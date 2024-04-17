Официальный курс 17 апреля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,57 гривны за доллар. Стоимость доллара не изменилась по сравнению с 16 апреля.

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Относительно евро, то на сегодня его цена составляла 42,12 гривны, что на 4 копейки меньше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 18 апреля:

доллар – 39,54 гривны,

евро – 42,05 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 17 апреля курс доллара такой:

В банках покупка составляет 39,35 гривны, а продажа – 39,85 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 39,45 гривны , а продажа – 39,85 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,68 гривны, а продажа – 39,80 гривны.

Каким будет курс доллара в 2029 году

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару может к 2029 году составлять 54 гривны. А в 2024 году прогнозируют, что он достигнет аж 41 гривны.

в 2024 году – 41,0 гривны;

в 2025 году – 45,8 гривны;

в 2026 году – 48,6 гривны;

в 2027 году – 50,4 гривны;

в 2028 году – 52,1 гривны;

в 2029 году – 54,1 гривны.

По прогнозу экономики Украины, то МВФ ожидает, что в 2024 году уровень вырастет на 3,2%. Зато в 2025 году этот показатель ускорится – до 6,5%, а в 2026 году – 5,0%.

Интересно, что среднегодовая инфляция в этом году может быть на уровне 6,4%, в 2025 году – 7,6%, а в 2026 году – 6,2%.

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