Какую помощь выделит Канада

Согласно бюджету 2024 года, Канада планирует предоставить Украине в целом 2,4 миллиарда долларов кредитов в течение года.

Читайте также 50 миллиардов евро помощи: Еврокомиссия одобрила план реформ для Украины

Из этой суммы, 2 миллиарда долларов уже были перечислены 20 марта через специальный административный счет Международного валютного фонда для обеспечения способности правительства Украины продолжать предоставлять необходимые услуги своим гражданам.

Кроме того, в следующие пять лет Канада будет переводить Европейскому банку реконструкции и развития 137,2 миллиона евро на проекты восстановления Украины.

Канада активно поддерживает Украину не только в ее борьбе против российского вторжения, но и в восстановлении экономики и инфраструктуры после разрушений, нанесенных войной. Вместе с нашими союзниками мы прилагаем усилия для поддержки реконструкции Украины и обеспечения светлого будущего после конфликта,

– говорится в бюджетном документе.

Военная помощь

Канадское правительство объявило о планах повышения военных расходов до 1,76% ВВП страны до 2030 года, предусматривая выделение 8,1 миллиарда канадских долларов, то есть около 5,86 миллиарда долларов США на следующие пять лет.

Важно! Одним из ключевых направлений бюджета является ассигнование 1,6 миллиарда канадских долларов (1,15 миллиарда долларов США) на военную поддержку Украины в течение пяти лет.

Также правительство Канады выделило 350 миллионов канадских долларов (250 миллионов долларов США) на преодоление глобальных гуманитарных кризисов на два года и 159 миллионов канадских долларов (115 миллионов долларов США) на пять лет для поддержки трансформации управления международными делами.