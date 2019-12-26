Україна отримає другу партію "Джавелінів" від США: Міноборони уклало договір

Міністерство оборони України уклало контракти на постачання другої партії протитанкових ракетних комплексів Javelin виробництва США. Заступник міністра оборони Анатолій Петренко також розповів, що Україна продовжує замовляти аналогічні ракетні комплекси національного виробництва

Зокрема, замовлено декілька станцій артилерійської розвідки, близько 100 броньованих автомобілів різного типу і бронемашин, декілька літаків, повідомляє Міністерство оборони.

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Анатолій Петренко також розповів, що Міноборони протягом 2019 року загалом реалізувало 3 контракти – 2 з урядом США за програмою закордонних військових продажів, а ще один контракт з Агенцією НАТО з підтримки і постачання.

Це дозволяє нам використовувати всі ресурси, які існують на ринку озброєння – державні національні, недержавні національні, а також закордонні виробники і постачальники,

– наголосив заступник голови оборонного відомства.

Крім того, він зазначав, що пріоритетним завданням є нарощення темпів постачання сучасної техніки для потреб українського війська. Зокрема, у 2019 році армія вже отримала деякі зразки сучасного озброєння:

безпілотний літальний апарат оперативного радіусу дії, який може застосовуватися в ударному варіанті;

автоматизований комплекс управління артилерією;

радіолокаційна станція для здійснення контрбатарейної боротьби.

Що таке Javelin і чому вони потрібні Україні