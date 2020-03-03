Как Китай останавливает коронавирус: штрих-коды и дух Мао Цзэдуна

Китайский контроль не становится слабее из-за эпидемии коронавируса. Наоборот, он усиливается. Сайт 24 канала перевел два материала от New York Times, чтобы посмотреть, как изменение цвета электронного штрих-кода может изменить жизнь и как лучшие практики эпохи Мао возрождаются для победы над вирусом.

Несмотря на активную фазу эпидемии коронавируса, китайская власть призывает граждан возвращаться к работе. Но одновременно в стране начался новый массовый эксперимент по контролю над населением – теперь это не только камеры с распознаванием лиц, а штрих-коды разного цвета. Об этом пишет издание The New York Times.

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Как выглядят штрих-коды для населения от зеленого до красного/ photo: TechNode

Система называется Alipay Health Code и впервые была опробована в городе Ханчжоу – совместный проект местной власти и Ant Financial – дочерней компании гиганта Alibaba.

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Сбор данных происходит, скорее всего, без согласия и действует уже в 200 городах Китая. Эта технология – еще один пример, как технологические гиганты Китая сотрудничают с Коммунистической партией. Это при том, что Alipay имеет 900 млн пользователей в Китае. Владельцы популярного китайского мессенджера Wechat (принадлежит интернет-гиганту Tencent) разработали свои собственные варианты кодов. Wechat пользуются более 1 млрд человек ежемесячно!

Дальше больше – Ant Financial требовала у всех компаний и разработчиков, работающих в сфере выдачи штрих-кодов, принять их практику безопасности данных и политику приватности. Она включает аккумулирование данных о пользователе перед предоставлением услуг.

Происходит все очень просто. Люди регистрируются в популярном в стране онлайн-кошельке – Alipay. Там они получают цветные QR коды - зеленый, желтый, красный, зеленый – можно выходить в магазины, выезжать на дороги. Чтобы зайти в метро, надо иметь лишь зеленый штрих-код. Желтый значит недельное пребывание дома. Красный – двухнедельное. Так (потенциально, но не точно) определяется, кто может заражать других. Баннеры пропаганды на улицах прямо призывают "немедленно сообщать, если ваш код – желтый или красный".

Онлайн-деньги и полицейский сервер

Информация о пользователях, как утверждает NYT, передается полиции. За это отвечает частичка программы, которая называется "передать_информацию_и_локацию_полиции". Она постоянно передает место пребывания лица, город, имя и идентификационный код на отдельный сервер. Обычно, пользователи об этом даже не догадываются. Работа бок о бок с полицией стала ключевой особенностью развития системы. Она дает ей возможность следить за перемещением кого-либо через некоторое время.

Журналисты говорят, что такая система автоматического контроля может сохраниться и после окончания эпидемии. Руководители КНР и сама компания так и не объяснили, как именно классифицируют людей. Alipay лишь отметила, что использует "большие данные" для определения степени заразности каждого человека. Официальный сайт с вопросами и ответами для сервиса говорит: предупредительные коды могут быть предоставлены через контакт с больным лицом, визит к зоне, где свирепствует вирус (то есть к В.уханю и провинции Хубэй) или уведомление о симптомы во время регистрации.

Но те, кто получил красный код, все равно не понимают, почему должны быть в изоляции. Были случаи, когда горожане ругались и кричали на охранников, которые не давали им пройти куда-то из-за цвета их кода или пытались перелезть через ограду самостоятельно. Когда женщина-охранник бежала за нарушителем, другие заходили без проверки. Кое-кто считает, что это попытка разделить нацию по месту происхождения.

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Пока непонятно, почему меняется цвет кода и как его вернуть обратно к зеленому (хоть власть и призывает сообщать о неточностях и ошибках в работе системы, нет гарантии, что они будут исправлены). Звонки пользователей на линию поддержки не дают результатов.

Тотальный контроль после эпидемии?



Китайцы в масках/ photo: The Strait Times

Вирус показал, что система тотального контроля Китая над своим населением имеет пределы: распознавание лиц стало легко обойти с помощью маски. В ответ, КНР решила убедиться, что граждане оставляют "цифровые отпечатки", куда бы они ни шли. Всюду теперь требуется разрешение, а личные данные и контакты записываются.

На новостном брифинге, власти сообщили, что систему используют уже 50 млн человек в провинции Чжэцзян (Ханчжоу – столица). Это почти 90% ее популяции. 98,2% кодов были зеленые по состоянию на 24 февраля, но почти у миллиона людей желтые/красные.

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Коронавирус способствует развитию систем наблюдения, уверены опрошенные NYT правозащитники. Хотя и не впервые: подобные идеи имели развитие за счет крупных событий. Например, Олимпиады 2008 года в Пекине или Всемирной Выставки 2010 года в Шанхае.

Победить демона практиками Мао



Мао Цзедун и Си Цзиньпин/ photo: MSN.com

В первые дни эпидемии лидер Китая Си Цзиньпин назвал коронавирус "демоном" и призвал к "всенародной войне" по его уничтожению. Но оказалось другое: чтобы его побороть, недостаточно поставить себе на службу технологии, изолировать людей, остановить заводы и допустить падения экономики и рынков. Нет, нужно возрождать практики, которые существовали во времена Мао Цзэдуна.

Такого Китай не видел десятками лет, сообщает NYT. На самом деле, происходил еще один социальный эксперимент по массовой мобилизации и содержания сотен миллионов людей подальше от всех, кроме их ближайших родственников.

Города стали заполняться местными волонтерами, партийными представителями и старыми советскими "райкомами". Обычно, последние выполняли роль посредника между жителями и местными чиновниками. Они поддерживаются "управляющей сетью", которая разделяет огромный Китай на маленькие области. Люди, которые там живут, вынуждены смотреть друг за другом, усиливая контроль за населением.

Выглядит это примерно так: дома выдают специальные списки, когда кто может их покидать. Если вы приехали из другого города, вам могут отказать в заселении, а на станциях – не пропустить, если нет подтверждения, что вы живете и работаете именно здесь. Отдаленные села вообще баррикадируются с помощью машин,тентов и других барьеров. Чиновники уже просят убрать их, чтобы обеспечить быстрый подвоз всего необходимого и еды.

Волонтеры ходят с задачей измерять температуру, проверять карантин и – самое важное – держать подальше чужаков. Такие средства предупреждения вируса касаются сейчас около 760 млн человек или половины популяции в 1,4 млрд. Многие кто живет далеко от эпицентра вируса – города Ухань, все равно подпадают под ограничения.

А поскольку местная власть устанавливает их по своему усмотрению, то иногда они доходили до экстремальных. Например, только один человек из семьи может покидать здание (это тоже в Ханчжоу, о котором мы упоминали выше). А государственная машина не может "сдать назад", уже разогнавшись. Это происходит постепенно из-за признания того, что кое-кто "на местах" зашел далеко.

Пока сложно сказать, поможет ли все упомянутое в статье Китаю остановить эпидемию. Эксперты уверены, что слишком агрессивная политика может заставить больных людей скрываться. Это сделает победу над коронавирусом еще сложнее. "Задействование полиции, выборочная природа штрих-кодов, карантин – все это выглядит как меры наказания, а не содействия общественному здоровью", – пояснила NYT Александра Фелан, специалист по глобальному законодательства в сфере здравоохранения.