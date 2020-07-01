Президент США Дональд Трамп схвалив виведення частини контингенту з Німеччини. Очікується, що солдатів передислокують до сусідньої Польщі.

Навіщо Трамп хоче вивести війська з Німеччини?

Рішення йде корінням у недовіру Трампа до НАТО як організації загалом та Німеччини, як члена Альянсу, зокрема. Президент США багато разів жалівся, що союзники платять недостатньо за перебування у НАТО, тоді як США несе основний фінансовий тягар. Тож схвалив поступове зменшення контингенту. 24 канал розбирався у ситуації.

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Як сказав колишній очільник сил НАТО в Європі генерал Ходжес, "американські війська в Німеччині не заради її оборони, бо в цьому вже немає необхідності, як під час Холодної Війни". Але для загальної колективної оборони Європи та створення "транзитного вузла". Ця країна – критично важлива у стримуванні Росії, вважає Ходжес.

Американська армія використовує авіабазу "Рамштайн" для операцій на Близькому Сході та в Африці. Також у Німеччині розташована штаб-квартири сил США у Європі та Африці та знаменитий медичний центр "Ландштуле", який врятував безліч життів під час війни в Іраку та Афгані.

І база і лікарня – найбільші за межами Сполучених Штатів. "Нам не потрібно більше німецьких танків, але більше німецьких поїздів", –пояснив Ходжес та закликав Берлін інвестувати у логістику, кіберзахист та протиповітряну оборону.

Можливо, Трамп вирішив вивести частину військ з німецьких земель та передислокувати їх. Одним з головних кандидатів виступає Польща. Вважається, що головною рушійною силою був колишній посол США в Німеччині Річард Гренелл. У твіттері він питався: "Чому Німеччина не виконує свої зобов'язання перед НАТО та не допомогає Заходу?". Він же розповідав, що американські платники податків більше не хочуть платити за оборону чужих земель.

Авіабаза Рамштайн, Німеччина / Фото Wikipedia

У країні розміщено 34 тисячі американських солдат. Якщо додати цивільних від Пентагону, то кількість зросте до 50 тисяч. Трамп хоче вивести майже 10 тисяч до вересня, що зменшить контингент до 25 тисяч. Це вкладається у парадигму "Спочатку Америка", яку сповідує президент Сполучених Штатів. І це є сигналом, що Америка готова захищати світовий порядок та союзників все менше. Подальше зменшення також можливе.

Не варто забувати і про доволі прохолодні відносини Трампа та Ангели Меркель. У нещодавній статті CNN, яка розшифрувала телефонні розмови Трампа, він називав німецьку канцлерку "дурною". У свою чергу, відмова Меркель приїхати на запропоновану Трампом зустріч G7 могла спровокувати ексцентричного політика на подібний крок, вважають в Німеччині.

А те, що США не консультувалися з Берліном, а просто поставили німців перед фактом, ще більше зменшило довіру між двома столицями. Сказати, що німці були в шоці – нічого не сказати. Не був поінформований і Конгрес США, тож 22 республіканця написали лист в надії, що Трамп передумає та змінить рішення.

"Загроза з боку Росії не зменшилась, тому ми вважаємо, що послаблення американської допомоги НАТО викличе ще більше російської агресії та опортунизму", – йдеться у тексті листа. Подібні кроки завдадуть суттєвої шкоди національної безпеці США та зміцнять позицію РФ, сказали політики. А Москва вже заявила, що рада подібній перспективі.

Чітких планів щодо виведення армії з Німеччини поки що не існує, запевнив Генсек Альянсу Йєнс Столтенберг. Як і коли це станеться, поки незрозуміло. NPR підтвердив ці слова Столтенберга у розмові з американським чиновником. Наразі, ситуація виглядає так: план є, наказів – нема.

Експерт по НАТО Томас Вігольд запевнив NPR, що завершити передислокацію до вересня цього року просто нереально, бо це торкнеться не лише солдатів, але й іхніх сімей та цивільних контрактників. Якщо скоротити розміщену армію на третину, то частина німецьких ресурсів не буде використовуватися.

Польща як найкращий друг

Польща Дуди стає все більш впливовим союзником США / Фото Foreign Policy

Частину солдатів можуть відправити до Польщі. Трамп казав президенту Дуді, що "Німеччина не відповідає вимогам НАТО, а от Польща – так". Мається на увазі, що Польща готова платити за це. Польща – одна з небагатьох, яка добровільно виділяє 2% від ВПП на оборону – мінімально встановлений НАТО показник.

