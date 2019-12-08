Тотальный контроль: как и почему Китай строит цифровую диктатуру

Все начинается с так называемой системы "социального кредита", которая привязана к внутреннему паспорту. Главная цель: чтобы "те, кто оправдал доверие, наслаждались всеми благами. А те, кто потерял – не могли сделать и шага".

Специалисты считают, что Поднебесная строит и внедряет на своей территории "цифровую диктатуру". Как и зачем – в материале 24 канала.

Примерные граждане: как работает система социального кредита

Думать о такой системе начали в 1980-х после Массовой Линии Мао Цзэдуна. С ее помощью партийные лидеры должны были руководить обществом, массово мобилизовать его для участия в строительстве коммунистической страны. Но времена меняются и сейчас партия уже не может полагаться только на голую идеологию.



Приложение на смартфоне для изучения партийной идеологии / Фото: Getty Images Приложение на смартфоне для изучения партийной идеологии / Фото: Getty Images

О фактическом создании инструмента контроля говорили при предыдущем председателе КНР Ху Цзиньтао (2002-2012). Все изменилось с приходом к власти Си Цзиньпина. В 2007 году был опубликован документ о социальном кредите. Новый председатель КНР заявил, что слежка и контроль должен быть чуть ли не за каждым гражданином. На полную все должно заработать уже в 2020 году, но сейчас "социальный кредит" тестово запущен в 30 городах Китая. Первым стал Жунчэн в провинции Шаньдун, но дурную славу заслужили наблюдения за уйгурами в Синьцзяне, где 500 тысяч человек уже просканированны, а также на Тибете. Китаевед Олесь Коваль в комментарии 24 канала отметил, что хотя интеграция продолжается, распространить социальный кредит на всю страну до 2020 года не получится. Это связано с тем, что сейчас подобные "услуги" предоставляются различными государственными и частными компаниями на основе различного программного обеспечения. Впрочем, в регионах система уже показала себя достаточно эффективно, отметил эксперт, хотя не везде это переведено в "цифру". Лидеры рейтинга могут рассчитывать на VIP-обслуживание в аэропортах и ​​банках и на различные скидки. У кого этих баллов мало – лишены этого и рискуют быть исключенными из общества. Рейтинги, к тому же, публикуются в открытом доступе на портале Credit China. В начале, каждый китаец будет получать от 800 до 900 баллов социального кредита (1000 в тестовых городах). Информация будет собрана несколькими частными компаниями, среди которых Tencent (владелец главного мессенджера КНР WeChat с 500 млн пользователей) и AliBaba (главный интернет-магазин Китая, 448 млн пользователей), их общий оборот – 5,5 рлн долл. Они анализируют, где человек бывает, его интересы, что, где и когда он приобрел, с кем и о чем говорит, каков его реальный доход. Существует шутка, что AliBaba знает о китайцах больше, чем спецслужбы (и скорее всего это так и есть) на основе рейтинга Sesame Credit и системы AliPay. Читайте также: "Китайский стандарт": страны ООН применят алгоритмы распознавания лиц в городах Самое страшное это то, что на основе данных коммерческой компании, которые собраны без надлежащей процедуры и верификации, Верховный суд КНР наложил санкции на 7,3 млн человек (информация на лето 2017 года)! Человеку, который "донес" на другого, должно быть начислено 5 баллов кредита, поэтому это широко распространено. В то же время, до сих пор не прописано четких инструкций о добавлении или снятии баллов, поэтому чиновники часто могут вести себя как им заблагорассудится. Люди, которые по факту не сделали ничего плохого, могут оказаться вне общества довольно быстро. Потерять рейтинг очень легко, набрать обратно уже почти невозможно. Китайская система социального рейтингаИзвестно, что сейчас система работает примерно так: число баллов больше 1050 – это образцовый представитель китайского общества с рейтингом ААА. Жизнь без очередей, без залогов, депозитов, дополнительные бесплатные анализы в больницах. С тысячей – АА. Далее человек падает на уровень В, где уже кое-что может быть временно ограничено. Причиной может стать штраф или другое административное правонарушение. Если рейтинг ниже 849, то этот человек получает рейтинг С и это уже серьезно. Его могут уволить с работы в государственных или муниципальных учреждениях. На этот уровень можно попасть в том числе по приговору суда, где будет указано "срок пребывания". Для тяжелых преступлений удаление не предусмотрено, человек остается с низким рейтингом навсегда. Более того, сейчас существуют карты, где указаны такие лица, которые живут рядом! Нажав, можно узнать о человеке все. Но и это еще не конец. Количество баллов меньше 599 делает человека социальным изгоем рейтинга D. Почти невозможно устроиться на работу, не дают кредиты, не продают билеты на самолеты и скоростные поезда, всюду надо вносить залог, даже за пользование велосипедом (200 юаней, 678 грн). Соседи могут перестать общаться, как с "врагом народа", потому что через это их собственный рейтинг может уменьшиться. Что же делать, чтобы избежать этого? Власть отвечает: не нарушать закон, нравственные нормы, правила дорожного движения (кроме штрафа, минус 5 баллов), вовремя погашать кредиты, помогать соседям, убирать за своими любимцами и т.д. Впрочем, причин для уменьшения рейтинга может быть много и они довольно часто оказываются просто абсурдными. Работает социальный кредит и для компаний. Те, которые имеют хороший рейтинг, получают более комфортный режим выплаты налогов, возможность подать неполный комплект документов, хорошие кредитные линии. С низкими показателями, разумеется, все совершенно наоборот: много разрешений, высокие налоги и тому подобное. Кстати, анонимности почти нет, ни в интернете, ни даже в толпе. Но об этом ниже. Верификация прежде всего



