Укроборонпром розсекретить частину оборонзамовлення 2021 року, – Найєм

Оборонний концерн "Укроборонпром" планує розсекретити частину оборонного замовлення 2021 року.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів заступник генерального директора концерну Мустафа Найєм.

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За його словами, представники Укроборонпрому спільно з Міноборони та Міністерством економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства розробили нову систему закупівель. Щоб вона почала працювати, Верховна Рада має ухвалити новий законопроєкт.

Я сподіваюся, що закон буде ухвалено. Він ухвалений у першому читанні. Я сподіваюся, що це революційна історія. У 2021 році державне оборонне замовлення вже буде сформоване на зовсім інших засадах,

– зазначив Найєм.



Мустафа Найєм / Фото 24 каналу

Він додав, що є приклади країн, де велика частина оборонного замовлення не є засекреченою. "У США державне оборонне замовлення – це стос паперів, повністю з номенклатурою і так далі. Так, є товари, які не можна розсекречувати. Є рівні доступу. Але більшість можна викладати", – пояснив Найєм.

Більше того, це наші зобов’язання. І за міжнародними зобов’язаннями, і за нашим законодавством,

– наголосив заступник гендиректора концерну.

Водночас – сказав Найєм – тендери між учасниками планують залишити "закритими для широкого загалу".

Перше – буде розсекречена велика частина замовлення

Друге – будуть конкретні процедури. Не можна буде домовитися замовнику і виконавцю в кулуарному режимі, хто виграє тендер.

"Буде прозорий тендер між учасниками, закритий для широкого загалу, але всі причетні правоохоронні органи зможуть дивитися, щоб конкретні учасники, беручи участь в тендері, брали участь на рівних умовах, у тому числі державні і приватні", – підкреслив Найєм.

Він наголосив, що це дозволить уникнути тендерів під конкретних виробників і зробить систему прозорішою.

Дивіться повне відео інтерв'ю "Радіо Свобода" з Найємом: