Зрелищные военные учения Sea Breeze-2020 прошли несмотря на пандемию: впечатляющие фото, видео
В условиях карантина привычные для нас процессы претерпели изменения. Пандемия COVID-19 без предупреждений внесла коррективы, коснувшись всех сфер человеческой жизни. Впрочем, несмотря на это организаторы ежегодных международных учений Sea Breeze решили: маневрам быть.
О ходе учений в Черном море, новом вынужденном формате, особенностях и нововведениях – читайте в программе "Фактор безопасности" на 24 канале.
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Авиация впервые отрабатывала стрельбы по морским целям
Повелители двух стихий – воздуха и воды, авиация и флот, действовали как одно целое. Корабли военно-морских сил перерезали путь вражеским судам и растянутой змеей отпугивали врага от наших берегов. Тем временем летчик боевого вертолета Ми-8 Госпогранслужбы завис под облаками, наблюдая за морским противостоянием. Его прицел мигом нашел корабль противника.
Ракета поразила вражеское судно, не оставляя шансов на сопротивление. Такое зрелище никого не оставляет равнодушным.
Впервые в истории учений Sea Breeze авиация отрабатывала стрельбы по морским целям.
Авиация стреляет по морским целям / Скриншот из видео
Взаимодействие с военно-морскими силами не вызвало нареканий. Сработали слаженно и четко, как шестеренки швейцарских часов.
"Мы привлекаем подразделения ГПСУ. Это корабли и авиация. И это дает нам возможность отрабатывать взаимодействие между кораблями ВМС кораблями ГПСУ и самолетами ВМС, вертолетами ВМС, а также самолетами ГПСУ. И это при полной совместимости и интеграции между двумя ведомствами", – рассказал начальник штаба руководства Sea Breeze-2020 Константин Плахотнюк.
Одно из условий выполнения этого элемента учений – соблюдение дистанции. Между кораблями, катерами и вертолетами расстояние в прямом смысле – пушечного выстрела. Экипажи между собой общаются лишь в режиме радиовещания, а вместо рукопожатий приветствуют друг друга удаленными звуковыми сигналами.
Совместные военные учения с участием ВСУ / Фото ГПСУ
Военные учения в условиях пандемии COVID-19
Такие нововведения вынужденные и направлены на одно – минимизировать личные контакты между участниками маневров. Причина известна – пандемия COVID-19 Именно она поставила под вопрос нынешний Sea Breeze.
Однако штаб руководства учений разработал новый сценарий, несколько разделов которого все же надиктовал коронавирус.
В условиях мировой пандемии для сохранения здоровья участников обучения в этом году мы проводим "Си Бриз" в новом формате,
– сообщил командующий ВМС ВС Украины Алексей Неижпапа.
Из-за вирусной угрозы сухопутная составляющая учений была исключена, а планирование мероприятий происходило в виртуальном режиме. Как позитив: это позволило наладить новые способы коммуникации между Украиной и государствами-участниками и партнерами НАТО.
В целом участие в маневрах приняли участие:
- Украина;
- США;
- Болгария;
- Грузия;
- Турция;
- Норвегия;
- Испания.
В прошлом году их было вдвое больше. К нынешнему "Си Бризу" присоединились более 2 тысяч военных, 20 кораблей, катера и вертолеты.
В военных учениях приняли участие 7 стран / Скриншот из видео
По словам командующего шестого флота США Юджина Блэка, результаты планирования и достижения, полученные в ходе планирования и учений "Си Бриз-2020", будут несомненно использованы для планирования последующих таких маневров в 2021 году.
"Наша приверженность этим учениям и тому, что они означают, непоколебима", – подчеркнул он.
Масштабный американский корабль "Портер"
Другое важное отличие – это работа двумя штабами. Один – в Одессе, а второй – в испанском городе Рота. Здесь расположен морской операционный центр 60-го соединения надводных кораблей 6-го флота ВМС США. Отсюда на обучение прибыл американский эсминец "Портер".
Послужной список этого 150-метрового морского великана впечатляет.
- в 2003 году он участвовал в боевых операциях в Ираке;
- в 2007 потопил две пиратские лодки вблизи Сомали;
- в 2017 выпустил 59 ракет "Томагавк" по сирийскому аэродрома Шайрат.
Ракетный эсминец "Портер" / Фото United States Navy
В этом году корабль "Портер" – флагман учений. Он оказывает поддержку в выполнении задач кораблям и катерам согласно сценарию учений. Один из элементов – отражение внезапных малых целей на воде.
Нашей группой катеров совместно с отрядом Морской охраны было отработано групповое упражнение в соответствии со стандартами НАТО и по отражению скоростных малоразмерных целей,
– заметил начальник штаба дивизиона кораблей охраны рейда ВМС Украины Иван Самардак.
Он отметил, что в целом действия экипажей были слаженные. Поставленные задачи выполнены на общую оценку "хорошо".
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Еще одной изюминкой Sea Breeze-2020 стало сопровождение патрульного самолета ВМС США – Боинга P-8 "Посейдон" Воздушных сил ВС США. За более чем двадцатилетнюю историю учений этот элемент выполнялся впервые.
Командующий шестого флота США Юджин Блэк отметил, что в нынешних учениях принимают участие 9 стран, более 20 кораблей и 19 единиц авиации. Они совместно работают для повышения уровня безопасности в Черноморском регионе.
Больше о военных учениях этого года в Черном море – смотрите в видео.