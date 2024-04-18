Внешнее финансирование “хромает”
Банкир Сергей Мамедов говорит, что по состоянию на середину апреля потенциальные риски для украинской банковской системы являются достаточно контролируемыми, передает 24 Канал.
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Он добавил, что спровоцировать отток клиентов или сворачивание банковского кредитования и депозитных программ может риск недополучения крайне необходимой для госбюджета макрофинансовой помощи, в частности от США.
- С начала года Украина уже получила 10,1 миллиарда долларов, по словам Мамедова. Это покрывает трехмесячную потребность во внешнем финансировании – с января по март включительно.
- В то же время Украина уже полгода ожидает пакет помощи от США – это более 61 миллиарда долларов, из которых 9,6 миллиарда долларов будет направлено на экономическую поддержку.
Без этой помощи украинскому правительству придется привлекать деньги от новых-старых "доноров" или же, например, сократить годовые расходы госбюджета на более 380 миллиардов гривен (13,4% от общей расходной части), что является крайне нежелательным в условиях войны.
В то же время, несмотря на трудности, по состоянию на середину апреля ключевые показатели в госбюджете на 2024 год выполняются. Мамедов говорит, что это касается "слабой" девальвации гривны.
Какова ситуация с курсом
В течение января – марта курс доллара по отношению к гривне вырос в среднем на 2,6% – с 38 гривен по состоянию на 1 января 2024 года до почти 39 гривен по состоянию на 1 апреля.
Поэтому, на конец 2024 курс в бюджете заложен на уровне 40,7 гривны. Это на 7% больше "стартового" курса на начало 2024 года.
Дальнейшая девальвация гривны может составить еще 4,4%, а до конца года курс национальной валюты теоретически будет снижаться малозаметными темпами в среднем на 0,5% в месяц (ориентировочно на 0,19 гривны),
– отмечает банкир.
По словам Мамедова, валютный рынок живой, но режим управляемой гибкости от НБУ сдерживает проявления немотивированного роста валютных курсов. Таким образом, эта "формула" оправдывает надежды.