Зовнішнє фінансування "храмає"
Банкір Сергій Мамедов каже, що станом на середину квітня потенційні ризики для української банківської системи є досить контрольованими, передає 24 Канал.
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Він додав, що спровокувати відтік клієнтів чи згортання банківського кредитування та депозитних програм може ризик недоотримання вкрай необхідної для держбюджету макрофінансової допомоги, зокрема від США.
- Від початку року Україна вже отримала 10,1 мільярда доларів, за словами Мамедова. Це покриває тримісячну потребу в зовнішньому фінансуванні – з січня по березень включно.
- Водночас Україна вже пів року очікує на пакет допомоги від США – це понад 61 мільярда доларів, з яких 9,6 мільярда доларів буде спрямовано на економічну підтримку.
Без цієї допомоги українському уряду доведеться залучати гроші від нових-старих "донорів" або ж, наприклад, скоротити річні видатки держбюджету на понад 380 мільярда гривень (13,4% від загальної видаткової частини), що є вкрай небажаним в умовах війни.
Водночас, попри труднощі, станом на середину квітня ключові показники в держбюджет на 2024 рік виконуються. Мамедов каже, що це стосується "кволої" девальвації гривні.
Яка ситуація з курсом
Впродовж січня – березня курс долара щодо гривні зріс у середньому на 2,6% – з 38 гривень станом на 1 січня 2024 року до майже 39 гривень станом на 1 квітня.
Відтак, на кінець 2024 рік курс в бюджеті закладено на рівні 40,7 гривні. Це на 7% більше від "стартового" курсу на початок 2024 року.
Подальша девальвація гривні може скласти ще 4,4%, а до кінця року курс національної валюти теоретично знижуватиметься малопомітними темпами в середньому на 0,5% на місяць (орієнтовно на 0,19 гривні),
– наголошує банкір.
За словами Мамедова, валютний ринок живий, але режим керованої гнучкості від НБУ стишує прояви немотивованого зростання валютних курсів. Таким чином, ця "формула" виправдовує сподівання.