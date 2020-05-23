Аппетиты Путина и мечты США: какова цена последнего ядерного договора

Между Соединенными Штатами и Российской Федерацией остался лишь один ядерный договор – так называемый "Новый START" (New START). Но и он под угрозой непродления.

Последняя ядерная договоренность

Ядерное оружие РФ на параде в Москве / Фото: Defense News

Российская Федерация неоднократно подчеркивала необходимость продлить договор на 5 лет и предлагала это сделать даже без особых условий. Но США заявляют, что этот процесс упирается в такие виды вооружения, как тактическое ядерное оружие. Оно стало камнем преткновения для американцев, которые требовали его внесения в новый текст.

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После прихода в Белый Дом Дональда Трампа США начали выходить из важных соглашений. Такая политика стала "фирменной фишкой" новой администрации. Кроме New START, под угрозой и договор об открытом небе, который позволял следить за происходящим в РФ. Работа по продлению договора постоянно откладывалась. Пока не оказалось, что действовать ему осталось чуть больше года.

И вот только сейчас США вышли с чем-то, что похоже на позицию по вопросу New START. Они предлагают временно продлить соглашение, но на меньший срок. На замену должна прийти "более широкая договоренность с Китаем и Россией", рассказали источники изданию Poitico. Там будет "кодифицировано" больше оружия и усиленные проверки. Аналитики довольно скептически оценивают саму идею такого документа.

Что такое New START

Это последний "еще живой" договор между США и РФ о ядерном оружии после краха соглашения о РСМД (ракеты средней и меньшей дальности).

Слово "START" является аббревиатурой, которая означает в переводе "Договор о сокращении стратегического вооружения" – то есть ядерного оружия и средств его доставки (самолетов, подводных лодок и межконтинентальных баллистических ракет).

Его подписали в 2010 году президенты Барак Обама и Дмитрий Медведев. У нас договор известен как СНВ-III. Хотя предусмотрено продление еще на 5 лет, пока две страны об этом не объявили.

Он вступил в силу в 2011 году сроком на 10 лет, то есть истекает уже в 2021 году. Предусматривает проверки и уменьшение с обеих сторон средств доставки до 700 единиц, а боеголовок – до 1 550.

Подобную формулу разрабатывают в Государственном департаменте США. Если следовать ее логике, то New START все равно закончится. Но есть серьезный риск, что новое соглашение отвергнут как в Москве, так и в Пекине. Ибо, как сказано выше, только Россия на сокращение стратегического оружия не пойдет. Пекину это не нужно – ситуация требует усиления на всех фронтах. С другой стороны, Дональд Трамп может просто убить договор (если почувствует, что может проиграть выборы). Или дождаться окончания срока (если переизберется).

"Россияне и китайцы нарушили много договоров с нами", – сказал недавно Маршалл Биллингсли, посланник Трампа по вопросам контроля над вооружением. Это так, но все равно нужно искать пути выхода, пока не стало слишком поздно. "Это не обязательно снова будет START", – сказал представитель Госдепа для Politico.

Сейчас понятно, что единого видения документа в Америке нет. Времени его создать остается все меньше, уговорить Трампа сделать первый шаг – все сложнее. Россиянам, в принципе, несложно подождать.

Есть ли смысл в продлении соглашения

24 канал обратился за комментарием относительно ситуации к главному консультанту отдела военной политики Национального института стратегических исследований Николаю Белескову. В разговоре с изданием аналитик отметил, что "последние серьезные переговоры по существу между профильными заместителями внешнеполитических ведомств США и РФ, где речь шла и о СНВ-III, были в январе 2020 года. Больше важных переговоров не происходило". Это подчеркивает, что пока что New START не является приоритетом ни в Москве, ни в Вашингтоне. 12 апреля Трамп и Путин в телефонном разговоре только обсудили эту тему.

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Впрочем, смысл в этом продолжении есть, уверен Николай Белесков. "Если за это время удастся найти выход из ситуации, когда США связывают пролонгацию соглашения с участием КНР в режиме контроля над стратегическими вооружениями. Если этого не удастся, то пролонгация – лишь временное оттягивание времени перед крахом соглашения СНВ-III", – пояснил эксперт. Так в чем интерес Китая принимать в этом участие? Даже если возможность привлечь КНР гипотетически есть, указывает аналитик, последние данные свидетельствуют, что Пекин резко против многосторонних переговоров.

Способ уговорить КитайЕсли РФ и США дальше согласятся на значительные сокращения стратегических ядерных арсеналов (например, до показателя 450-500 носителей и 900 или 1 тысяча боеголовок на них). Тогда можно надеяться, что КНР может согласится не расширять собственные стратегические ядерные силы. Но точно не сокращать.

Что будет дальше с договором о ядерном оружии?

Формально США и РФ могут согласиться на новые сокращения, говорит Николай Белесков. У РФ проблемы с обновлением количества средств доставки, чтобы даже выйти до уровня показателей СНВ-III. Не то, чтобы превысить их.

В США тоже много призывов в условиях пост-COVID не делать ставку на полную модернизацию ядерной триады, а больше выделять на конвенционное (неядерное) оружие. В таких условиях и для США новое соглашение с РФ будет приемлемым. Особенно, если произойдет так, что победит Байден.

Но чтобы было новое соглашение между США и РФ, россияне должны будут уменьшить свои аппетиты на ограничение стратегической ПРО США, а американцы на включение в контроль над вооружениями российского тактического ядерного оружия.

Если же продления СНВ-III не произойдет, РФ больше потеряет от краха соглашения, чем США.

Первое: исчезнет последний символ равенства со США.

исчезнет последний символ равенства со США. Второе: россияне уже сейчас не могут выйти на уровень носителей, который позволяет СНВ-III и ни о какой гонке вооружений речи идти не может.



Американская межконтинентальная баллистическая ракета / Фото The National Interest

В то же время США могут легко нарастить стратегический ядерный арсенал в несколько раз, докинув боеголовки на шахтные и морские МБР, уверен эксперт. На это РФ трудно будет пропорционально ответить. Поэтому Москва сигнализировала готовность включить вещи типа Авангард в рамки СНВ-III, чтобы сохранить соглашение.

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22 апреля посол США в РФ Джон Салливан сказал, что "администрация все еще рассматривает возможность продления" данной сделки. Но чуть раньше, 16-го апреля, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рыбаков заверил, что "все указывает на принятие решения не продлевать" действие документа.

К чему тут Московский договор?

Как пишет Politico, новое "широкое соглашение" между РФ, КНР и США может базироваться на так называемом "Московском договоре" (известен как SORT). Конкретно это означает "Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов". Он гораздо менее известен, чем New START, но был подписан еще в 2002 году Путиным и Бушем-младшим.

Московский договор призывает к дальнейшему сокращению ядерного оружия с обеих сторон. Но он не настолько обязателен, как СНВ-III и имеет меньше ограничений, чем в других подобных сделках. Когда он вошел в силу, еще 7 лет должен был действовать СНВ-I, подписанный в 1972 году.

Инспекторы были на местах в обоих государствах и могли проверять, опираясь на два договора. Все, что выходило из заводов, контролировалось довольно жестко. Специалисты сейчас ссылаются на разведку, которая говорит: в исполнении Россией Московского договора больше уверенности. В отличие от New START, чья судьба до сих пор остается неопределенной.