План визначає умови отримання 50 млрд євро макрофінансової допомоги протягом 2024 – 2027 років. Про це повідомили у Єврокомісії, передає 24 Канал.
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Там також зазначили, що цей план є важливим кроком та відкриває шлях до регулярної та передбачуваної підтримки України у межах програми Європейського союзу Ukraine Facility.
Фінансування в рамках Українського фонду допоможе Україні підтримувати свою адміністрацію, виплачувати зарплати та пенсії, надавати основні державні послуги та підтримувати відновлення та реконструкцію, поки вона продовжує захищатися від агресії Росії,
– йдеться у пресрелізі Єврокомісії.
Основа для сучасної та успішної України
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що схвалення "Українського плану" є великим кроком вперед.
Стратегія реформ та інвестицій в Україні пропонує міцну основу для більш сучасної, успішної України на її шляху до ЄС,
– написала фон дер Ляєн.
Україна та Євросоюз: останні новини
- Володимир Зеленський заявив, що у червні цього року було б правильно розпочати переговори про вступ України до Євросоюзу. Президент підкреслив, що ці слова стосуються також НАТО та закликав країни запросити Україну до Альянсу.
- Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Словаччина не буде перешкоджати Україні на шляху до ЄС. Він висловив підтримку Україні на її шляху до ЄС. Словаччина також візьме участь в Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії з 15 по 16 червня.
- Державний секретар з питань публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю Угорщини Золтан Ковач заявив, що Україна поки не готова до вступу в ЄС. Він також висловив думку щодо можливого гальмування країною вступу нашої держави в ЄС. У Будапешті кажуть, що всі умови для вступу до ЄС прописані у відповідних документах і наразі Україна їм не відповідає.