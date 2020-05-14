США хотят наказать Китай за коронавирус: насколько это реально

Соединенные Штаты запускают законодательный процесс, который позволит им наложить на Китай санкции за коронавирус. Это ложится в парадигму более ранней торговой войны президента Трампа с Китаем. И теперь Поднебесную будут "принуждать к сотрудничеству".

Что за новые антикитайские санкции?

Китай и США обвиняют друг друга в создании пандемии / Фото Lupicinio Law Firm

Так что за новые санкции готовятся против Китая, разобрался 24 канал.

Читайте еще Сознательная манипуляция: почему Китай скрывал эпидемию коронавируса

Коротко о санкциях

Они предложены Сенатом США, где большинство имеют лояльные к президенту Трампу республиканцы.

Штаты обвиняют Китай в искусственном распространении вируса и требуют за это компенсаций и санкций против КНР.

Главным инициатором выступает давний союзник действующего главы США – Линдси Грэм. Он сказал, что если бы не "обман Компартии Китая", вирус не убил бы 80 тысяч людей в Соединенных Штатах.

Тем временем демократы, которые главные в Палате Представителей, отмечают, что Госдеп США до сих пор игнорировал их призывы прийти и объяснить происхождение вируса. Держсекретатем сейчас работает Майк Помпео – один из ближайших к Трампу госслужащих.

Законопроект "Ответственность за COVID-19" позволяет наложить санкции на КНР, если Пекин не предоставит полный отчет, почему началась пандемия коронавируса (конечно, ни предоставлять его ни платить "репарации" Китай не собирается).

Это ложится в парадигму более ранней торговой войны президента Трампа с Китаем. И теперь Поднебесную будут "принуждать к сотрудничеству". Насколько это будет успешным – другой вопрос. Pew Research провели опрос и обнаружили, что 66% американцев плохо относятся к Китаю – наибольший показатель с 2005 года.

В случае принятия у президента будет 60 суток, чтобы предоставить данные про любое "расследование относительно COVID-19, которое проводят США, их союзники, а также ООН или ВОЗ".

Санкции же будут включать в себя:

замораживание активов;

запрет поездок;

отмена виз;

ограничения на кредиты для китайских компаний и предприятий со стороны США;

запрет для Китая размещать свои акции на американских биржах.

США также будет требовать, чтобы Китай предоставил подтверждение закрытия всех "мокрых рынков". Зимой 2019-2020 года именно с таких локаций, где убивали и ели почти всех животных, коронавирус и прыгнул на человека, начав эпидемию.

Пандемия, лишь повод, чтобы вспомнить Китаю все грехи

А еще – освободил всех задержанных на демократических протестах в Гонконге. Ранее, Сенат планировал принять закон, который бы наложил ограничения на китайских чиновников за нарушение прав человека во время преследования нацменьшинства уйгуров. Его продвигали сенаторы Марко Рубио и Митч Макконнелл.

Официальный Китай назвал новую идею сенаторов "аморальной". Там отметили, что страна была открыта и прозрачна с самого начала (но это действительно совсем не так – 24). В то же время в Поднебесной усиливаются анти-иностранные настроения и растет национализм, пишет далее CNN. Когда есть внешний враг, то Компартия играет на этом, а более рациональные голоса становится сложно услышать.

И хотя на торговом фронте был достигнут определенный компромисс, однако до полного примирения еще далеко. А новое начало боевых действий с "санкциями за ковид" может отодвинуть конец экономических баталий еще дальше.

Экономика КНР пострадала от коронавируса на 6,8% в первом квартале нового года – самый большой спад с 1992. Из-за того, что поддерживать ее рост может оказаться довольно сложно, Компартия может обратиться к еще большему национализму в своей внутренней политике.

КНР рекламирует свое успешное сдерживание коронавируса, особенно на фоне провалов США и других государств. Это позволяет Пекину продвигать свои экономические интересы в обмен на гуманитарную помощь. Правда, часто она оказывается не той, которую заказывали, или вообще бракованной или сломанной. Поэтому правительства должны были отправлять ее обратно.

Разногласия из-за спорных территорий (особенно милитаризация островов) также могут обостриться. И здесь надо оценить состояние, в котором находятся две столицы перед новым этапом противостояния.

Отношения КНР и США: травма на десятилетия

Самая низкая точка отношений / Фото Baaz

Вместо того, чтобы объединиться против пандемии, две сверхдержавы направили свои и так проблемные отношения еще ниже в пропасть, пишет CNN. И теперь могут пройти десятилетия, прежде чем они смогут восстановиться (если такое вообще произойдет).

Обвинения в искусственном создании вируса и его распространении, КНР встречала все более и более жесткой риторикой. Помпео государственные СМИ назвали, например, "врагом человечества", а действия Трампа объясняли скорыми выборами и поднятием авторитета среди республиканцев.

