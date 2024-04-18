Офіційний курс 18 квітня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,54 гривні за долар. Вартість долара впала на 3 копійки проти 17 квітня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,05 гривні, що на 7 копійок менше, ніж вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 19 квітня:

долар – 39,60 гривні,

євро – 42,27 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 18 квітня курс долара такий:

У банках купівля становить 39,37 гривні, а продаж – 39,85 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 39,35 гривні , а продаж – 39,88 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 39,75 гривні, а продаж – 39,85 гривні.

До якого рівня може сягнути долар

У коментарі для 24 Каналу економіст Данило Монін розповів, що цілком реально те, що за 5 років долар може сягнути понад 50 гривень.

Нагадуємо, що МВФ прогнозує поступове зростання курсу долара до гривні. У 2024 році очікується, що середньорічний курс буде на рівні 41 гривні, у 2025 році – це 45,8 гривні, а до 2029 році – аж 54 гривні за валюту.

Данило Монін Економіст МВФ ніколи не озвучує курс гривні на перспективу. Але його іноді можна вирахувати за іншими параметрами. Що стосується 2029 року, то курс у 54 гривні цілком може стати реальністю.

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