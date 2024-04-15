План определяет условия получения 50 млрд евро макрофинансовой помощи в течение 2024 – 2027 годов. Об этом сообщили в Еврокомиссии, передает 24 Канал.

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Там также отметили, что этот план является важным шагом и открывает путь к регулярной и предсказуемой поддержке Украины в рамках программы Европейского союза Ukraine Facility.

Финансирование в рамках Украинского фонда поможет Украине поддерживать свою администрацию, выплачивать зарплаты и пенсии, предоставлять основные государственные услуги и поддерживать восстановление и реконструкцию, пока она продолжает защищаться от агрессии России,

– говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

Основа для современной и успешной Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что одобрение "Украинского плана" является большим шагом вперед.

Стратегия реформ и инвестиций в Украине предлагает прочную основу для более современной, успешной Украины на ее пути в ЕС,

– написала фон дер Ляйен.

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