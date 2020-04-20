Сознательная манипуляция: почему Китай скрывал эпидемию коронавируса

Китайское правительство неоднократно пересматривало свою стратегию подсчета случаев коронавируса. Разведка США настаивает, что в Китае пандемия имела большее распространение.

Китай скрывал вспышку: американская версия



Типично китайский район с флагом / Фото Business Mirror

Американское разведывательное сообщество говорит, что КНР скрыло развитие эпидемии коронавируса в своей стране, сообщало о меньшем количестве смертей и больных. Это было изложено в конце марта в секретном документе разведки для Белого Дома, сообщает Bloomberg. Чиновники, которые были знакомы с досье, сказали изданию, что уменьшение со стороны Китая носило сознательный характер, и что китайские цифры – фейк. С начала эпидемии в ноябре 2019 года Китай сообщил лишь о 82 тысячах больных и 3300 смертях, что довольно мало для страны с населением свыше одного миллиарда.

Вице-президент Майк Пенс рассказал: "Реальность такова, что если бы Китай был открытым до конца, мы были бы в лучшем положении. За месяц до того, как мир узнал, что происходит в Китае (декабрь 2019), вспышка там уже была реальностью".

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Китайское правительство неоднократно пересматривало свою стратегию подсчета случаев, очень поздно добавив еще 1500 бессимптомных случаев. В разведке считают это сознательной манипуляцией. Частичным доказательством могут служить погребальные урны с пеплом умерших возле ритуальных бюро в провинции Хубэй.

Заявления, что в США больше смертей от вируса, чем в Китае – неправда, заявил Bloomberg сенатор Бен Сасс из Небраски. Он добавил, что "Компартия Китая врала, врет и будет врать для защиты режима". Дебора Биркс, врач-эпидемиолог из Госдепа США, тоже так считает: "Мы пропустили большую часть данных из Китая, а потом увидели, что произошло с Италией и Испанией". В январе 2020 года Белый Дом дал добро разведке на сбор информации о Китае.

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Центральное Разведывательное Управление (ЦРУ) сообщало, что Китай скрывает ситуацию уже в начале февраля, пишет NYT. Брифинги разведки последние недели базировались частично на инфоримации от источников ЦРУ в самом Китае. Это остановило взаимную критику, и страны договорились сотрудничать после разговора Трампа и Си Цзиньпина. Еще несколько недель ушло на уговоры администрации не верить цифрам, которые КНР посылает в ВОЗ.

Другая проблема – актуальные и правдивые цифры получить так и не удалось. Впрочем, разведка имеет основания полагать, что само китайское правительство ими не владеет. Среднее звено бюрократии в Ухане и по всей стране врало относительно количества больных. Если показатели будут выше, этих чиновников могут наказать или уволить, или еще хуже.

Дезинформация и властная вертикаль: почему Китай скрывал данные



Президент Китая Си Цзиньпин / Фото USA Today

Сколько человек умерли от коронавируса в Китае на самом деле После прихода к власти Си Цзиньпина, сокрытие информации стало еще более серьезной проблемой, поэтому реальную ситуацию с вирусом там не знает почти никто. Местные жители, несмотря на жесткую цензуру, писали в сети, что только в Ухане умерли 5 000 человек, намного больше официальной статистики. Правда, эта информация не была включена в официальные отчеты. По данным Радио Свободной Азии, цифры на самом деле еще большие и только в Ухане умерших – более 40 тысяч.

Огромная доля дезинформации создает китайскому правительству проблемы, пишет CNN. "Слухи – это лишь пророчества, которые опередили свое время". Такую поговорку можно встретить в китайском аналоге интернета. В попытке скрыть реальность, правительство серьезно боролось со слухами и теми, кто их распространял. Врач Ли Венлян умер вскоре после того, как пытался предупредить мир о серьезности вспышки.

Наиболее активные слухи утверждают, что вирус мутировал не на рынке с животными в городе Ухань (где попал с летучей мыши на промежуточное животное, а дальше – на человека), а "сбежал" из лаборатории.

