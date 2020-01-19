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      В Укроборонпромі планують підвищити зарплату, – Найєм

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      Найєм прокоментував ситуацію в Укроборонпромі / mil.in.ua

      Працівникам Укроборонпрому у 2020 році планують підвищити зарплату, а також державний концерн планує відмовитися від частини підприємств у процесі реформування.

      В Укроборонпромі планують підвищити зарплати працівників. Про це "Радіо Свобода" розповів заступник гендиректора Укроборонпрому Мустафа Найєм.

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      Мета, яку ставить перед нами генеральний директор: соціальні умови працівників, щоб люди отримували заробітну плату. Ви довірятимете людині, яка веде мільярдні справи, а має кілька тисяч зарплати?
      – сказав Найєм. 

      Щодо своєї зарплати, то Найєм сказав, що отримує "на руки" приблизно 140 тисяч гривень щомісяця. 

      Нагадаємо, з вересня 2019 року гендиректором концерну Укроборонпром є Айварас Абромавичус, який буквально в листопаді скаржився на низьку зарплату. 

      Найєм
      Мустафа Найєм – заступник директора Укроборонпрому / Фото 24 каналу

      Також заступник гендиректора Укроборонпрому наголосив, що першочерговим завданням керівництва є реформування концерну.

      Ми будемо реформувати. Це буде болючий процес, тому що від деяких компаній нам треба буде відмовлятися,
      – розповів Найєм.

      Однак не уточнив, від яких саме заводів концерн планує відмовитися. Це, мовляв, відомо буде до кінця 2020 року.

      21 листопада 2019 року колишній народний депутат України Мустафа Найєм підтвердив 24 каналу, що працює в Укроборонпромі заступником керівника концерну. 

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      18 січня
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Гроші Укроборонпром Зарплата Мустафа Найєм
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