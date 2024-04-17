Офіційний курс 17 квітня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,57 гривні за долар. Вартість долара не змінилася проти 16 квітня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,12 гривні, що на 4 копійки менше, ніж вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 18 квітня:

долар – 39,54 гривні,

євро – 42,05 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 17 квітня курс долара такий:

У банках купівля становить 39,35 гривні, а продаж – 39,85 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 39,45 гривні , а продаж – 39,85 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 39,68 гривні, а продаж – 39,80 гривні.

Яким буде курс долара у 2029 році

Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара може до 2029 року становити 54 гривні. А у 2024 році прогнозують, що він сягне аж 41 гривні.

у 2024 році – 41,0 гривні;

у 2025 році – 45,8 гривні;

у 2026 році – 48,6 гривні;

у 2027 році – 50,4 гривні;

у 2028 році – 52,1 гривні;

у 2029 році – 54,1 гривні.

Щодо прогнозу економіки України, то МВФ очікує, що у 2024 році рівень зросте на 3,2%. Натомість у 2025 році цей показник прискориться – до 6,5%, а у 2026 році – 5,0%.

Цікаво, що середньорічна інфляція цьогоріч може бути на рівні 6,4%, у 2025 році – 7,6%, а у 2026 році – 6,2%.

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