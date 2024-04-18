Офіційний курс 18 квітня
За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,54 гривні за долар. Вартість долара впала на 3 копійки проти 17 квітня.
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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,05 гривні, що на 7 копійок менше, ніж вчора.
Який буде офіційний курс долара та євро 19 квітня:
- долар – 39,60 гривні,
- євро – 42,27 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 18 квітня курс долара такий:
- У банках купівля становить 39,37 гривні, а продаж – 39,85 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 39,35 гривні, а продаж – 39,88 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 39,75 гривні, а продаж – 39,85 гривні.
До якого рівня може сягнути долар
У коментарі для 24 Каналу економіст Данило Монін розповів, що цілком реально те, що за 5 років долар може сягнути понад 50 гривень.
МВФ ніколи не озвучує курс гривні на перспективу. Але його іноді можна вирахувати за іншими параметрами. Що стосується 2029 року, то курс у 54 гривні цілком може стати реальністю.