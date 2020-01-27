Трамп о словах Болтона: "Я никогда не связывал помощь Украине с Байденом"

Дональд Трамп опроверг заявление советника по нацбезопасности президента Джона Болтона о блокировании военной помощи для Украины. Болтон сказал это лишь для того, чтобы сделать популярнее свою книгу.

Опровержение слов Болтона Трамп опубликовал в твиттере.

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Я никогда не говорил Джону Болтону, что помощь Украине была связана с расследованием деятельности демократов, в том числе с Байденом,

– написал Трамп.

А также добавил, что советник по нацбезопасности никогда не жаловался на это во время своего публичного увольнения. По словам Трампа, Болтон заявил это лишь для того, чтобы продать книгу.

Президент США отметил, что Украина не видит здесь давления, ввиду стенограммы его звонков с Зеленским. А также личное подтверждение отсутствия любого давления от президента Украины и министра иностранных дел Вадима Пристайко.

"Кроме того, я встретился с президентом Зеленским в Организации Объединенных Наций (демократы сказали, что я никогда не встречался) и предоставил военную помощь Украине без каких-либо условий и расследований – и гораздо раньше, чем ожидалось", – добавил Трамп.

Президент США также отметил, что именно он позволил Украине приобрести противотанковые ракеты Javelin.

Что известно о Javelin?Главное противотанковое оружие армии и морской пехоты США. Позволяет солдату или морскому пехотинцу стрелять и быстро двигаться, поскольку ракета самоуправляемо направляется к цели. Цена одного Javelin с комплектом из 6 ракет может стоить больше миллиона долларов.



В конце декабря 2019 года Министерство обороны Украины заключило контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США.



Реакция Трампа на заявление Болтона / Скриншот из твиттера Дональда Трампа

Что известно о заявлениях Болтона

В рукописи еще неопубликованной книги воспоминаний Джона Болтона идет речь о том, что Трамп связывал приостановку помощи Украине с расследованием против бывшего вице-президента Джо Байдена.

Также в США опубликовали полные версии документов о задержке помощи Украине. Они свидетельствуют, что Майк Даффи имел четкое указание от Дональда Трампа задержать военную помощь Украине.

Экс-советник Трампа, в частности, пишет, что он вместе с госсекретарем США Майком Помпео и главой Пентагона Марком Эсперо примерно 10 раз говорили Трампу "разморозить" помощь для Украины.

Болтон показал свою рукопись близким соратникам, а также направил копию в Белый дом для просмотра.

Журналисты предполагают, что все это Болтон мог бы сказать на слушаниях в судебном процессе по импичменту Трампа в Сенате США. И это подорвет ключевые позиции защиты американского лидера. Представители издания считают, что Белый дом может затянуть процесс проверки рукописи перед публикацией, или изъять самые неудобные для президента части текста.

Что известно о задержке военной помощи Украине от США