Офіційний курс 16 квітня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,57 гривні за долар. Вартість долара виросла на 18 копійок проти 15 квітня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,16 гривні, що на 20 копійок більше, ніж вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 17 квітня:

долар – 39,57 гривні,

євро – 42,12 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 16 квітня курс долара такий:

У банках купівля становить 39,30 гривні, а продаж – 39,77 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 39,07 гривні , а продаж – 39,80 гривні .

: купівля – на рівні , а продаж – . На чорному ринку: купівля – 39,60 гривні, а продаж – 39,73 гривні.

Яким буде курс долара

Під час розмови з 24 Каналом банкірка Анна Золотько розповіла, що у найближчі день-два тенденції до подорожчання долара можуть зберігатися.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Проте незабаром я очікую на курсову корекцію та зниження котирувань на ВРУ, слідом за яким має відбутися й зниження курсу на готівковому ринку.

На думку Золотько, навряд чи процес зниження буде глибоким. Тому курс може коливатися у ширшому діапазоні.

Впродовж тижня готівковий курс може коливатися в межах 39,30 – 39,90 гривні за долар,

– додає Золотько.

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