В Укроборонпроме планируют повысить зарплату, – Найем

Работникам Укроборонпрома в 2020 году планируют повысить зарплату, а также государственный концерн планирует отказаться от части предприятий в процессе реформирования.

В Укроборонпроме планируют повысить зарплаты работников. Об этом " Радио Свобода " рассказал заместитель гендиректора Укроборонпрома Мустафа Найем.

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Цель, которую ставит перед нами генеральный директор: социальные условия работников, чтобы люди получали заработную плату. Вы будете доверять человеку, который ведет миллиардные дела, а имеет несколько тысяч зарплаты?

– сказал Найем.

По поводу своей зарплаты Найем сказал, что получает "на руки" примерно 140 тысяч гривен ежемесячно.

Напомним, с сентября 2019 гендиректором концерна Укроборонпром является Айварас Абромавичюс, который буквально в ноябре жаловался на низкую зарплату.



Мустафа Найем – заместитель директора Укроборонпрома / Фото 24 канала

Также заместитель гендиректора Укроборонпрома подчеркнул, что первоочередной задачей руководства является реформирование концерна.

Мы будем реформировать. Это будет болезненный процесс, потому что от некоторых компаний нам надо будет отказываться,

– рассказал Найем.

Однако не уточнил, от каких именно заводов концерн планирует отказаться. Это, мол, известно будет до конца 2020 года.