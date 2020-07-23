Збройні сили України продовжують перехід на стандарти НАТО. Реформування відбувається в усіх військових підрозділах, у структурі управління та системі підготовки армійців. Минулого тижня на Миколаївщині завершилися масштабні навчання сухопутних сил "Гвардія-2020". До маневрів залучили військових ЗСУ Державної прикордонної служби та Національної гвардії.

За тренуванням традиційно спостерігали представники Північноатлантичного альянсу. Як тривали навчання, що відпрацьовували армійці та яких цілей зрештою досягли – з’ясовували журналісти "Фактору безпеки" на 24 каналі.

У попередній програмі Гучні постріли і потужні маневри: як проходять масштабні військові навчання НАТО

Як пройшли військові навчання "Гвардія-2020"

На полігоні – вогнева міць. Ворожий повітряний десант висаджується на узбережжі. Порушує український державний кордон і, успішно форсувавши водну перешкоду, намагається захопити полігон.

Танкові підрозділи підняті за тривогою. За командою військовослужбовці займають місця в бойових машинах і висуваються на вогневі позиції. Їхнє завдання – зайняти лінію оборони і приготуватися до контратаки.

"Відпрацювання питань щодо стримання противника, який намагається перетнути державний кордон та проводить військову операцію стосовно захоплення певних територій України", – пояснив військовий з позивним "Кривбас".



Спільні військові навчання "Гвардія-2020" / Скриншот з відео

Ворог умовний, але загроза – цілком реальна. Умови навчань максимально наближені до бойових. На полігоні раз за разом лунають автоматні черги й чутно вибухи гармат. На вогневий рубіж висуваються підрозділи реактивної артилерії. Армійці отримують команду знищити ворожі цілі.

На допомогу десантникам поспішають бійці батальйоно-тактичної групи бригади Швидкого реагування Нацгвардії України. Її створили у 2015 році, опираючись на стандарти НАТО. Тоді за мету поставили створити сучасний, оснащений якісною зброєю, підрозділ. Сьогодні структура та управління бригади Швидкого реагування побудовані за принципом військових підрозділів країн-членів Альянсу.

► Створений мобільний штаб, що за лічені хвилини ухвалює рішення.

► Впроваджена нова логістика.

► Спрощена система узгодження дій між керівництвом та особовим складом.

Завдання нацвардійців на полігоні – підготувати райони для боротьби з диверсійно-розвідувальними групами противника.

Відпрацьовувались питання безпосередньо підготовки оборонного бою, ведення оборонного бою, батальйонно-тактичного,

– розповів командир 4 бригади Національної гвардії України Іван Миропольський.

У травні гвардійці бригади Швидкого реагування вийшли за ротацією з зони проведення Операції Об’єднаних Сил. Під час навчань застосовують і навички, яких здобули під час 8 місяців боїв.

"Досвід, отриманий під час виконання бойових завдань в зоні ООС, сьогодні був застосований повною мірою", – зазначив Іван Миропольський.

На полігоні й прикордонники. Захищати державні рубежі – їхнє щоденне завдання. Тож "зелені берети" завжди мають бути готовими до зустрічі з можливим ворогом.



У військових навчаннях взяли участь різні роди військ / Скриншот з відео

Бійці відточують навички протидії провокаціям та тренуються відбивати наступ диверсантів. Охоронці кордону відпрацьовують й тактичні елементи, розвідку, засідку та контратаку умовного противника.

За словами начальника Південного РУ ДПСУ Сергія Мула, основна задача ДПСУ – недоторканість державного кордону, і спільно зі збройними силами Національної гвардії і іншими складовими силами безпеки і оборони забезпечити недоторканість державного кордону.

З повітря об’єднані війська підтримує авіація. Армійці військово-повітряних сил визначають ціль, тренуються завдавати удар неочікувано, при цьому якомога менше часу перебуваючи в зоні видимості противника.



До навчань була залучена авіація / Фото пресслужба Нацгвардії

Командир 4 бригади Національної гвардії України Іван Миропольський зауважив, що авіація залучалась до дій щодо підтримання і прикриття оборонних дій батальйону.

Нанесення противнику ураження, яке не давало можливості просуватись у бік нашого переднього краю і не давало можливості розвернутись батальйону, ротній колоні, тим самим надало можливість нам активніше діяти в обороні,

– пояснив він.

Під шквальним вогнем українських підрозділів умовний ворог змушений відступити.

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Заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Віктор Бокій вважає, що мета командно-штабних навчань з залученням військ досягнута. "Особовий склад, який приймав участь в навчаннях отримав практику і в цілому вважаю, що всі залученні до навчань сили та засоби з завданням впорались", – наголосив він.

Довідка. Військові навчання "Гвардія-2020" – наймасштабніші сухопутні маневри в Україні. Вишкіл розгорнули на полігоні Широкий яр, що на Миколаївщині.

Тренування безпрецедентні за розмахом. До вишколу залучили:

близько 1,5 тисячі військовослужбовців;

кілька сотень одиниць броньованої та спеціалізованої техніки;

різні роди військ;

артилерію й авіацію.

"Відповідно до спільних планів підготовки ЗС і інших складових сил оборони заходи проводились, але такого рівня, такого масштабу цей захід проведений за весь період нашої спільної підготовки вперше", – зауважив заступник начальника Генштабу ЗСУ Віктор Бокій.

Головна мета маневрів – відпрацювати злагодженість підрозділів різних родів військ для стримування можливого противника. Сценарій навчань розробили з урахуванням сучасних викликів і загроз.

За навчаннями стежили фахівці НАТО

За перебігом навчань пильно стежили фахівці з НАТО. Зокрема група радників з питань доктрини та освіти Міністерства оборони США. А ще – представники Об'єднаної оперативно-тактичної групи Збройних сил Канади в Україні.

Фахівці з Алянсу оцінювали хід тренувань, злагодженість дій підрозділів та рівень індивідуальної і колективної підготовки. А ще – перевіряли роботу на відповідність стандартам НАТО. У процес тренувань, однак, не втручалися.

"Особисто була можливість поспілкуватись з представниками і ЗС Канади, Великобританії, США, які беруть участь у підготовці як військових частин, так і підрозділів окремих спеціалістів ЗС, Національної гвардії до виконання завдань", – розповів Віктор Бокій.



Військові відточують свою майстерність / Скриншот з відео

Свої поради канадські військові дали, зокрема, нацгвардійціям. Кажуть, що українські з головою поринають у навчання та із зацікавленістю виконуюють завдання.

Ми в захваті від співпраці з Нацгвардією. Це відносно молода структура. І вони, буквально, поглинають нові знання, підхоплюють інформацію "на льоту" і так само швидко застосовують все на практиці,

– зазначив командир тренувальної місії UNIFIER Раян Стімпсон.

Амбітну мету перейти на стандарти НАТО Україна поставила у 2015 році. Вони діють у всіх 30 країнах-членах Альянсу. І дозволяють ефективніше управляти збройними силами, проводити спільні операції та місії.

Більше про впровадження стандартів НАТО в Україні – дивіться у програмі.