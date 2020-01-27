Кто подставил Дональда Трампа, или Недоброжелательный интерес к Украине

Волны в мировых медиа, поднятые очередным обострением иранского кризиса, понемногу утихают: мало кто уже вспоминает погибшего иранского генерал-майора Касема Сулеймани по прозвищу "Тень", цены на нефть вновь покатились наземь, а про сбитый иранскими ПВО украинский самолет западному, особенно американскому читателю или телезрителю уже и неинтересно стало.

Тем временем внимание общества в США вновь вернулась к теме, из-за которой, как предполагают некоторые комментаторы, Дональд Трамп и затеял всю эту историю с Ираном – а именно, до рассмотрения дела о его импичменте. Идут дебаты, должен или не должен бывший советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон давать открытые показания, назначается судья Верховного суда, который должен председательствовать во время рассматривания дела в Сенате... Сорок пятому президенту Соединенных Штатов снова становится тяжко, а тут еще внезапно (а внезапно ли вообще?) в прессу попала история, которая как нельзя лучше подогревает интерес к процедуре импичмента Трампа. И снова в этой истории, пусть и не по своей воле, оказалась замешана Украина…

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Известная американская компания, которая занимается кибербезопасностью, Area 1 Security, официально сообщила, что в ноябре прошлого года была совершена хакерская атака на украинский нефтегазовый холдинг "Бурисма", в котором работал когда-то сын самого вероятного кандидата на следующих президентских выборах в США Джо Байдена, Гантер Байден. Напомним, что именно "Бурисма" и стала причиной страшного скандала, известного ныне, как "Украинагейт", поскольку Дональд Трамп и его личный адвокат, экс-мер Нью-Йорка Рудольф Джулиани, требовали от Владимира Зеленского возобновить следствие против этой компании и против связанных с ней Джо и Гантера Байденов. Как Трамп, так и Джулиани неоднократно подчеркивали, что они имеют доказательства, что Гантер Байден участвовал в коррупционных схемах, которые якобы применяла "Бурисма" , но до сих пор ни одного такого доказательства предоставлено не было.

И вот, теперь становится известно, что на серверы украинского холдинга еще в ноябре, именно тогда, когда американский президент громко рассказывал про улики против отца и сына Байденов, была совершена хакерская атака. Да еще и не простыми хакерами, а, как подчеркнул руководитель фирмы Area 1 Security Орен Фалькович, "российским военным хакерским подразделением". По его данным, хакеры пытались получить доступ к базе данных работников "Бурисмы". Какие именно и чьи именно данные их заинтересовали – об этом Фалькович ничего не говорит, так же и о том, получили ли они, в конце концов, то, что искали, но утверждает, что нападение было успешным и что оно не было единичным – скорее, считает руководитель Area 1 Security, речь идет о долговременной атаке.

Следует отметить, что Орен Фалькович считается одним из самых авторитетных в США специалистов по вопросам киберзащиты. Более того – до того, как основать свою компанию, он успел "поиграть на другой стороне" – был хакером на службе американской разведывательной организации NSA. В число клиентов его фирмы входят многочисленные американские и европейские ведущие политики и руководители крупных компаний, в том числе – и несколько возможных кандидатов на пост президента США. Кто именно – он, конечно, не говорит, но в одном из интервью, которое он давал чуть раньше, Фалькович утверждал, что к нему обратился ряд американских сенаторов, чьи электронные почтовые ящики пытались "сломать" неизвестные хакерские группы. Вообще, по его словам, сейчас можно наблюдать массированные хакерские атаки против многих американских парламентариев – как сенаторов, так и конгрессменов, как демократов, так и республиканцев. Фалькович считает, что в течение последних лет подобная кибервойна стала business as usual.

Возможно, именно из-за того, что у Орена Фальковича сложилась репутация специалиста, который не бросает слов на ветер, многие в Америке и Европе верят предоставленной им информации о нападении кремлевских хакеров на сервер "Бурисмы". Немецкая газета Die Welt, в частности, отметила:

Время, выбранное для нападения, заставляет предположить, что российские агенты могли искать материалы, которые могли бы повредить бывшему вице-президенту США Джо Байдену и его сыну Гантеру.

То есть, россияне почему-то интересовались данными, в которых крайне заинтересован Дональд Трамп. Странное совпадение, действительно странное.

А еще того страннее, что информацию о нападении на "Бурисма" Орен Фалькович не обнародовал в ноябре прошлого года, когда произошла эта атака, не в декабре, когда Конгресс США принял постановление об импичменте президента, а только сейчас. Сейчас, когда из-за "иранского обострения", гибели Сулеймани и сбития украинского самолета американская публика стала, как демонстрируют соцопросы, гораздо меньше интересоваться процедурой импичмента Трампа, чем это было еще перед рождественскими и новогодними праздниками. Теперь этот интерес вспыхнул с новой силой и, если американский президент рассчитывал на какие-то общественные "дивиденды" от своей иранской политики, то теперь стало понятно, что этот расчет не оправдался: американцы отнюдь не забыли об импичменте... или, может, лучше было бы сказать – им это не дали забыть?

Есть в этой истории и еще один аспект. Как известно, в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал "Рашагейт" – то есть, факты вмешательства российских хакеров в предвыборную президентскую кампанию в США 2016 года на стороне Дональда Трампа, нет никаких прямых обвинений в том, что Трамп и его команда напрямую сотрудничала с Кремлем. Мюллер отметил лишь, что он не имеет достаточно доказательств, чтобы обвинить Трампа в подобном коллаборационизме. Но теперь, когда российские военные хакеры вдруг решили помочь Трампу "накопать компромат" на Байдена – скорее всего, много кто вспомнил эти обвинения и спросил себя – а не стоит ли за ними все же что-то более существенное, чем простые подозрения? Не является ли Трамп на самом деле, скажем мягко – несколько зависимым от Кремля?

С другой же стороны – может быть и наоборот. Российские хакеры умышленно проявили интерес к "Бурисме", умышленно и демонстративно разыскивали данные про Байденов, чтобы показать миру – мол, так точно, таварищ Трамп является агентом таварища Путина! В конце концов, трудно отделаться от ощущения, что вся эта история является немного наигранной…

Так или иначе, но можно констатировать одно: история с импичментом снова попала в США "в фокус" и, скорее всего, там теперь и останется. К большому сожалению не пропадет и весьма недоброжелательный интерес к Украине. А это обидно.

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