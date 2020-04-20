Свідома маніпуляція: чому Китай приховував епідемію коронавірусу

Китайський уряд неодноразово переглядав свою стратегію підрахунку випадків коронавірусу. Розвідка США наполягає, що в Китаї пандемія мала більше поширення.

Китай приховував спалах: американська версія

Типово китайський район з прапором / Фото Business Mirror

Американська розвідувальна спільнота каже, що КНР приховала розвиток епідемії коронавірусу в своїй країні, повідомляла меншу кількість смертей та хворих. Це було викладено в кінці березня у секретному документі розвідки для Білого Дому, повідомляє Bloomberg. Чиновники, які були знайомі з дос'є сказали виданню, що применшення з боку Китаю носило свідомий характер і що китайські цифри – фейк. З початку епідемії в листопаді 2019 року, Китай повідомив лише про 82 тисячі хворих і 3300 смертей, що доволі мало для країни з населенням понад один мільярд.

Віце-президент Майк Пенс розповів: "Реальність така, що якби Китай був відкритим до кінця, ми були б у кращому положенні. За місяць до того, як світ дізнався, що відбувається в Китаї (грудень 2019), спалах там вже був реальністю".

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Китайський уряд неодноразово переглядав свою стратегію підрахунку випадків дуже пізно додавши ще 1500 безсимптомних випадків. У розвідці вважають це свідомою маніпуляцією. Частковим доказом можуть слугувати поховальні урни з попелом померлих біля ритуальних бюро в провінції Хубей.

Заяви, що в США більше смертей від вірусу ніж в Китаї – неправда, заявив Bloomberg сенатор Бен Сасс з Небраски. Він додав, що "Компартія Китаю брехала, бреше і буде брехати для захисту режиму". Дебора Біркс, лікар-епідеміолог з Держдепу США, теж так вважає: "Ми пропустили велику частину даних з Китаю, а потім побачили, що сталося з Італією та Іспанією". У січні 2020 року Білий Дім дав добро розвідці на збір інформації про Китай.

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Центральне Розвідувальне Управління (ЦРУ) повідомляло, що Китай приховує ситуацію вже початку лютого, пише NYT. Брифінги розвідки останні тижні базувалися частково на інфоримації від джерел ЦРУ в самому Китаї. Це зупинило взаємну критику й країни домовились співпрацювати після розмови Трампа та Сі Цзиньпіна. Ще кілька тижнів пішло на вмовляння адміністрації не вірити цифрам, які КНР посилає в ВООЗ.

Інша проблема – актуальних та правдивих цифр здобути так і не вдалося. Втім, розвідка має підстави вважати, що сам китайський уряд ними не володіє. Середня ланка бюрократії в Ухані та по всій країні брехала щодо кількості хворих. Якщо показники будуть вище, цих чиновників можуть покарати або звільнити або ще гірше.

Дезінформація та владна вертикаль: чому Китай приховував дані

Президент Китаю Сі Цзиньпін / Фото USA Today

Скільки від коронавірусу дійcно померло в Китаї Після приходу до влади Сі Цзиньпіна, приховування інформації стало ще більш серйозною проблемою, тому реальної картини вірусу там не знає майже ніхто. Місцеві жителі, не зважаючи на жорстку цензуру, писали в мережі, що лише в Ухані померло 5000 людей, набагато більше офіційної статистики. Щоправда, ця інформація не була включена у офіційні звіти. По даним Радіо Вільної Азії, цифри насправді ще більші і лише в Ухані померлих – більше 40 тисяч.

Величезна частка дезінформації створює китайському уряду проблеми, пише CNN. "Чутки – це лише пророцтва, які випередили свій час". Таку говірку можна зустріти в китайському аналозі інтернету. У спробі приховати реальність, уряд серйозно боровся з чутками та тими, хто їх поширював. Лікар Лі Венлян помер невдовзі після того, як намагався попередити світ про серйозність спалаху.

Найбільш активні чутки стверджують, що вірус мутував не на ринку з тваринами в місті Ухань (де стрибнув з літючої миші на проміжну тварину – а далі на людину), а "втік" з лабораторії.

Або навіть був секретним китайським проектом біологічної зброї (читайте статтю про це). Теорія була відкинута як в самому Китаї, так і на Заході, але її поширення продовжується. Дійсно, у 2015 році вчені в Ухані реально створили вірус, але це точно був не COVID-19 – вони різні на генетичному рівні.

Навіть після публічного спростування з боку вчених теорії змови продовжували ширитись. В Китаї навіть публічно арештували людину на 10 діб зі штрафом у 71 долар за твердження, що коронавірус – американська біологічна зброя!

На фоні цього довіра до китайського уряду серйозно впала. Смерть від вірусу лікаря Лі започаткувала заклики до більшої свободи слова та вираження, але уряд КНР лише подвоїв їх контроль. Місцеві голоси, які намагалися розповідати правду, були заглушені, а правда замінена пропагандою.

То що ж Китай зробив не так? Дослідник з Японії Міямото Юджі пропонує згадати 2003 рік, коли в Китаї був спалах атипової пневмонії SARS – іншого коронавірусу. Тоді провінція Гуаньдун теж приховала дані про спалах і у результаті проблеми виникли в столиці. Але при владі були інші люди.

На чолі стояв Ху Цзиньтао, урядом керував Вей Цзябао / Фото Zimbio

Саме їх рішення були ключовими. Мер Пекіна був звільнений, замінений Ван Цишанем (нинішній віце-президент Китаю), а міністерство охорони здоров'я очолила У І, майбутній заступник голови уряду.

SARS був взятий під контроль, а в країні створили аналог американського CDC (Центр контролю та попередження інфекційних захворювань). В 2019 лунали голоси, що "в Китаї більше ніколи не буде подібного спалаху".

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Епідемія в Китаї повторилась Через рік стало ясно, що вони помилялись і КНР все ж має обмеження у власній організованості. Але це був вже інший Китай: Сі Цзиньпін будував свою владну вертикаль, якою накази "спускалися" донизу. Але звикнувши, що "зверху" завжди є рішення, місцева влада перестає діяти самостійно та автономно.

Влада просто чекала від Пекіну наказів. І поки Компартія працювала над рішенням, COVID-19 вільно поширювався країною. На цьому фоні в Ухані та Хубеї пройшли Народні конгреси в січні, бо тривала підготовка до головного Національного Конгресу в Пекіні.

Щоб не зривати найважливішу політичну подію, місцева влада применшила проблему перед Пекіном. А коли почався період Місячного Нового Року, населення Уханю виїхало на святкування, поширюючи інфекцію по всьому світу.

Британський гнів

Колишній очільник британської розвідки Джон Саєрс / Фото Post of Asia

Велика Британія теж не в захваті від поведінки Китаю. Ексголова британської розвідки MI6 Джон Сауерс сказав на прес-конференції, що КНР приховувала вірус. Він також розкритикував рішення Трампа зупинити фінансування ВООЗ і закликав притягнути Китай до відповідальності. Пекін, на його думку, мав короткий період між груднем та січнем, коли він активно приховував дані.

Уряд Бориса Джонсона вважає, що там як мінімум у 40 разів більше смертей, ніж повідомлено і дуже гнівається на Пекін за це. Міністр кабінету Майкл Гоув сказав, що у "деяких репортажах з Китаю не було ясності щодо машстабу і характеру заразності".

Тепер уряд може відмовитись від угоди з технологічним гігантом Huawei. Ця компанія мала розвивати британську систему 5G (угода вже обмежено виконується).

Це викликало незадоволення у Дональда Трампа та серед консерваторів партії Джонсона. "Ми не можемо залишитись осторонь і дозволити китайській державі зберігати секретність, щоб знищити світову економіку. А потім повернутись, ніби нічого не було", – сказав Business Insider один з членів кабінету. Він додав, що треба переглянути "дозвіл Huawei бути частиною нашої інфраструктури", а також усі зав'язані на Китай ланцюги поставок.

Наразі зрозуміло, що Китай своєю гуманітарною допомогою намагається відвернути увагу від організаційних, комунікаційних та інших провалів взимку. Але навіть якщо ніхто не знає всієї правди, припущення політиків та розвідки будуть близькі до неї. Коли епідемія закінчиться, дуже йомвірно, що Китаю не вдасться уникнути відповідальності.