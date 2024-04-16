Офіційний курс 16 квітня
За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,57 гривні за долар. Вартість долара виросла на 18 копійок проти 15 квітня.
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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,16 гривні, що на 20 копійок більше, ніж вчора.
Який буде офіційний курс долара та євро 17 квітня:
- долар – 39,57 гривні,
- євро – 42,12 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 16 квітня курс долара такий:
- У банках купівля становить 39,30 гривні, а продаж – 39,77 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 39,07 гривні, а продаж – 39,80 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 39,60 гривні, а продаж – 39,73 гривні.
Яким буде курс долара
Під час розмови з 24 Каналом банкірка Анна Золотько розповіла, що у найближчі день-два тенденції до подорожчання долара можуть зберігатися.
Проте незабаром я очікую на курсову корекцію та зниження котирувань на ВРУ, слідом за яким має відбутися й зниження курсу на готівковому ринку.
На думку Золотько, навряд чи процес зниження буде глибоким. Тому курс може коливатися у ширшому діапазоні.
Впродовж тижня готівковий курс може коливатися в межах 39,30 – 39,90 гривні за долар,
– додає Золотько.