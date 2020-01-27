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      Обогнали Россию: Китай вышел на второе место по объемам поставок оружия – SIPRI

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      Вооруженные силы Китая / Getty Images

      Китай стал вторым производителем вооружений в мире, уступая США, но опережая Россию. Авиастроительная корпорация Китая (AVIC) в 2017 году поставила вооружений на более 20 миллиардов долларов.

      Об этом свидетельствует новое исследование Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

      К теме: Укроборонпром рассекретит часть оборонзаказа 2021 года, – Найем

      В исследовании отмечается, что ранее недостаток прозрачности в китайском ВПК не позволял точно оценить объемы продаж вооружений компаниями КНР. По этой причине SIPRI не могла включить китайские компании в ежегодный топ-100 крупнейших в мире предприятий ВПК.

      Исследователям удалось найти информацию о стоимости продукции, поставленной крупнейшими китайскими компаниями ВПК в 2015-2017 годах.

      Речь идет о четырех крупных китайских корпорациях:

      • Авиастроительная корпорация Китая (AVIC), которая в 2017 году поставила продукцию и услугы на 20,1 миллиарда долларов, может считаться шестой в мире.
      • Корпорация China North Industries Group (NORINCO) поставила вооружений на 17,2 миллиарда долларов, и может считаться восьмой в мире. Кроме того, она фактически является крупнейшим в мире производителем наземных систем.
      • Корпорация CETC (12,2 миллиарда долларов),
      • Компания CSGC (4,6 миллиарда долларов).

      Исследователи уточняют, что эти цифры не показывают полной картины и скорее всего занижены. Однако, они могут стать отправной точкой для более полной оценки китайского ВПК.

      Что известно об объемах поставки оружия Укроборонпромом

      За 2019 год государственный концерн улучшил свои результаты на 10 ступенек и поднялся на 71 место по продажам оружия в мире. Так же почти на 5% за этот период выросли показатели продаж оружия в мире.


      Укроборонпром поднялся в мировом рейтинге продавцов оружия

      Важно! В 2018 году объемы продаж вооружений в мире выросли на 4,6% в сравнении с 2017 годом.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Китай Оружие
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