Более того, китайские дипломаты продвигали теорию заговора, что это... США привезли вирус в город Ухань, где все и началось.

В ответ Трамп назвал COVID-19 "китайским вирусом". Так делал, кстати, не только он. Соединенные Штаты также сомневались в реальности предоставленных Пекином цифр больных и погибших (в этом есть резон, как мы писали – 24), Трамп говорил, что вирус, якобы, создан искусственно в лаборатории (хотя эксперты и медики давно отвергли эту теорию).

Резкое ухудшение отношений между Вашингтоном и Пекином аналитики называют "самой нижней точкой". Ситуация, с которой столкнулся Трамп –опасная и драматическая, признал для CNN Дэвид Цвейг, директор Transnational China Consulting Limited. "Если в 2016 году это была работа людей, в 2020 – жизнь людей", – подчеркнул он.

Та самая историческая встреча / фото NBR

Ши Иньхун, который является советником правительства и профессор международных отношений в университете Жэньминь, сказал, что "нынешняя ситуация – самая худшая с 1972 года, когда Мао встретился с экс-президентом Никсоном в Пекине". Тогда будучи посланником правительства, Никсон вылетел в Китай для нормализации отношений в разгар Холодной войны.

После пандемии Китай после хаоса коронавируса: станет ли страна более авторитарной

Две страны имеют что предъявить друг другу

А ведь дальше были: репрессии со стороны Китая против протестующих на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, американская бомбежка посольства Китая в Белграде в 1999, столкновение самолетов двух государств в 2001, кризис 2008 года, постоянное агрессивное поведение КНР в Восточно-Китайском море и проливах у Тайваня, поддержка Китаем линии России по конфликту в Сирии.

После 2018 года отношения вошли в стадию всесторонней конкуренции. Но после пандемии все может быть хуже, ибо были нанесены серьезные удары, – отмечает Ши.

Конфликт распространился на технологию, геополитику, идеологию, торговлю. Столкновения продолжаются, ибо пандемия нарушает цепи поставок, которые серьезно завязаны на Китай.

Можно ли заставить Китай отвечать в суде?

Итак, страны, скорее всего, будут подавать в суд на Китай, чтобы добиться справедливости и потребовать компенсировать потери от пандемии. Штат Миссури в США уже это сделал и за ним последовала Флорида.

В первом подобном заявлении акцентируется внимание на том, что Китай "обманывал мировое сообщество, арестовывал информаторов, отрицал передачу от человека к человеку перед лицом доказательств, уничтожал важные научные исследования, позволил заразить миллионы людей". Эта пандемия, подчеркивает штат Миссури, была необязательной и ее можно было избежать.

Интересно знать Как Китай останавливает коронавирус: штрих-коды и дух Мао Цзэдуна

Является ли это хорошей стратегией и принесет ли она ожидаемые результаты? Относительно этого есть аргументированные сомнения. Эксперты говорят, что это трудное дело, ибо государства защищены от преследований своим иммунитетом (если только это не страна-спонсор терроризма).

Подавать иски против лидеров стран не имеет смысла, аргументирует колумнист Стивен Картер для Bloomberg. А после принятия в 1976 Закона про иностранный суверенный иммунитет, государства даже могут не отвечать на иск против них. Даже производители, если они государственные, защищены от судебного разбирательства (также в тех случаях, когда их изделия повлекли чью-то смерть).

Правительство Китая сделало ставку на то, что оно все равно не понесет никакой ответственности за пандемию и оно будет игнорировать решения судов. Впрочем, США могут продолжать настаивать, что Китай нарушил Закон о суверенном иммунитете, поэтому государство вполне можно заставить отвечать. Но за что именно?

Иванна Стреднер из Американского Института Предпринимательства, поговорила на эту тему для The Diplomat. По ее словам, Китай в теории можно привлечь к ответственности за халатность и совершение международно-правовых деяний, которые привели к глобальному экономически-политическому кризису. Так, КНР нарушил правила ВОЗ, когда не сообщал о вспышке два месяца. Но международные институты тут совершенно бессильны, потому что сами зависят от денег из Китая (тот же ВОЗ, кстати).

По мнению Стреднер, в КНР нарушили международное право. Согласно ему, Китай должен компенсировать убытки, моральные и материальные, если для этого есть основания. ВОЗ может передать дело в Международный Суд ООН, но Китай будет оспаривать его юрисдикцию, как он это уже делал. А вот дальше все ложится на плечи судебной системы Китая и дело, фактически, исчезает. В Совбезе ООН, если он соберется наказывать КНР за пандемию, Пекин имеет право вето на любую резолюцию.

Поэтому дела против Китая вряд ли будут эффективны, а вот санкции – потенциально дадут лучший результат вместе с отчуждением активов китайских компаний за рубежом.