Внешнее финансирование “хромает”

Банкир Сергей Мамедов говорит, что по состоянию на середину апреля потенциальные риски для украинской банковской системы являются достаточно контролируемыми, передает 24 Канал.

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Он добавил, что спровоцировать отток клиентов или сворачивание банковского кредитования и депозитных программ может риск недополучения крайне необходимой для госбюджета макрофинансовой помощи, в частности от США.

С начала года Украина уже получила 10,1 миллиарда долларов, по словам Мамедова. Это покрывает трехмесячную потребность во внешнем финансировании – с января по март включительно.

В то же время Украина уже полгода ожидает пакет помощи от США – это более 61 миллиарда долларов, из которых 9,6 миллиарда долларов будет направлено на экономическую поддержку.

Сергей Мамедов Председатель правления Глобус Банка Без этой помощи украинскому правительству придется привлекать деньги от новых-старых "доноров" или же, например, сократить годовые расходы госбюджета на более 380 миллиардов гривен (13,4% от общей расходной части), что является крайне нежелательным в условиях войны.

В то же время, несмотря на трудности, по состоянию на середину апреля ключевые показатели в госбюджете на 2024 год выполняются. Мамедов говорит, что это касается "слабой" девальвации гривны.

Какова ситуация с курсом

В течение января – марта курс доллара по отношению к гривне вырос в среднем на 2,6% – с 38 гривен по состоянию на 1 января 2024 года до почти 39 гривен по состоянию на 1 апреля.

Напоминаем, по состоянию на 17 апреля, по данным Нацбанка, официальный курс доллара составляет 39,57 гривны за валюту.

Поэтому, на конец 2024 курс в бюджете заложен на уровне 40,7 гривны. Это на 7% больше "стартового" курса на начало 2024 года.

Дальнейшая девальвация гривны может составить еще 4,4%, а до конца года курс национальной валюты теоретически будет снижаться малозаметными темпами в среднем на 0,5% в месяц (ориентировочно на 0,19 гривны),

– отмечает банкир.

По словам Мамедова, валютный рынок живой, но режим управляемой гибкости от НБУ сдерживает проявления немотивированного роста валютных курсов. Таким образом, эта "формула" оправдывает надежды.

Обратите внимание! Именно от объема макрофинансовой помощи, которая покрывает бюджетные расходы, будет зависеть дальнейшая либерализация валютного рынка.