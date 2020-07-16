Уже цього року українські військові братимуть участь у семи військових навчаннях НАТО. Серед них NOBLE BLISTER 2020 у Німеччині, LOYAL LEDA 2020 пройдуть у Туреччині, а під час навчань DYNAMIC MASTER 2020 наші моряки будуть удосконалювати тактику ведення морських операцій.

Крім того наші військові візьмуть участь у навчаннях з кіберзахисту – Cyber Coalition 2020, які проходитимуть в Естонії. І спекотне літо жодним чином не впливає на інтенсивність маневрів Збройних сил країн Альянсу. Про основні з них в сюжеті журналістів програми "Фактор безпеки" на 24 каналі.

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Військові навчання у Польщі

Військові транспортні літаки піднімаються у небо з військового аеродрому поблизу полігону у місті Дравсько-Поморське. Півтисячі армійців шостої повітряної десантної бригади збройних сил Польщі готуються до стрибка.

На кожному бійцеві екіпірування та парашутна система – необхідні, аби здійснити безпечне приземлення з кількох тисяч метрів.

"Ми перевіряємо наші командні та оперативні можливості. А також відточуємо сумісність з нашими союзниками за стандартами НАТО", – розповів представник 6-ї військової повітряної десантної бригади Польщі Роберт Круз.



Військові готуються здійснити стрибок з парашутом / Скриншоти з відео

Окрім ефектних маневрів у небі, навчання тривають й на землі. Замасковану гілками бронетехніку майже не видно, проте добре чути. Бойові машини десанту форсують річкову переправу. Одна за одною бронемашини виїжджають на берег і займають позиції.

Командир 49-го загону зі зв'язків з громадськістю Робін Джозеф Хааке відзначив, здійснення переправи через річку потребує зусиль інженерів та механізованих бригад. Складність полягає у тому, що техніка має оперативно подолати перешкоду.

Навчання під назвою Allied Spirit відбулися у Польщі на початку червня. До вишколу залучили близько 4 тисяч американських і 2 тисяч польських військовослужбовців, 100 танків і понад 200 інших бойових машин.



Понад 6 тисяч військових взяли участь у навчаннях Allied Spirit / Скриншот з відео

Маневри – частина масштабних навчань Defender Europe 2020. Через пандемію коронавірусу їхній формат відкорегували.

Ці навчання допоможуть посилити сумісність між військовими зі США та союзниками НАТО. Ми тренуємося форсувати річку, відпрацьовуємо операції у повітрі,

– пояснив Робін Джозеф Хааке з 49-го загону зі зв'язків з громадськістю.

Аби взаємодіяти з американськими військовими, польські армійці пройшли двотижневий карантин. Здали й тест на COVID-19.

За словами військового Робіна Джозефа Хааке, через пандемію формат навчань змінили, однак маневри не скасували. А вжиті заходи безпеки дозволили розпочати тренування.

Навчання військових у Литві

Один за одним лунали гарматні постріли, залишаючи у повітрі густу димову борозну. Артилерійці Королівських сил Нідерландів заряджали самохідні гармати вперше від початку пандемії та карантину. Маневри розгорнули у Литві.

Капітан Боб з 41-го артилерійського батальйону королівських ЗС Нідерландів зауважив, що вперше за п'ять місяців пройшли стрільби з чотирьох танкових гаубиць. І додав, що зусилля координували зі спостерігачами з різних країн.



Військові удосконалюють свої навички під час навчань / Скриншот з відео

Під час запуску від гуркоту закладає вуха. А за умовною лінією фронту – там, куди падають і де розриваються снаряди, – чутні вибухи і видно густий дим. Нідерландські військові працюють пліч-о-пліч з литовськими колегами. Координувати удари допомагають спостерігачі з Німеччини та Норвегії.

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"Наше головне завдання – посилити сумісність з нашими союзниками з НАТО та скоординувати зусилля, щоб разом виконувати завдання всередині та поза межами нашої країни", – зазначив представник Збройних сил Литви Йонас Жукас.

Масштабні морські навчання

Під час маневрів BALTOPS-2020 у Балтійському морі близько трьох десятків кораблів з 19 країн-членів та партнерів НАТО відпрацьовують протиповітряну оборону, навчаються знешкоджувати ворожі підводні човни та міни.

Здоров’я військових – запорука боєздатності армії – переконані у НАТО. Тож територію проведення маневрів обмежили морем. Так армійці матимуть менше ризиків заразитися і водночас будуть готові будь-коли гарантувати мир у регіоні.



Навчання в Балтійському морі / Скриншот з відео

Ще раніше Північноатлантичний альянс завершив маневри Dynamic Manta 2020 неподалік італійського острова Сицилія. Фрегати, підводні човни, протидиверсійні катери і берегові підрозділи відточували навички ведення морського бою і розробляли стратегії протидії підводним човнам супротивника.

Протидія ворожим підводним човнам – наче командний вид спорту. Щоб їх виявити потрібні надводні, повітряні та підводні активи,

– пояснив командувач підводними човнами НАТО Ендрю Берчер.

Щоб убезпечити армійців в умовах пандемії НАТО посилює заходи безпеки. Однак проведення військових навчань у різних куточках Європи доводить, що Північноатлантичний альянс, як і завжди, готовий захищати союзників від можливої небезпеки.

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