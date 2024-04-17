Официальный курс 17 апреля
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,57 гривны за доллар. Стоимость доллара не изменилась по сравнению с 16 апреля.
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Относительно евро, то на сегодня его цена составляла 42,12 гривны, что на 4 копейки меньше, чем вчера.
Какой будет официальный курс доллара и евро 18 апреля:
- доллар – 39,54 гривны,
- евро – 42,05 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 17 апреля курс доллара такой:
- В банках покупка составляет 39,35 гривны, а продажа – 39,85 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 39,45 гривны, а продажа – 39,85 гривны.
- На черном рынке: покупка – 39,68 гривны, а продажа – 39,80 гривны.
Каким будет курс доллара в 2029 году
Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару может к 2029 году составлять 54 гривны. А в 2024 году прогнозируют, что он достигнет аж 41 гривны.
- в 2024 году – 41,0 гривны;
- в 2025 году – 45,8 гривны;
- в 2026 году – 48,6 гривны;
- в 2027 году – 50,4 гривны;
- в 2028 году – 52,1 гривны;
- в 2029 году – 54,1 гривны.
По прогнозу экономики Украины, то МВФ ожидает, что в 2024 году уровень вырастет на 3,2%. Зато в 2025 году этот показатель ускорится – до 6,5%, а в 2026 году – 5,0%.
Интересно, что среднегодовая инфляция в этом году может быть на уровне 6,4%, в 2025 году – 7,6%, а в 2026 году – 6,2%.