Війська США залишать Німеччину: чому Трамп так не любить Меркель
Президент США Дональд Трамп схвалив виведення частини контингенту з Німеччини. Очікується, що солдатів передислокують до сусідньої Польщі.
Навіщо Трамп хоче вивести війська з Німеччини?
Рішення йде корінням у недовіру Трампа до НАТО як організації загалом та Німеччини, як члена Альянсу, зокрема. Президент США багато разів жалівся, що союзники платять недостатньо за перебування у НАТО, тоді як США несе основний фінансовий тягар. Тож схвалив поступове зменшення контингенту. 24 канал розбирався у ситуації.
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Як сказав колишній очільник сил НАТО в Європі генерал Ходжес, "американські війська в Німеччині не заради її оборони, бо в цьому вже немає необхідності, як під час Холодної Війни". Але для загальної колективної оборони Європи та створення "транзитного вузла". Ця країна – критично важлива у стримуванні Росії, вважає Ходжес.
Американська армія використовує авіабазу "Рамштайн" для операцій на Близькому Сході та в Африці. Також у Німеччині розташована штаб-квартири сил США у Європі та Африці та знаменитий медичний центр "Ландштуле", який врятував безліч життів під час війни в Іраку та Афгані.
І база і лікарня – найбільші за межами Сполучених Штатів. "Нам не потрібно більше німецьких танків, але більше німецьких поїздів", –пояснив Ходжес та закликав Берлін інвестувати у логістику, кіберзахист та протиповітряну оборону.
Можливо, Трамп вирішив вивести частину військ з німецьких земель та передислокувати їх. Одним з головних кандидатів виступає Польща. Вважається, що головною рушійною силою був колишній посол США в Німеччині Річард Гренелл. У твіттері він питався: "Чому Німеччина не виконує свої зобов'язання перед НАТО та не допомогає Заходу?". Він же розповідав, що американські платники податків більше не хочуть платити за оборону чужих земель.
Авіабаза Рамштайн, Німеччина / Фото Wikipedia
Не варто забувати і про доволі прохолодні відносини Трампа та Ангели Меркель. У нещодавній статті CNN, яка розшифрувала телефонні розмови Трампа, він називав німецьку канцлерку "дурною". У свою чергу, відмова Меркель приїхати на запропоновану Трампом зустріч G7 могла спровокувати ексцентричного політика на подібний крок, вважають в Німеччині.
А те, що США не консультувалися з Берліном, а просто поставили німців перед фактом, ще більше зменшило довіру між двома столицями. Сказати, що німці були в шоці – нічого не сказати. Не був поінформований і Конгрес США, тож 22 республіканця написали лист в надії, що Трамп передумає та змінить рішення.
"Загроза з боку Росії не зменшилась, тому ми вважаємо, що послаблення американської допомоги НАТО викличе ще більше російської агресії та опортунизму", – йдеться у тексті листа. Подібні кроки завдадуть суттєвої шкоди національної безпеці США та зміцнять позицію РФ, сказали політики. А Москва вже заявила, що рада подібній перспективі.
Чітких планів щодо виведення армії з Німеччини поки що не існує, запевнив Генсек Альянсу Йєнс Столтенберг. Як і коли це станеться, поки незрозуміло. NPR підтвердив ці слова Столтенберга у розмові з американським чиновником. Наразі, ситуація виглядає так: план є, наказів – нема.
Експерт по НАТО Томас Вігольд запевнив NPR, що завершити передислокацію до вересня цього року просто нереально, бо це торкнеться не лише солдатів, але й іхніх сімей та цивільних контрактників. Якщо скоротити розміщену армію на третину, то частина німецьких ресурсів не буде використовуватися.
Польща як найкращий друг
Польща Дуди стає все більш впливовим союзником США / Фото Foreign Policy
Частину солдатів можуть відправити до Польщі. Трамп казав президенту Дуді, що "Німеччина не відповідає вимогам НАТО, а от Польща – так". Мається на увазі, що Польща готова платити за це. Польща – одна з небагатьох, яка добровільно виділяє 2% від ВПП на оборону – мінімально встановлений НАТО показник.
То хто платить більше?Трамп закликав Німеччину зробити це саме, хоча угода між Вашингтоном та Берліном каже про досягнення 2% лише у 2024 році. Берлін виділяє лише 1.4%. Однак, якщо перевести це в гроші, то німці виділили набагато більше – 54 млрд доларів (третій бюджет НАТО!) проти польских 12 млрд.
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Варто зазначити, що Варшава давно хоче збільшити у себе американську присутність, навіть планувала побудувати Форт Трамп. Втім, перемовини все ще йдуть, остаточної угоди поки немає. У книзі Болтона "Кімната, де все сталося" є фраза Трампа: "Не пам'ятаю, щоб погоджувався на Форт Трамп".
Якщо хтось нападе на Польщу, це не буде легким десантом, наголосив Дуда, бо її кордони буде захищати "найкраща армія у світі".
Правда, поки що його країна може розраховувати лише на штаб-квартиру дивізії бронетанкових військ. Про це було відомо ще минулого року. В Польщу мали приїхати 1000 солдатів та безпілотники. До цього США не мали у Польщі постійної присутності, там знаходилися лише 175 солдатів, з них – 91 морський піхотинець. За інформацією, яку дізналися профільні армійські ЗМІ, план передбачає, окрім штаб-квартири, створити ескадрілью БПЛА, центр підготовки та логістичну підтримку.
Інший варіант – відправити на пріоритетний нині індо-тихоокеанський напрямок чи взагалі додому. Про це сказав радник Білого Дому з нацбезпеки Роберт О'Брайєн. Він додав що саме там зараз перед США стоїть найбільший геополітичний виклик через загрози з боку КНР та КНДР. Така ідея порадувала вже іншу країну – Австралію, одного з головних союзників Штатів в Азії.
Однак Роберт Дюжаррік, один із директорів Інституту сучасних азіатських досліджень Університету Темплу в Токіо, має геть іншу думку, яка повертає нас в плочаток статті. "Виведення військ з Німеччини немає нічого спільного з захистом Азії. Просто у Трампа проблеми з НАТО", – пояснив він Stars and Stripes. Саму організацію Трамп вважає антиамериканською, пояснив експерт.
Наслідки рішення Трампа та реакція Конгресу
Конгрес спробує зупинити ідею Трампа вивести війська / Фото Military.com
Конгрес США планує діяти активно, щоб заблокувати ідею президента про зменшення контингенту в Німеччині. Група сенаторів (республіканців та демократів) на чолі з Міттом Ромні (Республіканська партія, штат Юта) запропонували поправку до щорічного законопроекту про оборонну політику країни.
Конгрес проти президентаВона має "заморозити" чисельність військ в Німеччині, допоки міністр оборони не пояснить перед Конгресом доцільність такого кроку і не запевнить, що він не завдасть шкоди операціям США та НАТО. Потрібно також підтвердити, що адміністрація консультувала союзників (чого не відбулося – 24), а передислокація не призведе до великих бюджетних витрат.
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Голова Комітету з питань збройних сил Палати Представників, демократ Адам Сміт зі штату Вашингтон погоджується: Конгрес має заблокувати адміністрацію, бо план – стратегічно невдалий. Спроба зробити це – принаймні у контрольованій демократами частині – може відбутися вже найближчим часом.
Ми не вважаємо, що це гарна ідея, ми хочемо затримати її, поки не дізнаємося всі деталі, – сказав Сміт журналістам.
Республіканець Мак Торнберрі з Техасу звернув увагу на інше: "Ти виведеш солдат з Німеччини, але де житло, де їм розміщатися? Це створить головний біль для Міноборони. Сподіваюся, виграють прохолодні голови".
Незаплановане та раптове відкликання може стати катастрофічним, застерігає Рада з міжнародних відносин на своєму сайті. Піддаючи сумніву безпекові гарантії США та впроваджуючи фактично рекетирську схему виплат за захист, Трамп показує: не обов'язково гіпотетичний напад на члена НАТО призведе до відповідних дій з боку США. Це не лише проблема Німеччини, але й усієї Європи, пишуть дослідники.