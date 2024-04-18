Официальный курс 18 апреля
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,54 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 3 копейки против 17 апреля.
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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,05 гривны, что на 7 копеек меньше, чем вчера.
Какой будет официальный курс доллара и евро 19 апреля:
- доллар – 39,60 гривны,
- евро – 42,27 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 18 апреля курс доллара такой:
- В банках покупка составляет 39,37 гривны, а продажа – 39,85 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 39,35 гривны, а продажа – 39,88 гривны.
- На черном рынке: покупка – 39,75 гривны, а продажа – 39,85 гривны.
До какого уровня может достичь доллар
В комментарии для 24 Канала экономист Даниил Монин рассказал, что вполне реально то, что за 5 лет доллар может достичь более 50 гривен.
МВФ никогда не озвучивает курс гривны на перспективу. Но его иногда можно высчитать по другим параметрам. Что касается 2029 года, то курс в 54 гривны вполне может стать реальностью.