21:46
19 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто готує замах на Путіна. Конкуренти для "Єдиної Росії"
      Вєсті Кремля
      20:46, 18 січня
      Вєсті.UA. Жир: Сімейне непорозуміння Малюськи. Епоха кнопкодавства
      Вєсті.UA
      20:18, 18 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК

      Укроборонпром розсекретить частину оборонзамовлення 2021 року, – Найєм

      376 Читать новость на русском
      Укроборонпром / ukroboronprom.com.ua

      Оборонний концерн "Укроборонпром" планує розсекретити частину оборонного замовлення 2021 року.

      Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів заступник генерального директора концерну Мустафа Найєм.

      До теми: В Укроборонпромі планують підвищити зарплату, – Найєм

      За його словами, представники Укроборонпрому спільно з Міноборони та Міністерством економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства розробили нову систему закупівель. Щоб вона почала працювати, Верховна Рада має ухвалити новий законопроєкт.

      Я сподіваюся, що закон буде ухвалено. Він ухвалений у першому читанні. Я сподіваюся, що це революційна історія. У 2021 році державне оборонне замовлення вже буде сформоване на зовсім інших засадах,
      – зазначив Найєм.

      мустафа найєм
      Мустафа Найєм / Фото 24 каналу

      Він додав, що є приклади країн, де велика частина оборонного замовлення не є засекреченою. "У США державне оборонне замовлення – це стос паперів, повністю з номенклатурою і так далі. Так, є товари, які не можна розсекречувати. Є рівні доступу. Але більшість можна викладати", – пояснив Найєм.

      Більше того, це наші зобов’язання. І за міжнародними зобов’язаннями, і за нашим законодавством,
      – наголосив заступник гендиректора концерну.

      Водночас – сказав Найєм – тендери між учасниками планують залишити "закритими для широкого загалу".

      • Перше – буде розсекречена велика частина замовлення
      • Друге – будуть конкретні процедури. Не можна буде домовитися замовнику і виконавцю в кулуарному режимі, хто виграє тендер.

      "Буде прозорий тендер між учасниками, закритий для широкого загалу, але всі причетні правоохоронні органи зможуть дивитися, щоб конкретні учасники, беручи участь в тендері, брали участь на рівних умовах, у тому числі державні і приватні", – підкреслив Найєм.

      Він наголосив, що це дозволить уникнути тендерів під конкретних виробників і зробить систему прозорішою.

      Дивіться повне відео інтерв'ю "Радіо Свобода" з Найємом:

       

      У Києві посеред ночі зарізали ветерана АТО з Одеси: фото
      сьогодні
      7777
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Укроборонпром Міністерство оборони України Міністерство економічного розвитку і торгівлі Гроші
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:30 Хто "копає" під Кабмін та страшні катування у Харківській колонії – відео тижня
      Северин Трач 710
      сьогодні , 19:00 Де шукати пункти обігріву
      Уляна Супрун 93
      15 січня , 12:06 Як заробляти гроші на хобі: корисні поради
      Марія Бондар 8204
      15 січня , 16:55 Куди піти у січні: найцікавіші події Києва
      1474
      сьогодні , 17:30 Найкращі судді у 2019 році: хто вразив принциповістю
      Ірина Шиба 572
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук