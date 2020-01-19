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      Укроборонпром рассекретит часть оборонзаказа 2021 года, - Найем

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      Укроборонпром / ukroboronprom.com.ua

      Оборонный концерн "Укроборонпром" планирует рассекретить часть оборонного заказа 2021 года.

      Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал заместитель генерального директора концерна Мустафа Найем.

      К теме: В Укроборонпроме планируют повысить зарплату, – Найем

      По его словам, представители Госконцерна совместно с Минобороны и Министерством экономического развития, торговли и сельского хозяйства разработали новую систему закупок. Чтобы она начала работать Верховная Рада должна принять новый законопроект.

      Я надеюсь, что закон будет принят. Он принят в первом чтении. Я надеюсь, что это революционная история. В 2021 году государственный оборонный заказ уже будет сформирован на совсем других началах,
      – отметил Найем.

      мустафа найєм
      Мустафа Найем / Фото 24 канала

      Он добавил, что есть примеры стран, где большая часть оборонного заказа не является засекреченной. "В США государственный оборонный заказ – это кипа бумаг, полностью с номенклатурой и так далее. Да, есть товары, которые нельзя рассекречивать. Есть уровни доступа. Но большинство можно выкладывать", – пояснил Найем.

      Более того, это наши обязательства. И по международным обязательствам, и по нашему законодательству,
      – отметил заместитель гендиректора концерна.

      В то же время, – сказал Найем – тендеры между участниками планируют оставить "закрытыми для широкой общественности".

      • Первое – будет рассекречена большая часть заказа.
      • Второе – будут конкретные процедуры. Нельзя будет договориться заказчику и исполнителю в кулуарном режиме, кто выиграет тендер.

      "Будет прозрачный тендер между участниками, закрытый для широкой общественности, но все причастные правоохранительные органы смогут смотреть, чтобы конкретные участники, принимая участие в тендере, участвовали на равных условиях, в том числе государственные и частные", – подчеркнул Найем.

      Он отметил, что это позволит избежать тендеров под конкретных производителей и сделает систему прозрачнее.

      Смотрите полное видео интервью "Радио Свобода" с Найемом:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Деньги Министерство экономического развития и торговли Міністерство оборони України Укроборонпром
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