То хто платить більше? Трамп закликав Німеччину зробити це саме, хоча угода між Вашингтоном та Берліном каже про досягнення 2% лише у 2024 році. Берлін виділяє лише 1.4%. Однак, якщо перевести це в гроші, то німці виділили набагато більше – 54 млрд доларів (третій бюджет НАТО!) проти польских 12 млрд.

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Варто зазначити, що Варшава давно хоче збільшити у себе американську присутність, навіть планувала побудувати Форт Трамп. Втім, перемовини все ще йдуть, остаточної угоди поки немає. У книзі Болтона "Кімната, де все сталося" є фраза Трампа: "Не пам'ятаю, щоб погоджувався на Форт Трамп".

Лідер Польщі Дуда закликав Трампа не виводити армсію з Європи, вказавши на 2014 рік, коли РФ анексувала Крим та почала війну на Донбасі. "Це був рік величезних побоювань для Східної Європи. Присутність НАТО – ключова гарантія безпеки", – додав він.

Якщо хтось нападе на Польщу, це не буде легким десантом, наголосив Дуда, бо її кордони буде захищати "найкраща армія у світі".

Правда, поки що його країна може розраховувати лише на штаб-квартиру дивізії бронетанкових військ. Про це було відомо ще минулого року. В Польщу мали приїхати 1000 солдатів та безпілотники. До цього США не мали у Польщі постійної присутності, там знаходилися лише 175 солдатів, з них – 91 морський піхотинець. За інформацією, яку дізналися профільні армійські ЗМІ, план передбачає, окрім штаб-квартири, створити ескадрілью БПЛА, центр підготовки та логістичну підтримку.

Інший варіант – відправити на пріоритетний нині індо-тихоокеанський напрямок чи взагалі додому. Про це сказав радник Білого Дому з нацбезпеки Роберт О'Брайєн. Він додав що саме там зараз перед США стоїть найбільший геополітичний виклик через загрози з боку КНР та КНДР. Така ідея порадувала вже іншу країну – Австралію, одного з головних союзників Штатів в Азії.

Однак Роберт Дюжаррік, один із директорів Інституту сучасних азіатських досліджень Університету Темплу в Токіо, має геть іншу думку, яка повертає нас в плочаток статті. "Виведення військ з Німеччини немає нічого спільного з захистом Азії. Просто у Трампа проблеми з НАТО", – пояснив він Stars and Stripes. Саму організацію Трамп вважає антиамериканською, пояснив експерт.

Наслідки рішення Трампа та реакція Конгресу

Конгрес спробує зупинити ідею Трампа вивести війська / Фото Military.com

Конгрес США планує діяти активно, щоб заблокувати ідею президента про зменшення контингенту в Німеччині. Група сенаторів (республіканців та демократів) на чолі з Міттом Ромні (Республіканська партія, штат Юта) запропонували поправку до щорічного законопроекту про оборонну політику країни.

Конгрес проти президента Вона має "заморозити" чисельність військ в Німеччині, допоки міністр оборони не пояснить перед Конгресом доцільність такого кроку і не запевнить, що він не завдасть шкоди операціям США та НАТО. Потрібно також підтвердити, що адміністрація консультувала союзників (чого не відбулося – 24), а передислокація не призведе до великих бюджетних витрат.

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Голова Комітету з питань збройних сил Палати Представників, демократ Адам Сміт зі штату Вашингтон погоджується: Конгрес має заблокувати адміністрацію, бо план – стратегічно невдалий. Спроба зробити це – принаймні у контрольованій демократами частині – може відбутися вже найближчим часом.

Ми не вважаємо, що це гарна ідея, ми хочемо затримати її, поки не дізнаємося всі деталі, – сказав Сміт журналістам.

Республіканець Мак Торнберрі з Техасу звернув увагу на інше: "Ти виведеш солдат з Німеччини, але де житло, де їм розміщатися? Це створить головний біль для Міноборони. Сподіваюся, виграють прохолодні голови".

Незаплановане та раптове відкликання може стати катастрофічним, застерігає Рада з міжнародних відносин на своєму сайті. Піддаючи сумніву безпекові гарантії США та впроваджуючи фактично рекетирську схему виплат за захист, Трамп показує: не обов'язково гіпотетичний напад на члена НАТО призведе до відповідних дій з боку США. Це не лише проблема Німеччини, але й усієї Європи, пишуть дослідники.