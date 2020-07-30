В умовах карантину звичні для нас процеси зазнали змін. Пандемія COVID-19 без попереджень внесла корективи, торкнувшись усіх сфер людського життя. Втім, попри це, організатори щорічних міжнародних навчань Sea Breeze вирішили: маневрам бути.

Про хід навчань у Чорному морі, новий вимушений формат, особливості та нововведення – читайте у програмі "Фактор безпеки" на 24 каналі.

Зверніть увагу Росія влаштувала провокації під час навчань Sea Breeze-2020 у Чорному морі

Авіація вперше відпрацьовувала стрільби по морських цілях

Повелителі двох стихій – повітря та води, авіація та флот, діяли як одне ціле. Кораблі військово-морських сил перерізали шлях ворожим суднам і розтягнутою змією відлякували ворога від наших берегів. Тим часом льотчик бойового вертольота Мі-8 Держприкордонслужби завис під хмарами, спостерігаючи за морським протистоянням. Його приціл миттю знайшов корабель противника.

Ракета вразила вороже судно, не залишаючи шансів на опір. Таке видовище нікого не залишає байдужим.

Вперше в історії навчань Sea Breeze авіація відпрацьовувала стрільби по морських цілях.



Авіація стріляє по морських цілях / Скриншот з відео

Взаємодія з військово-морськими силами не викликала нарікань. Спрацювали злагоджено та чітко, як шестірні швейцарського годинника.

"Ми залучаємо підрозділи ДПСУ. Це кораблі і авіація. І це надає нам можливість відпрацьовувати взаємодію між кораблями ВМС, кораблями ДПСУ і літаками ВМС, вертольотами ВМС, а також літаками ДПСУ. І це при повній сумісності і інтеграції між двома відомствами", – розповів начальник штабу керівництва Sea Breeze-2020 Костянтин Плахотнюк.

Одна з умов виконання цього елементу навчань – дотримання дистанції. Між кораблями, катерами та гелікоптерами відстань у прямому сенсі – гарматного пострілу. Екіпажі між собою спілкуються лише в режимі радіомовлення, а замість рукостискань вітаються віддаленими звуковими сигналами.



Спільні військові навчання за участю ЗСУ / Фото ДПСУ

Військові навчання в умовах пандемії COVID-19

Такі нововведення вимушені і спрямовані на одне – мінімізувати особисті контакти між учасниками маневрів. Причина відома – пандемія COVID-19 Саме вона поставила під питання цьогорічний Sea Breeze.

Проте штаб керівництва навчань розробив новий сценарій, кілька розділів якого таки надиктував коронавірус.

В умовах світової пандемії задля збереження здоров'я учасників навчання цьогоріч ми проводимо "Сі Бриз" в новому форматі,

– повідомив командувач ВМС ЗС України Олексій Неїжпапа.

Через вірусну загрозу сухопутна складова навчань була виключена, а планування заходів відбувалося у віртуальному режимі. Як позитив: це дало змогу налагодити нові способи комунікації між Україною і державами-учасницями та партнерами НАТО.

Загалом участь у маневрах взяли участь:

Україна;

США;

Болгарія;

Грузія;

Туреччина;

Норвегія;

Іспанія.

Минулого року їх було удвічі більше. До цьогорічного "Сі Бризу" долучились понад 2 тисячі військових, 20 кораблів, катери та гелікоптери.



У військових навчаннях взяли участь 7 країн / Скриншот з відео

За словами командувача шостого флоту США Юджина Блека, результати планування та досягнення, здобуті в ході планування і навчань "Сі Бриз-2020", будуть безсумнівно використані для планування наступних таких маневрів у 2021 році.

"Наша відданість цим навчанням і тому, що вони означають, непохитна", – наголосив він.

Масштабний американський корабель "Портер"

Інша важлива відмінність – це робота двома штабами. Один – в Одесі, а другий – в іспанському місті Рота. Тут розташований морський операційний центр 60-го з'єднання надводних кораблів 6-го флоту ВМС США. Звідси на навчання прибув американський есмінець "Портер".

Послужний список цього 150-метрового морського велетня вражає.

у 2003 році він брав участь в бойових операціях в Іраку;

у 2007 потопив два піратських човни поблизу Сомалі;

у 2017 випустив 59 ракет "Томагавк" по сирійському аеродрому Шайрат.



Ракетний есмінець "Портер" / Фото United States Navy

Цього року корабель "Портер" – флагман навчань. Він надає підтримку у виконанні завдань кораблям та катерам відповідно до сценарію навчань. Один з елементів – відбиття раптових малих цілей на воді.

Нашою групою катерів спільно з загоном Морської охорони була відпрацьована групова вправа відповідно до стандартів НАТО та щодо відбиття швидкісних малорозмірних цілей,

– зауважив начальник штабу дивізіону кораблів охорони рейду ВМС України Іван Самардак.

Він зазначив, що загалом дії екіпажів були злагоджені. Поставлені завдання виконані на загальну оцінку "добре".

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Ще однією родзинкою Sea Breeze-2020 стало ескортування патрульного літака ВМС США – Боїнгу P-8 "Посейдон" Повітряних Сил ЗС США. За більше, ніж двадцятирічну історію навчань цей елемент виконувався вперше.

Командувач шостого флоту США Юджин Блек відзначив, що у цьогорічних навчаннях беруть участь 9 країн, понад 20 кораблів та 19 одиниць авіації. Вони спільно працюють для підвищення рівня безпеки у Чорноморському регіоні.

Більше про цьогорічні військові навчання у Чорному морі – дивіться у відео.