Официальный курс 16 апреля
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,57 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 18 копеек против 15 апреля.
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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,16 гривны, что на 20 копеек больше, чем вчера.
Какой будет официальный курс доллара и евро 17 апреля:
- доллар – 39,57 гривны,
- евро – 42,12 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 16 апреля курс доллара такой:
- В банках покупка составляет 39,30 гривны, а продажа – 39,77 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 39,07 гривны, а продажа – 39,80 гривны.
- На черном рынке: покупка – 39,60 гривны, а продажа – 39,73 гривны.
Каким будет курс доллара
Во время разговора с 24 Каналом банкир Анна Золотько рассказала, что в ближайшие день-два тенденции к подорожанию доллара могут сохраняться.
Однако вскоре я ожидаю курсовую коррекцию и снижение котировок на ВРУ, вслед за которым должно произойти и снижение курса на наличном рынке.
По мнению Золотько, вряд ли процесс снижения будет глубоким. Поэтому курс может колебаться в более широком диапазоне.
В течение недели наличный курс может колебаться в пределах 39,30 – 39,39 90 гривны за доллар,
– добавляет Золотько.