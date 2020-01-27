Трамп про слова Болтона: "Я ніколи не пов’язував допомогу Україні з Байденом"

Дональд Трамп заперечив заяву радника з нацбезпеки президента Джона Болтона про блокування військової допомоги для України. Болтон сказав це лише для того, щоб зробити популярнішою свою книгу.

Спростування слів Болтона Трамп опублікував у твіттері.

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Я ніколи не казав Джону Болтону, що допомога Україні була пов'язана з розслідуванням діяльності демократів, у тому числі з Байденом,

– написав Трамп.

А також додав, що радник з нацбезпеки ніколи не скаржився на це під час свого публічного звільнення. За словами Трампа, Болтон заявив це лише для того, щоб продати книгу.

Президент США зазначив, що Україна не бачить тут тиску, зважаючи на стенограми його дзвінків зі Зеленським. А також особисте підтвердження відсутності будь-якого тиску від президента України та міністра закордонних справ Вадима Пристайка.

"Крім того, я зустрівся з президентом Зеленським в Організації Об'єднаних Націй (демократи сказали, що я ніколи не зустрічався) і надав військову допомогу Україні без будь-яких умов і розслідувань – і набагато раніше, ніж очікувалося", – додав Трамп.

Президент США також наголосив, що саме він дозволив Україні придбати протитанкові ракети Javelin.

Що відомо про Javelin? Головна протитанкова зброя армії та морської піхоти США. Дозволяє солдату або морському піхотинцю стріляти та швидко рухатися, оскільки ракета самокеровано прямує до цілі. Ціна одного Javelin з комплектом з 6 ракет може коштувати більше мільйона доларів.



Наприкінці грудня 2019 року Міністерство оборони України уклало контракти на постачання другої партії протитанкових ракетних комплексів Javelin виробництва США.

Реакція Трампа на заяву Болтона / Скріншот з твіттера Дональда Трампа

Що відомо про заяви Болтона

У рукописі ще неопублікованої книжки спогадів Джона Болтона йде мова про те, що Трамп пов'язував призупинення допомоги Україні з розслідуванням проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Також у США опублікували повні версії документів про затримку допомоги Україні. Вони свідчать, що Майк Даффі мав чітку вказівку від Дональда Трампа затримати військову допомогу Україні.

Ексрадник Трампа, зокрема, пише, що він разом із держсекретарем США Майком Помпео та очільником Пентагону Марком Есперо приблизно 10 разів казали Трампові "розморозити" допомогу для України.

Болтон показав свій рукопис близьким соратникам, а також надіслав копію в Білий дім для попереднього перегляду.

Журналісти припускають, що все це Болтон міг би сказати на слуханнях у судовому процесі з імпічменту Трампа в Сенаті США. І це підірве ключові позиції захисту американського лідера. Представники видання вважають, що через це Білий дім може затягнути процес перевірки рукопису перед публікацією, або вилучити найнезручніші для президента частини тексту.

Що відомо про затримку військової допомоги Україні від США