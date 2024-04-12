Про це заявив державний секретар з питань публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю Угорщини Золтан Ковач, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі. Він також висловив думку щодо можливого гальмування країною вступу нашої держави в ЄС.

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Угорщина не гальмуватиме вступ України в Євросоюз

Представник угорського уряду заявив, що Угорщина під час головування в Раді ЄС не висуватиме Україні умови для членства в Євросоюзі. У Будапешті кажуть, що всі умови для вступу до ЄС прописані у відповідних документах і наразі Україна їм не відповідає. Золтан Ковач наголосив, що рішення про розширення ЄС не має бути політичним і базуватися на заслугах країни-кандидата.

Принцип заслуг означає, що існують об'єктивні критерії, які повинні бути виконані. (...) Якщо ви робите виняток і обходите правила або перекреслюєте правила політичними рішеннями, це не допоможе країні, яка хоче приєднатися до Європейського Союзу, тому що вона не зможе виконувати і функціонувати відповідно до європейських стандартів,

– пояснив представник угорського уряду.

Золтан Ковач сказав, що Україна досі не виконала низку умов, які були необхідні для отримання статусу кандидата. За його словами, Київ спочатку має досягти успіху в цьому, а потім в ЄС мають обговорити наступні кроки.

Крім того, представник угорського уряду нагадав, що Україна досі не виконала вимоги Будапешту щодо забезпечення прав нацменшин. Ковач зазначив, що Угорщина не піде на поступки щодо цього. Під час останньої зустрічі міністри закордонних справ Угорщини та України обговорили це питання.

"Вони (українська делегація – 24 Канал) дуже чітко говорили про певний процес, але ми все ще дуже далекі від виконання того, що ми просили повернути той закон, який існував раніше. (...) Але український партнер до цього не готовий", – сказав Ковач.

Зверніть увагу! Угорщина має на шість місяців перейняти головування у засіданнях ЄС лише з другої половини 2024 року. Зокрема, країна буде головувати у Раді Європейського Союзу з липня по грудень 2024 року.

