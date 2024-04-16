Официальный курс 16 апреля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,57 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 18 копеек против 15 апреля.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,16 гривны, что на 20 копеек больше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 17 апреля:

доллар – 39,57 гривны,

евро – 42,12 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 16 апреля курс доллара такой:

В банках покупка составляет 39,30 гривны, а продажа – 39,77 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 39,07 гривны , а продажа – 39,80 гривны .

: покупка – на уровне , а продажа – . На черном рынке: покупка – 39,60 гривны, а продажа – 39,73 гривны.

Каким будет курс доллара

Во время разговора с 24 Каналом банкир Анна Золотько рассказала, что в ближайшие день-два тенденции к подорожанию доллара могут сохраняться.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Однако вскоре я ожидаю курсовую коррекцию и снижение котировок на ВРУ, вслед за которым должно произойти и снижение курса на наличном рынке.

По мнению Золотько, вряд ли процесс снижения будет глубоким. Поэтому курс может колебаться в более широком диапазоне.

В течение недели наличный курс может колебаться в пределах 39,30 – 39,39 90 гривны за доллар,

– добавляет Золотько.

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