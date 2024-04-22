Як можна використати активи росіян

Банкір Андрій Пишний розповів, що є декілька шляхів використання заморожених російських активів. Зокрема, у якості застави для отримання Україною позики.

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Андрій Пишний Голова Національного банку України Ми в НБУ залишаємось прихильниками консолідованої відповіді міжнародного товариства, непорушення міжнародного права, яку провідні юридичні школи визначили як концепцію контрзаходів, це відкриває можливість доступу до самих знерухомлених активів.

Пишний вважає, що для позики можна використовувати не тільки заморожені російські активи. У якості застави розглядається і прибуток з них.

Ми бачимо, що зараз пожвавилась дискусія навколо іншого варіанту, так самого боргового: коли ці знерухомлені активи розглядаються як застава для відповідної позики. Є й інші варіанти які передбачають що Україна повинна отримати можливість залучити позику під майбутні доходи, які генерують ці знерухомлені активи,

– наголосив голова НБУ.

Чи отримає Україна активи росіян

Пишний зазначає, що єдиною перепоною для отримання Україною заморожених російських активів є політична воля міжнародних партнерів. Юридичні підстави для передачі цих коштів, за слова голови НБУ, наявні.

20 квітня законопроєкт про використання заморожених російських активів, підтримала Палата представників США. Далі питання розглядатиме американський сенат.