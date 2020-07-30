В условиях карантина привычные для нас процессы претерпели изменения. Пандемия COVID-19 без предупреждений внесла коррективы, коснувшись всех сфер человеческой жизни. Впрочем, несмотря на это организаторы ежегодных международных учений Sea Breeze решили: маневрам быть.

О ходе учений в Черном море, новом вынужденном формате, особенностях и нововведениях – читайте в программе "Фактор безопасности" на 24 канале.

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Авиация впервые отрабатывала стрельбы по морским целям

Повелители двух стихий – воздуха и воды, авиация и флот, действовали как одно целое. Корабли военно-морских сил перерезали путь вражеским судам и растянутой змеей отпугивали врага от наших берегов. Тем временем летчик боевого вертолета Ми-8 Госпогранслужбы завис под облаками, наблюдая за морским противостоянием. Его прицел мигом нашел корабль противника.

Ракета поразила вражеское судно, не оставляя шансов на сопротивление. Такое зрелище никого не оставляет равнодушным.

Впервые в истории учений Sea Breeze авиация отрабатывала стрельбы по морским целям.

Авиация стреляет по морским целям / Скриншот из видео

Взаимодействие с военно-морскими силами не вызвало нареканий. Сработали слаженно и четко, как шестеренки швейцарских часов.

"Мы привлекаем подразделения ГПСУ. Это корабли и авиация. И это дает нам возможность отрабатывать взаимодействие между кораблями ВМС кораблями ГПСУ и самолетами ВМС, вертолетами ВМС, а также самолетами ГПСУ. И это при полной совместимости и интеграции между двумя ведомствами", – рассказал начальник штаба руководства Sea Breeze-2020 Константин Плахотнюк.

Одно из условий выполнения этого элемента учений – соблюдение дистанции. Между кораблями, катерами и вертолетами расстояние в прямом смысле – пушечного выстрела. Экипажи между собой общаются лишь в режиме радиовещания, а вместо рукопожатий приветствуют друг друга удаленными звуковыми сигналами.

Совместные военные учения с участием ВСУ / Фото ГПСУ

Военные учения в условиях пандемии COVID-19

Такие нововведения вынужденные и направлены на одно – минимизировать личные контакты между участниками маневров. Причина известна – пандемия COVID-19 Именно она поставила под вопрос нынешний Sea Breeze.

Однако штаб руководства учений разработал новый сценарий, несколько разделов которого все же надиктовал коронавирус.

В условиях мировой пандемии для сохранения здоровья участников обучения в этом году мы проводим "Си Бриз" в новом формате,

– сообщил командующий ВМС ВС Украины Алексей Неижпапа.

Из-за вирусной угрозы сухопутная составляющая учений была исключена, а планирование мероприятий происходило в виртуальном режиме. Как позитив: это позволило наладить новые способы коммуникации между Украиной и государствами-участниками и партнерами НАТО.

В целом участие в маневрах приняли участие:

Украина;

США;

Болгария;

Грузия;

Турция;

Норвегия;

Испания.

В прошлом году их было вдвое больше. К нынешнему "Си Бризу" присоединились более 2 тысяч военных, 20 кораблей, катера и вертолеты.

В военных учениях приняли участие 7 стран / Скриншот из видео

По словам командующего шестого флота США Юджина Блэка, результаты планирования и достижения, полученные в ходе планирования и учений "Си Бриз-2020", будут несомненно использованы для планирования последующих таких маневров в 2021 году.

"Наша приверженность этим учениям и тому, что они означают, непоколебима", – подчеркнул он.

Масштабный американский корабль "Портер"

Другое важное отличие – это работа двумя штабами. Один – в Одессе, а второй – в испанском городе Рота. Здесь расположен морской операционный центр 60-го соединения надводных кораблей 6-го флота ВМС США. Отсюда на обучение прибыл американский эсминец "Портер".

Послужной список этого 150-метрового морского великана впечатляет.

в 2003 году он участвовал в боевых операциях в Ираке;

в 2007 потопил две пиратские лодки вблизи Сомали;

в 2017 выпустил 59 ракет "Томагавк" по сирийскому аэродрома Шайрат.

Ракетный эсминец "Портер" / Фото United States Navy

В этом году корабль "Портер" – флагман учений. Он оказывает поддержку в выполнении задач кораблям и катерам согласно сценарию учений. Один из элементов – отражение внезапных малых целей на воде.

Нашей группой катеров совместно с отрядом Морской охраны было отработано групповое упражнение в соответствии со стандартами НАТО и по отражению скоростных малоразмерных целей,

– заметил начальник штаба дивизиона кораблей охраны рейда ВМС Украины Иван Самардак.

Он отметил, что в целом действия экипажей были слаженные. Поставленные задачи выполнены на общую оценку "хорошо".

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Еще одной изюминкой Sea Breeze-2020 стало сопровождение патрульного самолета ВМС США – Боинга P-8 "Посейдон" Воздушных сил ВС США. За более чем двадцатилетнюю историю учений этот элемент выполнялся впервые.

Командующий шестого флота США Юджин Блэк отметил, что в нынешних учениях принимают участие 9 стран, более 20 кораблей и 19 единиц авиации. Они совместно работают для повышения уровня безопасности в Черноморском регионе.

Больше о военных учениях этого года в Черном море – смотрите в видео.