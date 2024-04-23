Официальный курс 23 апреля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,78 гривны за доллар. Стоимость доллара осталась без изменений по сравнению с 22 апреля.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,31 гривны, что на 7 копеек меньше, чем было вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 24 апреля:

доллар – 39,58 гривны,

евро – 42,26 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 23 апреля курс доллара такой:

В банках покупка составляет 39,50 гривны, а продажа – 40,05 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 38,97 гривны , а продажа – 39,87 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,60 гривны, а продажа – 39,77 гривны.

Наличный курс может колебаться в цене

Для 24 Канала банкир Анна Золотько спрогнозировала, что доллар может на этой неделе колебаться в диапазоне от 39,5 гривны до 40,3 гривны.

Напоминаем! На прошлой неделе резкий рост стоимости в безналичном сегменте привел к росту стоимости доллара и на наличном рынке.

По словам Золотько, на этой неделе стоит ожидать, что гривна может укрепится.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Это из-за роста предложения со стороны тех участников рынка, которые отсрочивали продажу валюты, надеясь на рост курса.

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