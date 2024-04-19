Офіційний курс 19 квітня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,60 гривні за долар. Вартість долара виросла на 6 копійок проти 18 квітня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,27 гривні, що на 22 копійки більше, ніж вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 22 квітня:

долар – 39,78 гривні,

євро – 42,38 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 19 квітня курс долара такий:

У банках купівля становить 39,43 гривні, а продаж – 39,95 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 39,62 гривні , а продаж – 40,07 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 39,85 гривні, а продаж – 40 гривень.

Прогноз курсу долара

Для 24 Каналу економіст Данило Монін спрогнозував, що Нацбанк найімовірніше триматиме курс долара в діапазоні від 38 до 41 гривні.

Данило Монін Економіст Якщо США дасть фінансування, то грошей Україні вистачатиме, щоб тримати курс і щоб закрити бюджет.

Цікаво, що за прогнозом МВФ, у найближчі роки очікується, що буде поступове зростання курсу долара до гривні. Таким чином, до 2029 року ціна може вирости до 54 гривні. Монін погоджується з тим, що такий курс може стати реальністю.

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