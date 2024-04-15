План определяет условия получения 50 млрд евро макрофинансовой помощи в течение 2024 – 2027 годов. Об этом сообщили в Еврокомиссии, передает 24 Канал.
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Там также отметили, что этот план является важным шагом и открывает путь к регулярной и предсказуемой поддержке Украины в рамках программы Европейского союза Ukraine Facility.
Финансирование в рамках Украинского фонда поможет Украине поддерживать свою администрацию, выплачивать зарплаты и пенсии, предоставлять основные государственные услуги и поддерживать восстановление и реконструкцию, пока она продолжает защищаться от агрессии России,
– говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.
Основа для современной и успешной Украины
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что одобрение "Украинского плана" является большим шагом вперед.
Стратегия реформ и инвестиций в Украине предлагает прочную основу для более современной, успешной Украины на ее пути в ЕС,
– написала фон дер Ляйен.
Украина и Евросоюз: последние новости
- Владимир Зеленский заявил, что в июне этого года было бы правильно начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Президент подчеркнул, что эти слова касаются также НАТО и призвал страны пригласить Украину в Альянс.
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия не будет препятствовать Украине на пути в ЕС. Он выразил поддержку Украине на ее пути в ЕС. Словакия также примет участие в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии с 15 по 16 июня.
- Государственный секретарь по вопросам публичной дипломатии и связям с общественностью Венгрии Золтан Ковач заявил, что Украина пока не готова к вступлению в ЕС. Он также высказал мнение относительно возможного торможения страной вступления нашего государства в ЕС. В Будапеште говорят, что все условия для вступления в ЕС прописаны в соответствующих документах и пока Украина им не соответствует.