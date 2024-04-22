Официальный курс 22 апреля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,78 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 18 копеек против 19 апреля.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,38 гривны, что на 11 копеек больше, чем на прошлой неделе.

Какой будет официальный курс доллара и евро 23 апреля:

доллар – 39,78 гривны,

евро – 42,31 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 22 апреля курс доллара такой:

В банках покупка составляет 39,60 гривны, а продажа – 40,10 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 39,75 гривны , а продажа – 40,20 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,90 гривны, а продажа – 40,10 гривны.

Прогноз курса доллара на эту неделю

В комментарии 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что на прошлой неделе курсовой всплеск в безналичном сегменте привел к синхронному подорожанию доллара и на наличном рынке.

Заметьте! В конце недели за один доллар просили 40,1 – 40 40,2 гривны.

По словам Золотько, на этой неделе стоит ожидать, что гривна может укрепиться. Это из-за роста предложения со стороны тех участников рынка, которые откладывали продажу валюты, надеясь на рост курса.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Я рассчитываю на умеренное укрепление гривны на этой неделе

Поэтому, курс доллара на наличном рынке может колебаться в диапазоне 39,5 – 40,3 гривны.

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