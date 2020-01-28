Третья мировая или новая страшилка: эксперт взвесил риски применения ядерного оружия

Сейчас много говорят о возможности третьей мировой войны или ядерного конфликта. Вокруг этой темы много мифов и лживой конспирологии. Чтобы узнать больше, 24 канал поговорил с Юрием Олейником, политологом-международником, экспертом Негосударственного аналитического центра "Украинские студии стратегических исследований".

Есть ли сейчас в мире угроза глобального конфликта между крупными странами?

Я бы начал с дефиниции, что мы называем глобальным конфликтом или как иногда говорят, Третьей мировой войной. Вспомним, чем собственно были Первая и Вторая мировые войны – противостоянием больших, мощных военно и экономически стран.

Они организовывали свои блоки и воевали за влияние в мире, за то кто и как будет его контролировать. Шла борьба между правыми идеологиями, либеральными и левыми. Мировой конфликт, хотя может и обойтись без горячей фазы, но обычно ней заканчивается. Это происходит в основном когда конфликты переходят в точку напряжения. То есть Мировые войны не "падают как снег на голову", но постепенно готовятся десятки лет. Разные страны вступают в них в разное время.

Сейчас мы видим эту фазу нарастания с 2011 года – Ближний Восток, Северная и Восточная Африка, Украина – все они затронуты такой "дугой нестабильности". Но не следует забывать, что такое происходило и во время Холодной войны. Она тоже была формой мирового конфликта, который не перерос в горячий только из-за ядерного сдерживания (хотя и был на грани).

Такой же период как сейчас, был в 1970-х годах. Тогда все думали о росте нестабильности на низком уровне, было много локальных конфликтов. Среди них – кровопролитные войны Израиля и арабских стран, жесточайшая третья Индо-Пакистанская война, которая определила судьбу Восточной Азии на 50 лет вперед, а Бангладеш стал независимым. Добавим сюда перевороты и войны в Латинской Америке.

Через 10 лет все таки произошло несколько крупных столкновений: это и вторжение СССР в Афганистан и война Ирака и Ирана. В принципе, сейчас возможен такой же вариант.

Давайте рассмотрим интересы государств на глобальном уровне

Когда мир – большая шахматная доска, решение принимать очень сложно / Фото Getty Images

Многие эксперты указывают на противостояние Китая и США. ЕС это более инертная, хотя и проамериканская сила. А Россия больше проявляет себя как китайский агент влияния. Это мы можем увидеть в странах Африки: Китай выступает "хорошим следователем", который приносит дешевые кредиты, вкладывает средства в инфраструктуру, а Россия – посылает наемников, продает оружие, то есть "злой следователь".

Но в основном, они пытаются сохранять паритет и вместе выжимать влияние западных государств. На Ближнем Востоке, несмотря на ощутимое российское влияние в Сирии и Иране, Китай планирует строить базы, покупает иранскую нефть. И мы не можем забывать, что на самом деле Иран и Россия оба – "вассалы" Китая сейчас по уровню влияния.

Силы в самом Иране пока не заинтересованы в прямом столкновении с США. Скорее – в распространении своего влияния в мусульманском мире и расшатывании своих конкурентов из Саудовской Аравии (особенно на богатом нефтью востоке Королевства, где живут шииты) и частично – Турции. Соединенные Штаты сейчас тоже не заинтересованы в глобальном конфликте. Они Афганистан – 30-ти миллионное аграрное государство – не могут никак успокоить, переговоры с Талибаном делают о выходе войск. В Ираке до сих пор 5000 солдат присутствуют. Что уж говорить о 80-миллионном Иране – мощном индустриальном государстве. Таких войн США не вела, пожалуй, с 1945 года. Пока мир остается монополярным, он расползается, Америка теряет силу, но она остается, пока, гегемоном.

Станет ли мир ближе к ядерной войне, если договор между США и Россией не продлят?

Стран, которые непосредственно заинтересованы в ядерном распространении мало, хотя их количество возросло. В перспективе, договор СНВ-3 (последний действующий между Россией и США – ред.) будет пересматриваться. Возможно, США и Россия будут выходить. Главное противоречие между Россией и США – в увеличении ракет средней и ближней дальности. Они и так сделали много ядерных бомб, но главное – это средства доставки (ракеты, самолеты, подводные лодки). Это – ключевой элемент систем ПРО и в глобальном сдерживании. Интересно присмотреться к Израилю, который может нанести удар, если его интересы будут затронуты.

Наибольший ядерный риск сейчас – новый Индо-Пакистанский конфликт, где возможны обмены ударами артиллерии и авиации. К тому же, там пришли к власти более радикальные и националистические силы. Местные мусульмане недовольны лишением Кашмира автономии. Риск применения одной из этих стран ядерного оружия во время конфликта небольшой, но наиболее существенный среди других государств.

