Офіційний курс 23 квітня
За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,78 гривні за долар. Вартість долара залишилася без змін проти 22 квітня.
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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,31 гривні, що на 7 копійок менше, ніж було вчора.
Який буде офіційний курс долара та євро 24 квітня:
- долар – 39,58 гривні,
- євро – 42,26 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 23 квітня курс долара такий:
- У банках купівля становить 39,50 гривні, а продаж – 40,05 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 38,97 гривні, а продаж – 39,87 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 39,60 гривні, а продаж – 39,77 гривні.
Готівковий курс може коливатися в ціні
Для 24 Каналу банкірка Анна Золотько спрогнозувала, що долар може цього тижня коливатися в діапазоні від 39,5 гривні до 40,3 гривні.
За словами Золотько, цього тижня варто очікувати, що гривня може зміцниться.
Це через зростання пропозиції з боку тих учасників ринку, які відстрочували продаж валюти, сподіваючись на зростання курсу.