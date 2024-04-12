Об этом заявил государственный секретарь по вопросам публичной дипломатии и связей с общественностью Венгрии Золтан Ковач, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. Он также высказал мнение о возможном торможении страной вступления нашего государства в ЕС.

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Венгрия не будет тормозить вступление Украины в Евросоюз

Представитель венгерского правительства заявил, что Венгрия во время председательства в Совете ЕС не будет выдвигать Украине условия для членства в Евросоюзе. В Будапеште говорят, что все условия для вступления в ЕС прописаны в соответствующих документах и сейчас Украина им не соответствует. Золтан Ковач отметил, что решение о расширении ЕС не должно быть политическим и базироваться на заслугах страны-кандидата.

Принцип заслуг означает, что существуют объективные критерии, которые должны быть выполнены. (...) Если вы делаете исключение и обходите правила или перечеркиваете правила политическими решениями, это не поможет стране, которая хочет присоединиться к Европейскому Союзу, потому что она не сможет выполнять и функционировать в соответствии с европейскими стандартами,

– объяснил представитель венгерского правительства.

Золтан Ковач сказал, что Украина до сих пор не выполнила ряд условий, которые были необходимы для получения статуса кандидата. По его словам, Киев сначала должен достичь успеха в этом, а потом в ЕС должны обсудить следующие шаги.

Кроме того, представитель венгерского правительства напомнил, что Украина до сих пор не выполнила требования Будапешта по обеспечению прав нацменьшинств. Ковач отметил, что Венгрия не пойдет на уступки по этому поводу. Во время последней встречи министры иностранных дел Венгрии и Украины обсудили этот вопрос.

"Они (украинская делегация – 24 Канал) очень четко говорили об определенном процессе, но мы все еще очень далеки от выполнения того, что мы просили вернуть тот закон, который существовал раньше. (...) Но украинский партнер к этому не готов", – сказал Ковач.

Обратите внимание! Венгрия должна на шесть месяцев перенять председательство в заседаниях ЕС только со второй половины 2024 года. В частности, страна будет председательствовать в Совете Европейского Союза с июля по декабрь 2024 года.

