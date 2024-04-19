Официальный курс 19 апреля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,60 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 6 копеек против 18 апреля.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,27 гривны, что на 22 копейки больше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 22 апреля:

доллар – 39,78 гривны,

евро – 42,38 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 19 апреля курс доллара такой:

В банках покупка составляет 39,43 гривны, а продажа – 39,95 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 39,62 гривны , а продажа – 40,07 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,85 гривны, а продажа – 40 гривен.

Прогноз курса доллара

Для 24 Канала экономист Даниил Монин спрогнозировал, что Нацбанк скорее всего будет держать курс доллара в диапазоне от 38 до 41 гривны.

Даниил Монин Экономист Если США даст финансирование, то денег Украине будет хватать, чтобы держать курс и чтобы закрыть бюджет.

Интересно, что по прогнозу МВФ, в ближайшие годы ожидается, что будет постепенный рост курса доллара к гривне. Таким образом, к 2029 году цена может вырасти до 54 гривны. Монин соглашается с тем, что такой курс может стать реальностью.

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