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Конечно, Россия продолжает "бряцать оружием", ее доктрина уже последние 4 года предусматривает нанесение превентивного ядерного удара в случае угрозы ее интересам. Впрочем, мне кажется, что это скорее такая "позиция", ибо элита России все же ориентирована на Запад. Угрозы со стороны России являются неким сдерживанием. Хотя вот Турция позволяет себе и российские самолеты сбивать, хотя является членом НАТО.

Есть ли в перспективе возможность противостояния Китая и России?

Китай и Российская Федерация: друзья или противники / Фото Getty Images

Россия стала сырьевым придатком для КНР, поэтому вынуждена ориентироваться на политику Китая. Если в Европу Китай продает товары широкого потребления и высокотехнологичные продукты... То что продает Россия? Нефть газ, дерево. "Силу Сибири" не могут никак достроить.

Когда достроят, это будет фактор весомый. Китайские учебники указывают, что Сибирь и Дальний Восток РФ – незаконно украденные земли и это действительно так. Например, во время опиумных войн у Китая забрали Приамурье. Но Китаю невыгодно сейчас вмешиваться и провоцировать Россию против себя военно.

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Китай заинтересован только экономически "доить" Россию, но чтобы она оставалась единой. Хотя есть мнение внутри России, лучше дружить с Западом чем с Китаем. К счастью, они пока выбрали "евразийский путь". Для Украины это хорошо. Потому что если пришел бы новый Ельцин или Навальный, они были бы чисто прозападные. Курс сделали бы на вступление в НАТО и ЕС, то Украину поделили бы между собой и Европой. По Донбассу и Крыму идет фронт холодной Третьей мировой между Китаем и США, которая может перейти в горячую фазу.

Какие можно дать прогнозы на ближайшее время?

Политика будущего может увеличить шансы на крупный конфликт / Фото Getty Images

Через 20-30 или 40 лет шансы на крупный конфликт, возможно с применением ядерного оружия, будут больше. Но все будет зависеть от развития военной техники, роботизации армии, улучшения искусственного интеллекта. Он сможет значительно уменьшить время на расчет стратегий и облегчить влияние политическое, информационное на военные операции. Какое государство первым разовьет все эти технологии, оно большой козырь получит и может рискнуть усилить свое реальное влияние в мире.

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Угроза ограниченного ядерного конфликта возрастет, если будет угроза экономического и политического выживания ядерных государств, прежде всего Китая. США будет флотом провоцировать КНР проплывая в протоках, блокируя побережье и торговлю.

Относительно торговой войны, то она хоть и идет на деэскалацию, но потом может вспыхнуть вновь. Сейчас КНР и США не хотят переходить в военно-политический конфликт, они не готовы. Но вот политическое влияние они постараются усилить руками союзников. Китай слабее, но хитрее.

США под председательством Дональда Трампа меняет тактику, отходит от глобализма предыдущих лет, поддержки всех революций. Теперь политика более национальная, поддержка некой местной буржуазии и местной экономики. Если Трамп проиграет выборы, то глобальная повестка дня может вернуться, но сделать это будет непросто. Я считаю, что с такими настроениями, как сейчас в Америке, с реноме Трампа, шансы у него выиграть – 60-70%. Если выиграет, то будет продолжать строить свою политику еще 4 года. Украине нужно развивать контакты и с республиканцами и с демократами одновременно, потому что сейчас наша политическая элита полностью ориентирована на вторых.

У демократов нет хороших кандидатов, чтобы оппонировать. Проигрыш Трампа рискованный для Соединенных Штатов, потому что внутри может быть недовольство, будет риск нарастания внутреннего конфликта. А разделенная страна не устоит. Скорее всего, Америка все же уйдет из Ирака и Афганистана. Возможно и из Кореи тоже. Но минимальные базы будут сохранены в Саудовской Аравии, Омане, Катаре.

Как в этом мире жить Украине?



Эксперт-международник Юрий Олейник / Фото 24 канала

Оглянуться вокруг, оценить ситуацию и наше место в мире. В экономическом плане мы страна не четвертого мира, но где-то посередине между вторым и третьим. У нас есть перспективы быть региональным лидером, как Турция. Но для этого нужно многое сделать. Надо кооперироваться со странами Черноморского бассейна и со странами Центрально-Восточной Европы, которые заинтересованы в сдерживании России.

Самим нам надо укреплять политику, экономику и армию. Продвигать свои интересы в мире, не зависеть от мнения политиков других стран. Развивать дружеские отношения прежде всего с Румынией, Грузией, прибалтами, Турцией. Анкара в нашей зоне влияния, есть общие интересы, хотя они сейчас с Россией пытаются играть в собственную региональную игру. Турции Украина была бы интересна, если бы она проявляла решимость в военно-политическом плане, если бы была последовательной в своей политике относительно Крыма, защиты торговли на Черном море.

Что думают украинцы про Третью мировую войну – смотрите видео: