Официальный курс 16 апреля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,57 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 18 копеек против 15 апреля.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,16 гривны, что на 20 копеек больше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 17 апреля:

  • доллар – 39,57 гривны,
  • евро – 42,12 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 16 апреля курс доллара такой:

  • В банках покупка составляет 39,30 гривны, а продажа – 39,77 гривны.
  • В обменниках: покупка – на уровне 39,07 гривны, а продажа – 39,80 гривны.
  • На черном рынке: покупка – 39,60 гривны, а продажа – 39,73 гривны.

Каким будет курс доллара

Во время разговора с 24 Каналом банкир Анна Золотько рассказала, что в ближайшие день-два тенденции к подорожанию доллара могут сохраняться.

Анна Золотько

Директор департамента казначейских операций Unex Bank

Однако вскоре я ожидаю курсовую коррекцию и снижение котировок на ВРУ, вслед за которым должно произойти и снижение курса на наличном рынке.

По мнению Золотько, вряд ли процесс снижения будет глубоким. Поэтому курс может колебаться в более широком диапазоне.

В течение недели наличный курс может колебаться в пределах 39,30 – 39,39 90 гривны за доллар,
– добавляет Золотько.