались усидеть на двух стульях, однако в условиях конфронтации США-КНР (особенно, если американцы умело будут сочетать "пряник" ценностной близости с Европой и санкционный "кнут" к тем, кто ценности не разделяет) с высокой вероятностью европейцы согласятся к традиционным союзником.