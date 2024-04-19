Девальвация гривны

Экс-глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин написал, что сейчас имеются колебания обменного курса наличной гривны.

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Богдан Данилишин Экс-глава Совета НБУ Наблюдаются рыночные колебания обменного курса наличной гривны, что обусловлены ситуативными факторами – наличный сегмент рынка, несмотря на возвращение рынка к средним еженедельным объемам, оперативно реагирует на межбанковский рынок, где решающим фактором влияния на курс и дальше остаются активные интервенции НБУ. Очередное усиление спроса со стороны населения на иностранную валюту дополнительно ускоряло девальвационные процессы на рынке.

Также он добавил, что из-за новых ударов врага по инфраструктуре, валютный курс находится под дополнительной угрозой.

Как на девальвацию влияет международная помощь

Во второй половине 2023 года возникла неопределенность относительно будущей внешней финпомощи для Украины.

Однако НБУ, не только оставил в силе свою Стратегию смягчения валютных ограничений, но еще и с октября 2023 года отменил режим фиксированного курсообразования и ввел режим управляемо-гибкого курсообразования. Сразу выросли расходы валютных резервов на поддержку валютного курса (с 1 – 2 миллиарда долларов при фиксированном курсе до 2 – 3 миллиардов при гибком курсе в месяц),

– написал Данилишин.

Он добавил, что решение НБУ по либерализации валютного рынка в условиях гигантского дефицита платежного баланса (более 30 миллиардов долларов в год) повлекло повышение спроса на иностранную валюту. На его взгляд, внешнеторговый дефицит - основная причина валютного дефицита.