Работа камер наблюдения в Китае / Фото: Getty Images Работа камер наблюдения в Китае / Фото: Getty Images

История исчезновения анонимности в Китае началась на заре XXI века. Согласно законам КНР, начиная с 18 мая 2004 года, каждый пользователь в сети интернет должен быть реальным человеком. Это нужно для регистрации на любом портале или сервисе. Прежде всего, необходимо ввести номер своей ID-карты, фамилию и имя. Впрочем, в интернете сразу появились сайты-генераторы номеров ID, никакой защиты это не давало. Через четыре года, в 2008 году, в Китае появилось министерство промышленности и информатизации. Оно запустило новые проверки с 2014 года, опять же, из-за коммерческих гигантов, о которых говорилось выше. Система очень проста: данные передаются на специальный сервер, который проверяет, совпадает ли информация по ФИО и фото с имеющейся в базе или нет. Впрочем, и это не решило проблему полностью: не было уверенности, что это данные реального человека. Так добавился фильтр через смс и мобильный номер, позже – и по номеру банковской карты. Все эти проверки сразу стали историей, когда появилось сканирования лица. Пользователь сканирует лицо, читает цифры на экране и система выдает результат от 1 до 100 за приближением к оригиналу. Это важно: Пользователей смартфонов обязали сканировать лицо в Китае Теперь эта технология используется в КНР почти для всего: приобретение мобильного телефона, оплаты в магазинах с помощью Alipay и даже на гейтах аэропортов! Просканировав себя, можно идти в самолет без посадочного талона, или на паспортный контроль. Это, кстати, работает и для иностранцев. Не обойтись без распознавания лиц на улице – на пешеходных переходах это работает с 2018 года. Тех, кого оштрафовали, выкладывают на сайт. Что, как указано выше, влияет на социальный кредит. Сейчас в КНР камер, способных распознавать лица, около 200 млн. К 2020 году обещают довести это число до 625 млн. BBC News совместно с властями КНР провели эксперимент: камеры нашли журналиста за семь минут.



Покупатель сканирует свое лицо в китайском магазине / Фото: Getty Images Покупатель сканирует свое лицо в китайском магазине / Фото: Getty Images

Но не верификацией единственной. В Китае власти могут легко читать переписки в WeChat и WeiBo, удалять критические комментарии, статьи, видео и фото. Их авторов, журналистов-расследователей могут преследовать, арестовывать и даже убивать. Использовать VPN тоже становится проблемой на территории страны. Вместо выводов: а судьи кто?



"Черное зеркало" становится реальностью в Китае / Фото: Скриншот Youtube-канала Nerdiest

Учитывая все вышеизложенное, закономерно возникает вопрос: как это будет реализовано, когда систему запустят полностью? Кто будет решать поднимать или снижать рейтинг граждан? Не ожидает ли нас реальность сериала "Черное зеркало" не только в Китае, но и по всему миру? Уже есть страны, которые заинтересованы в импорте китайских технологий слежки и вообще, Китай только возглавляет всемирный тренд "безопасность в обмен на свободу".

В соседней России растет число камер на улицах, Великобритания вообще является одним из лидеров по количеству приборов для слежки. А если систему сломают, то есть риск начала анархии. Какой-то процент от всех миллионов камер точно будет выносить ошибочные решения. Например, уже был известен случай, когда камера наложила штраф на лицо... рекламы на автобусе! А счет пришел реальному человеку. Другая ситуация – гражданин Китая заплатил штраф, но из-за молчания судьи не может выехать из страны, потому что до сих пор имеет запрет на перелеты.

Эксперт Олесь Коваль подчеркнул, что общая статистика отказов в транзакциях из-за низкого рейтинга пока довольно невелика и составляет около 5 млн случаев на миллиардный Китай. Это говорит о существующем, но пока не решающеем влиянии системы социального кредита на население КНР.

В будущем, это может превратить Китай в новую "кастовую страну" со своими классами граждан, которые основаны на высоком или низком социальном рейтинге, что приведет к дальнейшей поляризации и разделению общества. Китайские власти объясняют это необходимостью увеличивать уровень доверия, который действительно низкий. Плохая экология, плохая еда, жизнь за пределами финансовой системы на "на черном рынке" и т.д. Но "за ширмой" могут приниматься законы, которые и дальше снижают уровень свободы в Китае. Формально можно пойти в суд, но в Китае судебная ветвь власти подчиняется Компартии, которую новые технологии имеют только усилить.