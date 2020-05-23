Апетити Путіна та мрії США: яка ціна останнього ядерного договору

Між Сполученими Штатами та Російською Федерацією залишився лише один ядерний договір – так званий "Новий START" (New START). Але й він під загрозою непродовження.

Остання ядерна домовленість

Ядерна зброя РФ на параді в Москві/Фото: Defense News

Російська Федерація неодноразово наголошувала на необхідності продовжити договір на 5 років і пропонувала це зробити навіть без особливих умов. Але США заявляють, що цей процес впирається в такі види озброєння, як тактична ядерна зброя. Вона стала каменем спотикання для американців, які вимагали її внесення у новий текст.

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Після приходу в Білий Дім Дональда Трампа США почали виходити з важливих угод. Така політика стала "фірмовою фішкою" нової адміністрації. Окрім New START, під загрозою і Договір про відкрите небо, який дозволяв слідкувати за тим, що відбувається в РФ. Робота щодо продовження договору постійно відкладалась. Аж поки не виявилося, що діяти йому лишилось трохи більше року.

І от лише зараз США вийшли з чимось, що схоже на позицію з питання New START. Вони пропонують тимчасово продовжити угоду, але на менший термін. На заміну має прийти "більш широка домовленість з Китаєм та Росією", розповіли джерела виданню Poitico. Там буде "кодифіковано" більше зброї та посилені перевірки. Аналітики доволі скептично оцінюють саму ідею такого документу.

Що таке New START?

Це останній "ще живий" договір між США та РФ про ядерну зброю після краху угоди про РСМД (ракети середньої та малої дальності).

Слово "START" є абревіатурою, яка означає у перекладі "Договір про зменшення стратегічного озброєння" – тобто ядерної зброї та засобів її доставки (літаків, підводних човнів та міжконтинентальних балістичних ракет).

Його підписали в 2010 році президенти Барак Обама та Дмитро Медведєв. У нас договір відомий як СНО-3. Хоча передбачено продовження ще на 5 років, поки дві країни про це не оголосили.

Він набув чинності в 2011 терміном на 10 років, тобто спливає вже у 2021 році. Передбачає перевірки і змешення з обох сторін засобів доставки до 700 одиниць, а власне боєголовок – до 1550.

Подібну формулу розробляють в Державному департаменті США. Якщо слідувати її логіці, то New START все одно закінчиться. Але є серйозний ризик, що нову угоду відкинуть як в Москві, так і в Пекіні. Бо, як сказано вище, лише Росія на скорочення стратегічної зброї не піде. Пекіну це не потрібно – ситуація вимагає посилення на всіх фронтах. З іншого боку, Дональд Трамп може просто вбити договір (якщо відчує, що може програти вибори). Або дочекатись закінчення терміну (якщо переобереться).

"Росіяни та китайці порушили багато договорів з нами", – сказав нещодавно Маршалл Біллінгслі, посланець Трампа з питань контролю над озброєнням. Це так, але все одно потрібно шукати шляхи виходу, поки не стало занадто пізно. "Це не обов'язково знову буде START", – сказав прдеставник Держдепу для Politico.

Наразі зрозуміло, що єдиного бачення документу в Америці немає. Часу його створити залишається все менше, вмовити Трампа зробити перший крок – все складніше. Росіянам, в принципі, нескладно почекати.

Чи є сенс у продовженні угоди

24 канал звернувся за коментарем щодо ситуації до головного консультанта відділу воєнної політики Національного інституту стратегічних досліджень Миколи Бєлєскова. У розмові з виданням аналітик зазначив, що "останні серйозні переговори по суті між профільними заступниками зовнішньополітичних відомств США і РФ, де йшлося і про СНО-3, були в січні 2020 року. Більше важливих перемовин не відбувалося". Це підкреслює, що поки що New START не є пріоритетом ні в Москві, ні в Вашингтоні. 12 квітня Трамп та Путін у телефонній розмові лише обговорили цю тему.

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Втім, сенс в цьому продовженні є, впевнений Микола Бєлєсков. "Якщо за цей час вдасться знайти вихід із ситуації, коли США увязують пролонгацію угоди за участі КНР в режимі контролю над стратегічними озброєннями. Якщо цього не вдасться, то пролонгація – лише тимчасове відтягування часу перед крахом угоди СНО-3", – пояснив експерт. То в чому інтерес Китаю брати в цьому участь? Навіть якщо можливість залучити КНР гіпотетично є, вказує аналітик, останні дані свідчать, що Пекін різко проти багатосторонніх перемовин.

Спосіб вмовити Китай Якщо РФ і США далі погодяться на значні скорочення стратегічних ядерних арсеналів (наприклад, до показника 450-500 носіїв й 900 чи 1 тисячі боєголовок на них). Тоді можна сподіватися, що КНР може погодиться не розширювати власних стратегічних ядерних сил. Але точно не скорочувати.

Що буде далі з договором про ядерну зброю?

Формально США і РФ можуть погодитися на нові скорочення, каже Микола Бєлєсков. В РФ проблеми з обновленням кількості засобів доставки, щоб навіть вийти до рівня показників СНО-3. Не те, щоб перевищити їх.

В США теж багато закликів в умовах пост-COVID не робити ставку на повну модернізацію ядерної тріади, а більше виділяти на конвенційну (неядерну) зброю. В таких умовах і для США нова угода із РФ буде прийнятною. Особливо, якщо станеться так, що переможе Байден.

Але щоб була нова угода між США і РФ, росіяни повинні будуть зменшити свої апетити на обмеження стратегічної ПРО США, а американці на включення в контроль над озброєннями російської тактичної ядерної зброї.

Якщо ж продовження СНО-3 не відбудеться, РФ більше втратить від краху угоди, ніж США.

Перше: зникне останній символ рівності із США.

зникне останній символ рівності із США. Друге: росіяни вже зараз не можуть вийти на рівень носіїв який дозволяє СНО-3 і ні про яку гонку озброєнь мови йти не може.

Американська міжконтинентальна балістична ракета / Фото The National Interest

В той же час США можуть легко нарости стратегічний ядерний арсенал в декілька разів, докинувши боєголовок на шахтні і морські МБР, впевнений експерт. На це РФ важко буде пропорційно відповісти. Тому Москва сигналізувала готовність включити речі типу Авангард в рамки СНО-3, аби лише зберегти угоду.

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22 квітня посол США в РФ Джон Салліван сказав, що "адміністрація все ще розглядає можливість продовження" даної угоди. Але трохи раніше, 16-го квітня, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рибаков запевнив, що "все вказує на прийняття рішення не продовжувати" дію документу.

До чого тут Московський договір?

Як пише Politico, нова "широка угода" між РФ, КНР та США може базуватися на так званому "Московському договорі" (відомий як SORT). Конкретно це означає "Договір про скорочення стратегічних наступальних потенціалів". Він набагато менш відомий, ніж New START, але був підписаний ще 2002 року Путіним та Бушем-молодшим.

Московський договір закликає до подальшого скорочення ядерної зброї з обох сторін. Але він не настільки обов'язковий, як СНО-3 і має менше обмежень, ніж в інших подібних угодах. Коли він вступив силу, ще 7 років мав діяти СНО-1, підписаний у 1972 році.

Інспектори були на місцях в обох державх і могли перевіряти, спираючись на два договори. Все, що виходило з заводів, контролювалося доволі жорстко. Спеціалісти наразі посилаються на розвідку, яка каже: у виконанні Росією Московського договору більше впевненості. На відміну від New START, чия доля досі залишається невизначеною.