Или даже был секретным китайским проектом биологического оружия (читайте статью об этом). Теория была отброшена как в самом Китае, так и на Западе, но ее распространение продолжается. Действительно, в 2015 году ученые в Ухане реально создали вирус, но это точно был не COVID-19 – они разные на генетическом уровне.

Даже после публичного опровержения со стороны ученых теории заговора продолжали распространяться. В Китае даже публично арестовали человека на 10 суток со штрафом в 71 доллар за утверждение, что коронавирус – американская биологическое оружие!

На фоне этого доверие к китайскому правительству серьезно упало. Смерть от вируса врача Ли спровоцировала призывы к большей свободе слова и выражения, но правительство КНР только удвоило их контроль. Местные голоса, которые пытались рассказывать правду, были заглушены, а правда заменена пропагандой.

Так что Китай сделал не так? Исследователь из Японии Миямото Юджи предлагает вспомнить 2003 год, когда в Китае была вспышка атипичной пневмонии SARS – другого коронавируса. Тогда провинция Гуаньдун тоже скрыла данные о вспышке, и в результате проблемы возникли в столице. Но у власти были другие люди.



Во главе стоял Ху Цзиньтао, правительством руководил Вэй Цзябао / Фото Zimbio

Именно их решения были ключевыми. Мэр Пекина был уволен, заменен Ван Цишанем (нынешний вице-президент Китая), а министерство здравоохранения возглавила У И, будущий заместитель главы правительства.

SARS был взят под контроль, а в стране создали аналог американского CDC (Центр контроля и предупреждения инфекционных заболеваний). В 2019 раздавались голоса, что "в Китае больше никогда не будет подобной вспышки".

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Эпидемия в Китае повторилась Через год стало ясно, что они ошибались и КНР все же имеет ограничения в собственной организованности. Но это был уже другой Китай: Си Цзиньпин строил свою вертикаль, по которой приказы "спускались" вниз. Но привыкнув, что "сверху" всегда есть решение, местная власть перестает действовать самостоятельно и автономно.

Власть просто ждала от Пекина приказов. И пока Компартия работала над решением, COVID-19 свободно распространялся по стране. На этом фоне в Ухане и Хубэе прошли Народные конгрессы в январе, потому что шла подготовка к главному Национальному Конгрессу в Пекине.

Чтобы не срывать важнейшее политическое событие, местная власть уменьшила проблему перед Пекином. А когда начался период Лунного Нового года, население Уханя выехало на празднования, распространяя инфекцию по всему миру.

Британский гнев



Бывший глава британской разведки Джон Сауэрс / Фото Post of Asia

Великобритания тоже не в восторге от поведения Китая. Экс-глава британской разведки MI6 Джон Сауэрс сказал на пресс-конференции, что КНР скрывала вирус. Он также раскритиковал решение Трампа остановить финансирование ВОЗ и призвал привлечь Китай к ответственности. Пекин, по его мнению, имел короткий период между декабрем и январем, когда он активно скрывал данные.

Правительство Бориса Джонсона считает, что там как минимум в 40 раз больше смертей, чем сообщено, и очень сердится на Пекин за это. Министр Кабинета Майкл Гоув сказал, что в "некоторых репортажах из Китая не было ясности в отношении машстаба и характера заразности".

Теперь правительство может отказаться от соглашения с технологическим гигантом Huawei. Эта компания должна развивать британскую систему 5G (соглашение уже выполняется ограниченно).

Это вызвало недовольство у Дональда Трампа и среди консерваторов партии Джонсона. "Мы не можем остаться в стороне и позволить китайской государству сохранять секретность, чтобы уничтожить мировую экономику. А потом вернуться, будто ничего не было", – сказал Business Insider один из членов кабинета. Он добавил, что нужно пересмотреть "разрешение Huawei быть частью нашей инфраструктуры", а также все завязанные на Китае цепи поставок.

Сейчас понятно, что Китай своей гуманитарной помощью пытается отвлечь внимание от организационных, коммуникационных и других провалов зимой. Но даже если никто не знает всей правды, предположения политиков и разведки будут близки к ней. Когда эпидемия закончится, очень вероятно, что Китаю не удастся избежать ответственности.