Как можно использовать активы россиян

Банкир Андрей Пышный рассказал, что есть несколько путей использования замороженных российских активов. В частности, в качестве залога для получения Украиной займа.

Читайте также Повышение тарифов на электроэнергию: сколько украинцам придется платить за свет

Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины Мы в НБУ остаемся сторонниками консолидированного ответа международного общества, ненарушение международного права, которую ведущие юридические школы определили как концепцию контрмер, это открывает возможность доступа к самым обездвиженным активам.

Пышный считает, что для займа можно использовать не только замороженные российские активы. В качестве залога рассматривается и прибыль с них.

Мы видим, что сейчас оживилась дискуссия вокруг другого варианта, так самого долгового: когда эти обездвиженные активы рассматриваются как залог для соответствующего займа. Есть и другие варианты, которые предусматривают, что Украина должна получить возможность привлечь заем под будущие доходы, которые генерируют эти обездвиженные активы,

– подчеркнул глава НБУ.

Получит ли Украина активы россиян

Пышный отмечает, что единственной преградой для получения Украиной замороженных российских активов является политическая воля международных партнеров. Юридические основания для передачи этих средств, по слова главы НБУ, имеются.

20 апреля законопроект об использовании замороженных российских активов, поддержала Палата представителей США. Далее вопрос будет рассматривать американский сенат.