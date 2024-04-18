Официальный курс 18 апреля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,54 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 3 копейки против 17 апреля.

Читайте также Слабая девальвация гривны: что будет с курсом до конца 2024 года

Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,05 гривны, что на 7 копеек меньше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 19 апреля:

доллар – 39,60 гривны,

евро – 42,27 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 18 апреля курс доллара такой:

В банках покупка составляет 39,37 гривны, а продажа – 39,85 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 39,35 гривны , а продажа – 39,88 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,75 гривны, а продажа – 39,85 гривны.

До какого уровня может достичь доллар

В комментарии для 24 Канала экономист Даниил Монин рассказал, что вполне реально то, что за 5 лет доллар может достичь более 50 гривен.

Напоминаем, что МВФ прогнозирует постепенный рост курса доллара к гривне. В 2024 году ожидается, что среднегодовой курс будет на уровне 41 гривны, в 2025 году – это 45,8 гривны, а к 2029 году – аж 54 гривны за валюту.

Даниил Монин Экономист МВФ никогда не озвучивает курс гривны на перспективу. Но его иногда можно высчитать по другим параметрам. Что касается 2029 года, то курс в 54 гривны вполне может стать реальностью.

Носіть криптогаманець завжди в кишені разом зі зручним мобільним застосунком WhiteBIT. Так ви зможете купувати та продавати криптовалюту чи торгувати популярними монетами будь-де та будь-коли.