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      Обігнали Росію: Китай вийшов на друге місце за обсягами постачання зброї – SIPRI

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      Збройні сили Китаю / Getty Images

      Китай став другим виробником озброєнь у світі, поступаючись США, але випереджаючи Росію. Авіабудівна корпорація Китаю (AVIC) у 2017 році поставила озброєнь на понад 20 мільярдів доларів.

      Про це свідчить нове дослідження Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем світу (SIPRI).

      До теми: Укроборонпром розсекретить частину оборонзамовлення 2021 року, – Найєм

      У дослідженні наголошується, що раніше брак прозорості у китайському ВПК не дозволяв точно оцінити обсяги продажу озброєнь компаніями КНР. З цієї причини SIPRI не могла включити китайські компанії у щорічний топ 100 найбільших у світі підприємств ВПК.

      Дослідникам вдалося знайти інформацію про вартість продукції, поставленої найбільшими китайськими компаніями ВПК у 2015-2017 році.

      Мовиться про чотири великі китайські корпорації:

      • Авіабудівна корпорація Китаю (AVIC), яка у 2017 році поставила продукції і послуг на 20,1 мільярда доларів, може вважатися шостою у світі.
      • Корпорація China North Industries Group (NORINCO) поставила озброєнь на 17,2 мільярда доларів, і може вважатися восьмою у світі. Крім того, вона фактично є найбільшим у світі виробником наземних систем.
      • Корпорація CETC (12,2 мільярда доларів),
      • Компанія CSGC (4,6 мільярда доларів).

      Дослідники уточнюють, що ці цифри не показують повної картини і швидше за все занижені. Однак, вони можуть стати відправною точкою для більш повної оцінки китайського ВПК.

      Що відомо про обсяги постачання зброю Укроборонпромом

      За 2019 рік державний концерн покращив свої результати на 10 сходинок та піднявся на 71 місце за продажами зброї у світі. Так само майже на 5% за цей період зросли показники продажів зброї у світі.


      Укроборонпром піднявся у світовому рейтингу продавців зброї 

      Важливо! У 2018 році обсяги продажу озброєнь у світі зросли на 4,6% у порівнянні з 2017 роком.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Зброя Китай Новини Росії
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