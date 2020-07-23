Перехід на стандарти НАТО: як пройшли потужні військові навчання "Гвардія-2020": фото
Збройні сили України продовжують перехід на стандарти НАТО. Реформування відбувається в усіх військових підрозділах, у структурі управління та системі підготовки армійців. Минулого тижня на Миколаївщині завершилися масштабні навчання сухопутних сил "Гвардія-2020". До маневрів залучили військових ЗСУ Державної прикордонної служби та Національної гвардії.
За тренуванням традиційно спостерігали представники Північноатлантичного альянсу. Як тривали навчання, що відпрацьовували армійці та яких цілей зрештою досягли – з’ясовували журналісти "Фактору безпеки" на 24 каналі.
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Як пройшли військові навчання "Гвардія-2020"
На полігоні – вогнева міць. Ворожий повітряний десант висаджується на узбережжі. Порушує український державний кордон і, успішно форсувавши водну перешкоду, намагається захопити полігон.
Танкові підрозділи підняті за тривогою. За командою військовослужбовці займають місця в бойових машинах і висуваються на вогневі позиції. Їхнє завдання – зайняти лінію оборони і приготуватися до контратаки.
"Відпрацювання питань щодо стримання противника, який намагається перетнути державний кордон та проводить військову операцію стосовно захоплення певних територій України", – пояснив військовий з позивним "Кривбас".
Спільні військові навчання "Гвардія-2020" / Скриншот з відео
Ворог умовний, але загроза – цілком реальна. Умови навчань максимально наближені до бойових. На полігоні раз за разом лунають автоматні черги й чутно вибухи гармат. На вогневий рубіж висуваються підрозділи реактивної артилерії. Армійці отримують команду знищити ворожі цілі.
На допомогу десантникам поспішають бійці батальйоно-тактичної групи бригади Швидкого реагування Нацгвардії України. Її створили у 2015 році, опираючись на стандарти НАТО. Тоді за мету поставили створити сучасний, оснащений якісною зброєю, підрозділ. Сьогодні структура та управління бригади Швидкого реагування побудовані за принципом військових підрозділів країн-членів Альянсу.
► Створений мобільний штаб, що за лічені хвилини ухвалює рішення.
► Впроваджена нова логістика.
► Спрощена система узгодження дій між керівництвом та особовим складом.
Завдання нацвардійців на полігоні – підготувати райони для боротьби з диверсійно-розвідувальними групами противника.
Відпрацьовувались питання безпосередньо підготовки оборонного бою, ведення оборонного бою, батальйонно-тактичного,
– розповів командир 4 бригади Національної гвардії України Іван Миропольський.
У травні гвардійці бригади Швидкого реагування вийшли за ротацією з зони проведення Операції Об’єднаних Сил. Під час навчань застосовують і навички, яких здобули під час 8 місяців боїв.
"Досвід, отриманий під час виконання бойових завдань в зоні ООС, сьогодні був застосований повною мірою", – зазначив Іван Миропольський.
На полігоні й прикордонники. Захищати державні рубежі – їхнє щоденне завдання. Тож "зелені берети" завжди мають бути готовими до зустрічі з можливим ворогом.
У військових навчаннях взяли участь різні роди військ / Скриншот з відео
Бійці відточують навички протидії провокаціям та тренуються відбивати наступ диверсантів. Охоронці кордону відпрацьовують й тактичні елементи, розвідку, засідку та контратаку умовного противника.
За словами начальника Південного РУ ДПСУ Сергія Мула, основна задача ДПСУ – недоторканість державного кордону, і спільно зі збройними силами Національної гвардії і іншими складовими силами безпеки і оборони забезпечити недоторканість державного кордону.
З повітря об’єднані війська підтримує авіація. Армійці військово-повітряних сил визначають ціль, тренуються завдавати удар неочікувано, при цьому якомога менше часу перебуваючи в зоні видимості противника.
До навчань була залучена авіація / Фото пресслужба Нацгвардії
Командир 4 бригади Національної гвардії України Іван Миропольський зауважив, що авіація залучалась до дій щодо підтримання і прикриття оборонних дій батальйону.
Нанесення противнику ураження, яке не давало можливості просуватись у бік нашого переднього краю і не давало можливості розвернутись батальйону, ротній колоні, тим самим надало можливість нам активніше діяти в обороні,
– пояснив він.
Під шквальним вогнем українських підрозділів умовний ворог змушений відступити.
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Заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Віктор Бокій вважає, що мета командно-штабних навчань з залученням військ досягнута. "Особовий склад, який приймав участь в навчаннях отримав практику і в цілому вважаю, що всі залученні до навчань сили та засоби з завданням впорались", – наголосив він.
Тренування безпрецедентні за розмахом. До вишколу залучили:
- близько 1,5 тисячі військовослужбовців;
- кілька сотень одиниць броньованої та спеціалізованої техніки;
- різні роди військ;
- артилерію й авіацію.
"Відповідно до спільних планів підготовки ЗС і інших складових сил оборони заходи проводились, але такого рівня, такого масштабу цей захід проведений за весь період нашої спільної підготовки вперше", – зауважив заступник начальника Генштабу ЗСУ Віктор Бокій.
Головна мета маневрів – відпрацювати злагодженість підрозділів різних родів військ для стримування можливого противника. Сценарій навчань розробили з урахуванням сучасних викликів і загроз.
За навчаннями стежили фахівці НАТО
За перебігом навчань пильно стежили фахівці з НАТО. Зокрема група радників з питань доктрини та освіти Міністерства оборони США. А ще – представники Об'єднаної оперативно-тактичної групи Збройних сил Канади в Україні.
Фахівці з Алянсу оцінювали хід тренувань, злагодженість дій підрозділів та рівень індивідуальної і колективної підготовки. А ще – перевіряли роботу на відповідність стандартам НАТО. У процес тренувань, однак, не втручалися.
"Особисто була можливість поспілкуватись з представниками і ЗС Канади, Великобританії, США, які беруть участь у підготовці як військових частин, так і підрозділів окремих спеціалістів ЗС, Національної гвардії до виконання завдань", – розповів Віктор Бокій.
Військові відточують свою майстерність / Скриншот з відео
Свої поради канадські військові дали, зокрема, нацгвардійціям. Кажуть, що українські з головою поринають у навчання та із зацікавленістю виконуюють завдання.
Ми в захваті від співпраці з Нацгвардією. Це відносно молода структура. І вони, буквально, поглинають нові знання, підхоплюють інформацію "на льоту" і так само швидко застосовують все на практиці,
– зазначив командир тренувальної місії UNIFIER Раян Стімпсон.
Амбітну мету перейти на стандарти НАТО Україна поставила у 2015 році. Вони діють у всіх 30 країнах-членах Альянсу. І дозволяють ефективніше управляти збройними силами, проводити спільні операції та місії.
Більше про впровадження стандартів НАТО в Україні – дивіться у програмі.