Де українці отримують пенсії

Нині в Україні налічується 10,2 мільйона пенсіонерів. Переважна більшість пенсіонерів отримують кошти через банки — це 82,4%, тобто 8,4 мільйона пенсіонерів. Ще 17,6% отримують кошти у відділеннях "Укрпошти", це 1,8 мільйона людей.

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У яких банках пенсіонери отримують кошти:

ПриватБанк – 56,6%;

Ощадбанк – 33,3%;

Інші банки – 6,4%;

АТ "Райффайзен Банк аваль" – 3,7%.

Зауважте! За даними ПФУ, середній розмір пенсії в Україні становить 5 743,27 гривні.

У кого зростуть пенсії у травні

У травні зростуть пенсії для осіб старше 70 років, якщо їхня загальна пенсійна виплата не перевищує 10 340,35 гривні. Пенсіонери отримають автоматичну надбавку залежно від віку, без необхідності звертатися до Пенсійного фонду України:

300 гривень для вікової категорії від 70 до 74 років;

456 гривень для вікової категорії від 75 до 79 років;

570 гривень для пенсіонерів старше 80 років.

Зауважте! Ці виплати здійснюватимуться автоматично у місяць, коли пенсіонер досягає відповідного віку.