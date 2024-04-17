Где украинцы получают пенсии
Сейчас в Украине насчитывается 10,2 миллиона пенсионеров. Подавляющее большинство пенсионеров получают средства через банки - это 82,4%, то есть 8,4 миллиона пенсионеров. Еще 17,6% получают средства в отделениях "Укрпочты", это 1,8 миллиона человек.
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В каких банках пенсионеры получают средства:
- ПриватБанк – 56,6%;
- Ощадбанк – 33,3%;
- Другие банки – 6,4%;
- АО "Райффайзен Банк аваль" – 3,7%.
У кого вырастут пенсии в мае
В мае вырастут пенсии для лиц старше 70 лет, если их общая пенсионная выплата не превышает 10 340,35 гривны. Пенсионеры получат автоматическую надбавку в зависимости от возраста, без необходимости обращаться в Пенсионный фонд Украины:
- 300 гривен для возрастной категории от 70 до 74 лет;
- 456 гривен для возрастной категории от 75 до 79 лет;
- 570 гривен для пенсионеров старше 80 лет.