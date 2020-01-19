Укроборонпром розсекретить частину оборонзамовлення 2021 року, – Найєм
Оборонний концерн "Укроборонпром" планує розсекретити частину оборонного замовлення 2021 року.
Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів заступник генерального директора концерну Мустафа Найєм.
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За його словами, представники Укроборонпрому спільно з Міноборони та Міністерством економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства розробили нову систему закупівель. Щоб вона почала працювати, Верховна Рада має ухвалити новий законопроєкт.
Я сподіваюся, що закон буде ухвалено. Він ухвалений у першому читанні. Я сподіваюся, що це революційна історія. У 2021 році державне оборонне замовлення вже буде сформоване на зовсім інших засадах,
– зазначив Найєм.
Мустафа Найєм / Фото 24 каналу
Він додав, що є приклади країн, де велика частина оборонного замовлення не є засекреченою. "У США державне оборонне замовлення – це стос паперів, повністю з номенклатурою і так далі. Так, є товари, які не можна розсекречувати. Є рівні доступу. Але більшість можна викладати", – пояснив Найєм.
Більше того, це наші зобов’язання. І за міжнародними зобов’язаннями, і за нашим законодавством,
– наголосив заступник гендиректора концерну.
Водночас – сказав Найєм – тендери між учасниками планують залишити "закритими для широкого загалу".
- Перше – буде розсекречена велика частина замовлення
- Друге – будуть конкретні процедури. Не можна буде домовитися замовнику і виконавцю в кулуарному режимі, хто виграє тендер.
"Буде прозорий тендер між учасниками, закритий для широкого загалу, але всі причетні правоохоронні органи зможуть дивитися, щоб конкретні учасники, беручи участь в тендері, брали участь на рівних умовах, у тому числі державні і приватні", – підкреслив Найєм.
Він наголосив, що це дозволить уникнути тендерів під конкретних виробників і зробить систему прозорішою.
Дивіться повне відео інтерв'ю "Радіо Свобода" з Найємом: